Этот напиток вернёт здоровье, очистит и омолодит организм

В период ремиссии и обострения гастрита и язвенной болезни рекомендуется принимать по 0,5 стакана смеси этого сока
Огурец на 95-97% состоит из воды, однако это не обычная вода из крана, а «живая», структурированная самой Природой, которая имеет целебную силу. Ученые выяснили, что при применении огуречного сока происходит омоложение всего организма человека.
Этот природный эликсир обладает способностью растворять и выводить вредные вещества, которые годами накапливались в организме — желудочно-кишечном тракте, печени, почках, мочевом пузыре и т.д. К тому же он очищает кровь от токсинов. Применение огуречного сока в качестве мочегонного средства, в отличие от других, не приводит к потере организмом калия, серы, кремния и других микроэлементов.
Известны случаи, когда употребление 0,5 л огуречного сока в день за несколько месяцев приводило к полному растворению камней в желчном пузыре. Однако если действительно подтверждено, что есть камни в одном из внутренних органов, лечение следует начинать осторожно, прислушиваясь к своим ощущениям: если солевые отложения значительные, то может возникнуть очень болезненная колика.
Кроме очистки, огуречный сок восстанавливает кислотно-щелочной баланс, укрепляет и улучшает рост волос. Для этого используют обычно смесь соков огурца, моркови, шпината и салата. При этом волосы начинают расти даже при облысении. Также он хорошо действует на память, состояние ногтей и зубов.
«Живая» огуречная вода является отличной профилактикой атеросклероза, ишемической болезни, нормализует кровяное давление. При туберкулезе сок огурца способствует усвоению организмом белков из пищи. Йод, содержащийся в этом соке, практически полностью усваивается организмом, что делает огурец полезным для профилактики заболеваний щитовидной железы.
А еще огурец — это своеобразный катализатор, и в смеси с другим фрэшем он усиливает полезные качества своего «соседа». Например, яблочно-огуречный сок улучшает состав крови и борется с заболеваниями сердечно-сосудистой системы гораздо успешнее, чем эти два напитка, выпитые отдельно. Действие самого огуречного сока повышается в комбинации с соками черной смородины, яблочным, грейпфрутовым (в соотношении 2:2:1:1) или томатным и чесночным (в соотношении 20:20:1).
Однако все вышеперечисленные целебные свойства имеют только огурцы, выращенные на приусадебном участке и не удобренные различными химическими соединениями.
Огуречный сок можно получить с помощью соковыжималки или выжав перетертый огурец. Для приготовления следует брать свежие неперезрелые плоды. Кожуру срезать с них не стоит: в ней много полезных веществ. Выпить целебную воду огурца следует в течение 30 мин с момента ее приготовления, затем сок начинает терять полезные свойства. За сутки огуречного сока можно выпить до 1 л, но не более 100 мл за один прием.
Кроме внутреннего применения, огуречный сок очень хорошо влияет на кожу лица и шеи. Он отбеливает, смягчает, подсушивает и питает — все зависит от того, каким образом его применять.
К сожалению, огуречный сок не обладает способностью долго сохраняться, поэтому все домашние косметические средства, в состав которых входит этот ингредиент, можно держать только 2 суток, после чего необходимо готовить новые.
Однако его можно замораживать, в частности небольшими кубиками. Утром или вечером после умывания или вместо него полезно протирать такой «огуречной льдинкой» лицо, это даст отличный тонизирующий эффект, а самое главное — обеспечит увлажнение, которого в сезон ветров и морозов коже так не хватает.опубликовано econet
Автор Алла Гришило
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Источник: https://econet.ru/
О прикольно, только это не относится к тепличным огурцам, их на всяких добавках выращивают. То, что токсины выводит, это факт. Когда не сезон, я себе эваларовский ацетил-глутатион покупаю, отличный антиоксидант. Он еще улучшает работу легких, укрепляет иммунитет. Чувствую себя прекрасно.Ответить
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