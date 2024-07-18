Дегенеративными болезнями суставов и костей могут страдать и мужчины, и женщины, но все же гораздо чаще эти болезни бывают у женщин.
Разница между артрозом, артритом и остеопорозом: это нужно знать
Дегенеративными болезнями суставов и костей могут страдать и мужчины, и женщины, но все же гораздо чаще эти болезни бывают у женщин.
Артроз, артрит и остеопороз — не одно и то же. Это хорошо знают те, кто страдает одной из этих болезней, но люди, которых они обошли стороной, часто путают эти названия.
Это весьма распространенные болезни.
Они относятся к разряду хронических и дегенеративных болезней, и, к сожалению, излечиться от них полностью нельзя.
Есть паллиативные лекарственные средства, которые уменьшают воспаление и облегчают боль.
У артроза, артрита и остеохондроза есть еще одна общая черта: большей частью от этих болезней страдают женщины.
Мы объясним разницу между этими тремя болезнями. Уверены, что эта информация будет полезна многим.
Артроз — одна из самых распространенных ревматических болезней. При ней происходит дегенерация хрящевой ткани.
Рекомендуется также придерживаться сбалансированной диеты, богатой витамином С. Он играет важную роль в синтезе коллагена.
Если же артроз уже стал частью нашей жизни, нужно следить за тем, чтобы в пище было достаточно того же витамина С и таких минералов, как кальций, фосфор, магний, кремний и сера.
В отличие от артроза, артрит не связан со старением организма.
Есть разные виды артрита; эта болезнь может возникать у детей, у спортсменов, у тех, кто много и интенсивно работает.
Важно отметить, что эта болезнь может иметь разное происхождение:
При артрите часто бывает сильная и продолжительная боль. При артрозе же после отдыха боль обычно утихает.
Для предупреждения артрита нужно заботиться, чтобы в диету входили продукты, богатые кальцием, жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, и практиковать умеренную физическую активность на свежем воздухе (солнечные лучи способствуют синтезу витамина D).
Остеопороз — системное хроническое заболевание, поражающее кости.
Обычно в течение нескольких лет болезнь развивается незаметно, а потом вдруг, без видимых причин происходит перелом кости.
Остеопороз связан с процессами, происходящими в костной ткани. Она постоянно обновляется, образуются новые ее структуры, а старые отторгаются.
Костеразрушение начинает преобладать над костеобразованием, костная ткань становится менее плотной, повышается риск переломов.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Разница большая, с остеопорозом вообще многие могут столкнуться, особенно женщины, так как кальций с климаксом начинает вымываться из костей и запускается истончение костной ткани. Тут главное вовремя прием кальция начать, да так чтобы усваивался правильно. Мне нравится в этом плане эваларовский активатор кальция – там нужные витамины К2 и Д3 для повышения биодоступности минерала и сохранения его в костяхОтветить
Добавить комментарий