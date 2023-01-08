Эта маска обладает прекрасным увлажняющим действием, и в первую очередь маски на его основе рекомендуются для обезвоженной и сухой кожи лица.

Яичный желток обладает прекрасным увлажняющим действием, и в первую очередь маски на его основе рекомендуются для обезвоженной и сухой кожи лица.

Впрочем, для дополнительного увлажнения нормальной и комбинированной кожи также хорошо будет использовать маски из яичного желтка.

Самый легкий и доступный рецепт маски из желтка – это отделить сырой яичный желток от белка, хорошенько смазать им лицо, и через 15-20 минут умыться теплой водой.

Эту маску можно использовать для сухой кожи, а также для профилактики (увлажнения) нормальной и смешанной кожи.

Хорошим питательным действием будет обладать маска из меда и желтка. Просто добавьте к 1 сырому яичному желтку 1 чайную ложку меда, тщательно все разотрите, и наложите состав на лицо на 12-15 минут. После умойтесь теплой водой. А чтобы добиться не только увлажнения и питания кожи, но и мягкого ее очищения, добавляйте в смесь еще около 1 ст. ложки овсяных хлопьев. Или же вместо хлопьев используйте еще теплую овсяную кашу (также около 1 ст. ложки) запаренную или сваренную на воде, а еще лучше на молоке (только без соли, и сахара).

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Питательная маска с медом и желтком: так же как и в предыдущем рецепте, хорошо разотрите 1 желток с 1 чайной ложкой меда, и добавьте еще 1 ст. ложку оливкового масла. Вместо оливкового масла прекрасно подойдет миндальное, персиковое, абрикосовое, льняное, и кунжутное масло, а также масло авокадо, арахисовое, и тыквенное. Еще раз все размешайте, наложите массу на лицо, и по истечении 15-ти минут смойте теплой водой.

Также при сухой кожей лица, для дополнительного ее питания и витаминизирования хорошо будет делать маски из яичного желтка с добавлением некоторых фруктов и овощей. Это могут быть банан, хурма, авокадо, дыня, абрикос, кабачки, морковь и свежая капуста.

Необходимо размешать 1 желток с 1 ст. ложкой измельченной мякоти любого из перечисленных выше фруктов или овощей, наложить полученную массу на лицо, и по истечении 15-20 минут смыть теплой водой.



Для увлажнения, тонизирования, и витаминизирования нормальной и комбинированной кожи рекомендуется делать маски из желтка, и таких фруктов, как черешня, арбуз, персик, яблоки и виноград, киви, апельсины и мандарины. Или можно использовать овощи: огурец, болгарский перец, редис, и морковь. На 1 яичный желток берется 1 ст. ложка измельченной овощной или фруктовой мякоти. Смесь наносится на кожу лица на 15-20 минут, после чего смывается водой комнатной температуры.

Питательная маска: тщательно разотрите в однородную массу 1 желток с 1 ст. ложкой жирного творога. Для этой же цели (в смысле питания кожи) вместо творога можно взять жирную сметану, молочные сливки, мякиш белого хлеба, домашний майонез, мягкое сливочное, или растительное масло.

Увлажняющая маска: разотрите 1 желток с 2-3 ст. ложками теплого молока. Смажьте полученной смесью лицо, и спустя 15-20 минут умойтесь водой комнатной температуры.

Рекомендуется при сухой, нормальной и комбинированной коже, больше склонной к сухому типу.

Увлажняющие желтковые маски с очищающим действием:

Добавьте к 1 яичному желтку столько овсяной муки или толокна, чтобы при размешивании получилось «тесто» средней консистенции. Наложите его на лицо на 15 минут, после чего смойте чуть теплой водой.

Размешайте 1 желток с половиной ст. ложки розовой косметической глины (смесь белой и красной глины), наложите состав на лицо, и через 10-12 минут смойте чуть теплой водой. Такая маска также будет способствовать не только увлажнению, но и очищению кожи.

Мягкие щадящие скрабы для сухой и нормальной кожи:

Измельчите в кофемолке в муку вымытую, и после высушенную яичную скорлупу. Затем размешайте 1 желток примерно с половиной ст. ложки яичной муки. Состав нанесите на лицо, и легко помассируйте его кончиками пальцев в течение 1-2 минут. После хорошенько умойтесь чуть теплой водой.

Яичную муку можно заменить овсяными хлопьями (1 ст. ложка), или молотыми (практически до состояния муки) орехами, такими как фундук, грецкий, миндаль или кешью (половина ст. ложки).

Освежающие и увлажняющие маски из яичного желтка для комбинированной и нормальной кожи лица:

Смешайте 1 желток с 2-мя ст. ложками кефира (кефир можно заменить такими кисломолочными продуктами, как натуральный йогурт, и простокваша). Смажьте полученным составом лицо, и через 15 минут умойтесь водой комнатной температуры.

Для увлажнения и тонизирования смешанной и нормальной кожи желток рекомендуется смешивать с 1 ст. ложкой лимонного сока, или сока, отжатого из других кислых фруктов или ягод. Держать такую маску на лице 10-12 минут, после чего смыть прохладной водой.

Прекрасная смягчающая, увлажняющая, тонизирующая и освежающая маска из желтка для нормальной и комбинированной кожи: смешайте в однородную массу такие ингредиенты, как 1 желток, 1 ст. ложку сметаны не большой жирности, и 1 ст. ложку лимонного сока. Смесь наложите на лицо на 12-15 минут, и затем смойте прохладной водой.

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Улучшить цвет бледной, безжизненной, и имеющей сероватый оттенок кожи лица поможет следующая маска для лица из желтка: разотрите 1 желток с 1 ст. ложкой персикового масла, и с таким же количеством свежеотжатого морковного сока. Смажьте полученной массой лицо, и по истечении 15-20 минут умойтесь сперва теплой, а после прохладной водой. Подходит при сухой, нормальной, и смешанной коже. опубликовано econet

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