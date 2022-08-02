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6 лучших натуральных средств от глубоких морщин

Источник: ok.ru 02 августа 2022 7060
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Останавливать процесс старения люди пока не научились, но каждая женщина может сделать изменения в возрасте менее заметными.

6 лучших натуральных средств от глубоких морщин

6 лучших народных средств от глубоких морщин

Останавливать процесс старения люди пока не научились, но каждая женщина может сделать изменения в возрасте менее заметными. Несмотря на большой ассортимент косметических средств в магазинах, именно народные средства от морщин предпочитают многие женщины. Эти средства являются легкодоступными и экологически чистыми. В этой статье предложены рецепты натуральных кремов и масок от морщин.

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Народные средства от морщин под глазами

Хлебная маска очень эффективное народное средство от морщин под глазами. Для приготовления маски понадобится: мякиш белого хлеба и теплое растопленное сливочное масло. Смочить в масле мякиш и нанести на кожу вокруг глаз, распределив равномерно. Через пол часа можно смыть маску теплой водой. Такую маску нужно делать регулярно два раза в неделю.

Крем от морщин вокруг глаз

Одну чайную ложку сушеной липы смешать с чайной ложкой сушеной ромашки и залить 100 г. кипятка. Процедить настой следует через 20 минут, добавить столовую ложку сливочного масла и хорошенько перемешать. Полученный крем наносится перед сном вокруг глаз ежедневно. Хранить крем не более пяти дней в холодильнике.

6 лучших натуральных средств от глубоких морщин

Народные средства от морщин на лбу

Дрожжевая маска очень эффективное народное средство от морщин на лбу относится. В дрожжах большое содержание витамина В, тонизирующего нашу кожу. Рецепт: дрожжи следует хорошенько размять, добавляя в них молоко. Полученную однородную массу следует наносить два раза в неделю на 20 минут на места с морщинами. Эта маска разглаживает кожу и делает морщины менее заметными.

Фасоль от морщин на лбу

Отварить фасоль, натереть на терке, добавить к ней немного сока лайма и нанести на морщины. Регулярное нанесение такой маски – два раза в неделю поможет избавится от морщины за 1-2 месяца.

Алоэ с мёдом

Столовую ложку мёда разогреть до жидкого состояния, добавить две столовые ложки сока алоэ, и перемешать до образования однородной массы.

6 лучших натуральных средств от глубоких морщин

От глубоких морщин натуральные масла

Взять по столовой ложка масла зародышей пшеницы, масло жожоба и авокадо. Смешать и добавить четыре капли масла розового дерева и три капли эфирного масла ладана. Перемешать ещё раз. Эти составом нужно смазывать участки на которых имеются морщины, несколько раз в течение дня и на ночь.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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