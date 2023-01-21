Для достижения наилучших результатов при борьбе с псориазом, желательно сочетать местное лечение с правильным питанием...

Сегодня мы поговорим о хроническом заболевании кожи, которое возникает из-за избыточного скопления мертвых клеток на ее поверхности.

Псориаз проявляется следующими симптомами:

утолщенная,

грубая кожа (корка),

покраснения,

шелушение.

Кожа становится похожа на чешую.

Но к счастью существуют эффективные решения данной проблемы, и найти их можно среди натуральных средств.

Что такое псориаз и почему он появляется

Псориаз — это хроническое заболевание кожи воспалительного характера. Оно вызывает повреждение кожных покровов. Псориаз не заразен (это не инфекционное заболевание), но может передаваться по наследству, а встречается он чаще у мужчин, чем у женщин, если верить статистике.

Как правило, псориаз появляется на спине, животе, волосистой части головы, коленях и локтях.

Это может случиться у человека любого возраста, хотя наиболее часто от него страдают люди от 20 до 55 лет.

Начинается все не очень страшно, происхождение недуга — аутоиммунное.

Псориаз могут вызвать различные факторы:

Инфекции

Диета или потребление алкоголя

Эмоциональные расстройства

Климатические изменения

Проблемы в эндокринной системе

Чтобы облегчить состояние при псориазе, очень важно придерживаться правильного питания.

Оно должно состоять из:

Овощей

Фруктов

Овсянки

Бобовых

Лосося или макрели (2 раза в неделю).

Если вы не едите рыбу, то можно заменить ее потреблением льняного масла или льняного семени.

Кроме того, очень важно выпивать (как минимум) 1 стакан воды каждые 2 часа, чтобы помочь своему организму избавиться от токсинов, вызывающих воспаление.

Избегайте потребления таких продуктов, как курица, красное мясо, а также молочных продуктов, так как в них содержатся белки, которые трудно усваиваются печенью.

Ну и, конечно же, нежелателен фаст-фуд, жареная и сладкая пища.

Натуральные кремы для лечения псориаза

На самом деле псориаз невозможно вылечить полностью, но можно в значительной степени облегчить его симптоматику и улучшить состояние кожи.

Для этого рекомендуем вам следующие домашние кремы:

1. Алоэ вера

Иначе и быть не может, алоэ вера занимает первое место среди натуральных средств для лечения кожных заболеваний.

Гель алоэ обладает многочисленными преимуществами: противовоспалительным и освежающим действием, что очень важно при зуде и жжении.

Для того чтобы избежать растрескивания кожи, рекомендуется наносить гель алоэ на проблемные участки по несколько раз в день.

Будет лучше хранить его в холодильнике, так холод усилит ваше чувство облегчения.

Так что не сомневайтесь в пользе алоэ вера у вас дома. Пусть это растение всегда будет под рукой, тогда при необходимости вы сможете срезать стебель и быстро решить многие проблемы со здоровьем.

2. Горькая тыква

Это растение также обладает многочисленными полезными для здоровья свойствами. Ее хорошо потреблять для укрепления иммунной системы (идеальный продукт для тех, кто страдает от псориаза) и уменьшения воспалений.

На ее основе тоже можно приготовить домашний крем, который быстро облегчит состояние при псориазе. Стоит попробовать!

Для этого вам нужно только сварить очищенную и порезанную тыкву, а затем размять ее в пюре.

Пока масса будет еще теплой (или комнатной температуры), нанесите ее на проблемные участки кожи, оставьте для воздействия на 20 минут и смойте теплой водой.

3. Банан

На самом деле нам может понадобится даже не сам банан, а его кожура. Просто натрите ее внутренней стороной пораженную псориазом кожу. Эффект уже будет заметен!

Можете также размять мякоть банана вилкой, чтобы у вас получилось пюре, и тоже нанести на кожу.

Оставьте для воздействия на 15 минут.

По истечении указанного времени просто смойте теплой водой.

4. Пищевая сода

Сода служит для уменьшения зуда, а также для отшелушивания. Только с этим продуктом следует быть очень осторожными, чтобы сильными движениями не сделать себе больно (это может вызвать раздражение).

Ингредиенты:

3 столовые ложки пищевой соды (30 г)

1/4 чашки воды (62 мл)

Способ приготовления:

Положите в выбранную емкость соду и потихоньку вливайте туда воду (лучше, если она будет комнатной температуры).

У вас получится паста, которую нужно будет осторожно нанести на пораженный псориазом участок кожи.

Оставьте для воздействия на 30 минут, а потом смойте водой (если будет жечь, то сделайте это раньше).

Высушите, мягко промакивая кожу хлопковым полотенцем.

5. Чили

Этот пикантный ингредиент можно использовать не только в кулинарных целях, он еще и прекрасно подойдет для лечения псориаза.

В перце чили содержится активное вещество под названием капсаицин, которое уменьшает болевые ощущения путем ингибирования нервных окончаний. Еще чили уменьшает воспаление, покраснение и шелушение.

Вы можете купить экстракт чили и смешать его с небольшим количеством воды или же просто растереть ступкой красный перец чили и добиться такой же консистенции (смешав с водой).

Нанесите получившуюся пасту на пораженный участок и смойте через 10 минут.

6. Льняное семя

В льняном семени содержатся эфирные масла с мощными противовоспалительными свойствами. Семена льна можно использовать для приготовления мази или крема для лечения псориаза. Средство получится достаточно эффективным.

Ингредиенты:

2 столовые ложки семян льна (20 г)

1/4 стакана воды (62 мл)

Способ приготовления:

Разотрите семена льна при помощи ступки в порошок.

Можно в принципе использовать и льняную муку, чтобы пропустить предыдущий этап.

Добавляйте воду понемногу, чтобы у вас получилась однородная по консистенции паста.

Нанесите ее на места, пораженные псориазом, и оставьте для воздействия на 15 минут.

Затем просто смойте теплой водой. опубликовано econet

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