Если вы страдаете от диабета, то эти напитки помогут поддерживать уровень сахара в крови в рамках допустимых значений.
Напитки для снижения уровня сахара
В настоящее время огромное количество людей страдают от повышенного уровня сахара в крови. В основном это связано с неправильным питанием.
Повышенный уровень сахара, в свою очередь, может привести к развитию преддиабета или же непосредственно диабета.
Данное хроническое заболевание можно предотвратить, если следить за весом и принимать меры по снижению уровня глюкозы в крови.
Иногда мы имеем избыточное количество этого вещества в крови и даже не подозреваем об этом. Дело в том, что многие продукты из тех, что мы потребляем регулярно, содержат в себе много сахара, а мы не обращаем на это внимания и не учитываем при «подсчетах» (если вообще этим занимаемся).
Люди с повышенным уровнем сахара должны потреблять не менее 8-9 стаканов воды в день.
Если же вы уже страдаете от диабета, тоэти напитки помогут поддерживать уровень сахара в крови в рамках допустимых значений.
Имейте в виду, что их нельзя подслащивать при помощи белого сахара, так как это сведет все наши старания на «нет».
Если вы все-таки хотите придать сладковатый вкус своему напитку, то сделайте это при помощи специального сахара для больных диабетом.
Кроме того, необходимо строго следить за «дозировкой», так как в противном случае вместо снижения уровня сахара можно его наоборот повысить.
Рекомендуется пить данные напитки натощак, так как перед завтраком уровень сахара и так самый низкий, а значит, можно добиться максимального эффекта.
Если у вас уже есть какое-то лекарство для регулирования уровня сахара в крови, то ни в коем случае не стоит от него отказываться. Кроме того, желательно проконсультироваться со своим врачом относительно возможности сочетать его с предлагаемыми нами натуральными средствами.
1. Напиток из алоэ вера и нопаля (вид кактуса)
Ингредиенты:
1 лист алоэ вера
1 лист нопаля
8 чашек воды (2 л)
Способ приготовления:
Поскольку для приготовления напитка нужна мякоть этих растений, то первое, что нужно сделать, это надрезать листья и извлечь оттуда гель (осторожнее с кактусом, не уколитесь).
Нагрейте воду в кастрюле.
Когда закипит, добавьте мякоть нопаля и алоэ и оставьте томиться на медленном огне еще на 5 минут.
Затем процедите, а полученный напиток можете пить.
Рекомендуется потреблять по 1 стакану в день.
2. Овсяная вода
Ингредиенты:
1 стакан овсянки (105 г)
2 л воды (8 чашек)
1 палочка корицы (по желанию)
Способ приготовления:
Замочите овсянку в воде и оставьте на 12 часов.
Затем процедите овсянку и положите ее в чашу блендера вместе с корицей, постепенно добавляя воду, чтобы облегчить смешивание.
В результате у вас должна получиться однородная консистенция.
Можно пить по 1 стакану в день, или по 1 стакану перед каждым приемом пищи.
Данный напиток не только поможет контролировать уровень сахара в крови, но и подарит вам чувство сытости, ускорит метаболизм и избавит от лишних килограммов.
3. Ромашка и корица
Ингредиенты:
1 стакан воды (250 мл)
1 столовая ложка цветов ромашки (10 г)
1/2 столовой ложки молотой корицы (или палочка корицы)
Способ приготовления:
Поставьте воду на огонь, доведите до кипения и добавьте корицу и ромашку.
Оставьте на медленном огне еще на 3 минуты, потом снимите и дайте настояться еще 10 минут.
Рекомендуется выпивать по одной чашке с утра, натощак.
4. Кунжутное молоко
Ингредиенты:
1 стакан семян кунжута (200 г)
1 литр натурального кокосового молока (4 стакана)
Способ приготовления:
Положите кунжут на раскаленную сковородку и немного поджарьте, чтобы он приобрел золотистый оттенок.
Затем вам будет нужно размять семена кунжута в пасту.
Эту пасту разведите в кокосовом молоке и у вас получится превосходный по своим свойствам натуральный напиток. Пить его нужно 1 раз в день.
5. Чай из корицы
Ингредиенты:
2 палочки корицы
1 л воды (4 стакана)
Способ приготовления:
Поставьте воду на огонь и когда она закипит, добавьте корицу.
Дайте потомиться на медленном огне в течение 5 минут.
Процедите и пейте по 1 чашке в день.
6. Сок из шпината и сельдерея
Ингредиенты:
1 зеленое яблоко
1 морковь
3 горсти листьев шпината
2 стебля сельдерея
1 огурец
Способ приготовления:
Тщательно вымойте и очистите морковь и яблоко.
Смешайте в блендере со всеми остальными ингредиентами и пейте, тоже по 1 стакану в день.
7. Зеленый чай
Ингредиенты:
1 столовая ложка китайского зеленого чая (10 г), в крайнем случае можно использовать и чайный пакетик.
1 стакан воды (250 мл)
Способ приготовления:
Нагрейте воду и добавьте в нее чай.
Пейте по 1 чашке после каждого приема пищи.
8. Чай из эвкалипта
Ингредиенты:
5 листочков эвкалипта
1 литр воды (4 стакана)
Способ приготовления:
Нагрейте воду вместе с листьями эвкалипта, оставляя на среднем огне до закипания.
Для достижения желаемых результатов рекомендуется пить минимум по 1 чашке в день.опубликовано econet
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