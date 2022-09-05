Лишение сна – это настолько хроническое состояние в наши дни, что вы можете даже не осознавать, что страдаете от этого. Наукой уже установлено, что дефицит сна может иметь серьезные, далеко идущие последствия для здоровья.

Подобно гравитации или квантовому полю, мы до сих пор не до конца понимаем, почему мы спим, хотя с каждым днем мы узнаем об этом все больше. Так, доподлинно известно, что хороший сон – залог здоровья.

Сон – одна из самых больших тайн жизни

6-8 часов сна в сутки, по-видимому, является оптимальным количеством для большинства взрослых, а избыток или недостаток сна может неблагоприятно сказаться на здоровье.

Лишение сна – это настолько хроническое состояние в наши дни, что вы можете даже не осознавать, что страдаете от этого. Наукой уже установлено, что дефицит сна может иметь серьезные, далеко идущие последствия для здоровья.

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Например, беспокойный или нарушенный сон может:

Значительно ослабить иммунную систему

Ускорить рост опухоли – у лабораторных животных с тяжелыми нарушениями сна опухоли растут в два-три раза быстрее

Стать причиной преддиабетического состояния, из-за чего вы будете ощущать голод, даже если уже поели, а это чревато проблемами с весом

Серьезно ухудшить память; даже одна ночь плохого сна, то есть всего 4-6 часов - может повлиять на способность ясно мыслить на следующий день

Снизить производительность выполнения физических или умственных задач, а также уменьшить способность решения проблем

При нарушении циркадных ритмов организм вырабатывает меньше мелатонина (гормона И антиоксиданта) и хуже борется с раком, так как мелатонин помогает подавить свободные радикалы, способные привести к раку. Именно поэтому опухоли растут быстрее, если вы плохо спите.

Нарушение сна также увеличивает расстройства, связанные со стрессом, в том числе:

Болезнь сердца

Язва желудка

Запор

Расстройства настроения, такие как депрессия

Лишение сна преждевременно старит вас, нарушая производство гормона роста, который, в обычных условиях, выделяется гипофизом во время глубокого сна. Гормон роста помогает выглядеть и чувствовать себя моложе.

Одно исследование показало даже, что у людей с хронической бессонницей в три раза выше риск смерти от любой причины. Потерянный сон потерян навсегда, а постоянная нехватка сна обладает кумулятивным воздействием, если речь идет о срыве здоровья. Большинство из вас, наверное, знает: если вы не выспались, то жизнь становится безрадостной.

Но есть и хорошая новость: существует много натуральных способов восстановить «здоровье сна» - и им можно научиться.

Если вам трудно уснуть, вы слишком часто просыпаетесь или ощущаете разбитость по утрам, а, может быть, вы просто хотите улучшить качество своего сна, то в моих советах вы обязательно найдете что-то полезное для себя.

Оптимизируем ваш храм сна

1. Спите в полной темноте, или в как можно более темной комнате. Даже мельчайшая искорка света в комнате может сбить ваши внутренние часы и выработку мелатонина и серотонина шишковидной железой. Даже тусклое свечение радио-часов может мешать вашему сну. Это поможет снизить риск развития рака.



Закройте дверь спальни и избавьтесь от ночников. Ночью старайтесь не включать свет вообще, даже когда встаете в туалет. Накройте радио-часы. Закройте окна – я рекомендую плотные шторы или портьеры.

2. Следите за тем, чтобы температура в спальне не превышала 21 градуса Цельсия. Многие люди слишком сильно топят в доме, и, особенно, в спальнях. Исследования показывают, что оптимальная температура в помещении для сна должна быть довольно прохладной - от 15,5 до 20 градусов. Более холодная или жаркая температура может стать причиной беспокойного сна.

Когда вы спите, внутренняя температура тела падает до самого низкого уровня, как правило, через четыре часа, после того, как вы засыпаете.

3. Проверьте спальню на предмет электро-магнитных полей (ЭМП). Они могут вызывать нарушения работы шишковидной железы и выработки мелатонина и серотонина, а также приводить к другим негативным последствиям. Для этого вам понадобится гаусс метр.

4. Уберите будильники и другие электроприборы подальше от кровати. Если эти устройства вам нужны, пусть они находятся как можно дальше от кровати, хотя бы на расстоянии метра. Уберите часы из поля зрения.

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5. Старайтесь не пользоваться громкими будильниками. Внезапно вскакивать с кровати – большой стресс для организма. Если будете регулярно высыпаться, в будильнике не будет необходимости.

6. На кровати нужно только спать. Если вы привыкли смотреть телевизор или работать в постели, вам будет труднее расслабиться и уснуть, поэтому старайтесь не заниматься этими делами в постели.

7. Подумайте об отдельных спальнях. Недавние исследования показали, что для многих людей присутствие в постели партнера (или домашних животных) может значительно ухудшить сон, особенно если партнер беспокойно спит или храпит. Если вам постоянно мешают спать, может быть, следует подумать об отдельной спальне?

Готовимся ко сну

8. Ложитесь спать как можно раньше. Основная перезарядка организма (особенно системы надпочечников) происходит между 23 часами ночи и 1 часом утра. Кроме того, в это же время выводит токсины желчный пузырь. Если в это время вы не спите, токсины попадают обратно в печень, еще больше нарушая здоровье.

9. Не изменяйте время сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это поможет организму войти в ритм сна и облегчит засыпание и подъем по утрам.

10. Заведите ритуал отхода ко сну. Это может быть медитация, глубокое дыхание, использование ароматерапии или эфирных масел или же массаж от партнера. Главное - найти что-то, от чего вы расслабляетесь, а затем повторять это каждый вечер, чтобы избавиться от трудностей дня.

11. Перестаньте пить жидкость за 2 часа до сна. Это уменьшит вероятность того, что вам придется ночью вставать в туалет, или, по крайней мере, сведет к минимуму частоту вставаний.

12. Сходите в туалет перед сном. Это уменьшит вероятность того, что вы будете просыпаться посереди ночи.

13. За несколько часов до сна перекусите чем-то с высоким содержанием белка. Это обеспечит организм L-триптофаном, необходимым для выработки мелатонина и серотонина.

14. Кроме того, съешьте немного фруктов. Это поможет триптофану пересечь гематоэнцефалический барьер.

15. Старайтесь не перекусывать перед сном, особенно зерновыми и сахаром. Это поднимает уровень сахара в крови и не дает уснуть. Позже, когда уровень сахара в крови упадет слишком низко (гипогликемия), вы можете проснуться и не смочь уснуть.

16. Перед сном примите горячую ванну, душ или сходите в сауну. Если поднять температуру тела поздно вечером, то перед сном она упадет, облегчая засыпание. Падение температуры поле выхода из ванны сигнализирует телу, что пора спать.

17. Надевайте носки на ночь. Ноги мерзнут чаще, чем остальные части тела, потому что циркуляция в них хуже всего. Исследование показало, что носки, надетые на ночь, уменьшает частоту ночных пробуждений. В качестве альтернативы, на ночь можно класть к ногам бутылку с горячей водой.

18. Надевайте маску для глаз, которая не будет пропускать свет. Как уже говорилось ранее, очень важно спать в как можно более темной комнате. Тем не менее, шторы, жалюзи или портьеры не всегда полностью прекращают доступ света, особенно, если вы живете в городской местности (или у вашего супруга отличный от вашего график). В этих случаях пригодится маска для глаз.

19. Отложите работу хотя бы за час до сна (а лучше – за два или даже раньше). Это даст вашему уму возможность расслабиться, чтобы вы шли спать спокойно и не переживали о завтрашних сроках.

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20. Никакого телевизора перед сном. А еще лучше – убрать телевизор из спальни или вообще из дома. Он слишком стимулирует мозг и мешает быстро уснуть. Телевизор разрушает функцию шишковидной железы.

21. Слушайте музыку для релаксации. Некоторых людей перед сном успокаивает звук белого шума или звуки природы, например, океана или леса.

22. Читайте что-то духовное или поднимающее настроение. Это поможет расслабиться. Не читайте ничего стимулирующего – таинственных или детективных романов, например, потому что они обладают противоположным эффектом. Кроме того, если вам нравятся триллеры, может возникнуть соблазн читать часами, вместо того, чтобы идти спать!

23. Ведите дневник. Если мысли часто не дают уснуть, возможно, вам будет полезно вести дневник и записывать свои мысли перед сном.

Рекомендации относительно образа жизни, которые улучшат сон

24. Уменьшите прием или откажитесь от стольких лекарств, сколько получится. Многие препараты, как по рецепту, так и без него, отрицательно влияют на сон.

25. Избегайте кофеина. По крайней мере, одно исследование показало, что у некоторых людей кофеин метаболизируется неэффективно, из-за чего его последствия ощущаются еще долго после употребления. Так, чашка кофе или чая во второй половине дня не даст некоторым людям уснуть ночью.

26. Избегайте употребления алкоголя. Хотя алкоголь и вызывает сонливость, этот эффект недолог, и через несколько часов вы начнете часто просыпаться, не в силах заснуть. Кроме того, алкоголь не даст вам перейти в более глубокие стадии сна, в которых, в основном, и происходит исцеление организма.

27. Обязательно регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Физические упражнения хотя бы по 30 минут в день могут улучшить сон. Но не занимайтесь прямо перед сном, иначе не сможете уснуть. Исследования показывают, что лучшее время для физических упражнений - утро, если у вас получится, конечно.

28. Избавьтесь от лишнего веса. Избыточный вес увеличивает риск развития апноэ во время сна.

29. Избегайте продуктов, к которым вы можете быть чувствительны. Это особенно касается сахара, зерновых и пастеризованных молочных продуктов. Реакции чувствительности могут вызвать избыточный застой желчи, желудочно-кишечные расстройства, вздутие живота, газы и другие проблемы.

30. Проверьте надпочечники у врача. Ученые установили, что бессонница может быть вызвана адреналиновым стрессом.

31. Если вы находитесь в климактерическом периоде или периоде перименопаузы, проконсультируйтесь у врача. Гормональные изменения в это время могут вызвать проблемы со сном, если их не исправить.

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Если ничего не помогает

32. Сейчас мой любимый способ борьбы с бессонницей - техника эмоциональной свободы. Большинство людей могут освоить азы этой техники мягкого постукивания в течение нескольких минут. EFT поможет сбалансировать биоэнергетическую систему организма и справиться с эмоциональными стрессами, которые вызывают бессонницу на глубинном уровне.

33. Увеличьте уровень мелатонина. В идеале, лучше всего повысить уровень естественным образом – с помощью яркого солнечного света в дневное время и абсолютной темноты ночью. Если это не представляется возможным, подумайте о приеме добавок с мелатонином. опубликовано econet.ru

© доктор Джозеф Меркола

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