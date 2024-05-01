Хлорид магния имеет много полезных для нашего здоровья свойств, больше он известен тем, что помогает похудеть...

Хлорид магния представляет собой растворимые в воде соли, на вкус это вещество соленое и немного горькое.

Это идеальное средство для восстановления баланса между натрием и калием (как правило, в нашей диете в избытке содержится первый и, наоборот, имеется дефицит второго).

Магниевая вода обеспечивает важные преимущества для поддержания здоровья.Тем не менее противопоказания у этого средства есть, и их необходимо знать, чтобы избежать возможных побочных эффектов.

Для чего служит хлорид магния

Хлорид магния, как следует из названия, состоит из хлора и магния.

Следует иметь в виду, что из общего количества магния в нашем организме более 60% содержится в костях, а еще 26% — в мышцах.

Оставшийся магний распределен в мягких тканях и жидкостях.

Одним из наиболее важных свойств магния является выведение кальция, который накапливается в различных частях тела, и его «доставка» в костную массу.

Магниевая вода и ее польза для нашего тела

Магний способствует укреплению костей и суставов. То есть он удаляет кальций, который накапливается в некоторых областях нашего тела, и доставляет его до костей.

Таким образом, магниевая вода вымывает соли кальция из суставных мембран, обеспечивая перераспределение этого вещества.

Это эффективное средство против кальцифицирующего склероза Менкеберга. Кроме того, оно чистит кровь и помогает предотвратить сердечные приступы.

Еще магний реанимирует жизненно важные органы нашего тела (в особенности железы). Он, к примеру, активизирует работу почек для устранения мочевой кислоты.

Магний помогает снять интеллектуальное истощение, минимизирует атрофию мышц и корректирует дисбаланс минералов в нашем организме.

Активные вещества магния помогают преодолеть усталость и предотвращают появление проблем с простатой.

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Еще одно положительное свойство этого минерала — его успокаивающие свойства. Это натуральный транквилизатор. Магний помогает поддерживать энергетический баланс в нейронах и воздействует на передачу нервных импульсов.

Начиная с 40-летнего возраста, магний является одним из важнейших элементов для человека. Организм усваивает все меньше питательных веществ из пищи, а их дефицит может привести к развитию различных заболеваний и преждевременному старению организма.

Поскольку магний главным образом сосредоточен в сердце, печени, мозге и почках, его дефицит может очень негативно сказаться на здоровье этих органов.

Магний помогает бороться с различными заболеваниями

Вот некоторые заболевания, развитие которых можно предотвратить при помощи хлорида магния:

Согласно научным исследованиям, ежедневное потребление магния может предотвратить рак толстой кишки .

Регулярное потребление также позволяет избежать появления проблем с простатой .

Это профилактика диабета , но также и эффективное лекарство от него (для тех, кто уже страдает от этого заболевания).

Регулярное потребление магния может предотвратить сердечно-сосудистые заболевания .

Как уже отмечалось выше, магний способствует выведению мочевой кислоты из суставов, а значит, он способен предотвратить развитие артрита .

Наконец, магний — эффективное средство, чтобы избежать проблем с пищеварением и кишечных расстройств.

А вот другие патологии, симптоматику которых можно облегчить при помощи магния:

Болезнь Альцгеймера

Астма

Аритмия

Усталость

Гипертония

Стресс

Как включить магний в свой рацион, чтобы избавиться от лишнего веса

Ингредиенты:

1 стакан воды (200 мл)

1 столовая ложка хлорида магния (10 г)

сок 1/2 лимона

1 чайная ложка пчелиного меда (7,5 г)

лед (по желанию)

Способ приготовления:

Разведите 1 столовую ложку хлорида магния в стакане воды до полного растворения.

Затем добавьте лимонный сок, мед и, при желании, лед.

Когда лучше пить?

Это домашнее лекарство необходимо потреблять 4 раза в неделю в течение 2 месяцев.

Его необходимо употреблять в качестве пищевой добавки, чтобы не нанести вреда здоровью.

Во избежание негативных последствий потребления магния, рекомендуется принимать его после завтрака.

Меры предосторожности относительно приема хлорида магния

Не путайте хлорид магния с хлоридом натрия (последний является обычной солью).

Избыток хлорида магния в рационе может вызвать осложнения. Он имеет действие и легкого слабительного средства, а потому вы можете нарушить процесс всасывания питательных веществ. опубликовано econet

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