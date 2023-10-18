Согласно восточной медицине появление натоптышей и ороговевших мозолей в одних и тех же местах может сигналить о неполадках с теми или иными органами.

Известно, что на наших ступнях расположены биологически активные зоны, служащие проекцией различных внутренних органов. Согласно восточной медицине появление натоптышей и ороговевших мозолей в одних и тех же местах может сигналить о неполадках с теми или иными органами.

Итак:

1. Мозольные полоски на наружном крае ступней указывают на возможное заболевание позвоночника.

2. Подковки вокруг пяток - знак начала неблагоприятных изменений в суставах.

3. Мозоли на подушечке под пальцами - сигнал проблем с кишечником.

4. Огрубение кожи под мизинцем правой ноги - есть риск неполадок с печенью.

5. Под мизинцем левой ноги - возможны изменения в работе сердца.

6. Сухая, раздраженная кожа стопы с выраженными натоптышами под большими пальцами - сигнал нехватки витаминов А и группы В, нервного перенапряжения и общего энергетического истощения организма.

7. Загрубевшая кожа по наружным краям верхней фаланги больших пальцев ног указывает на сбой в работе щитовидки.

8. Ровное огрубение всей кожи стопы - сигнал нарушения обмена веществ, возможно, вызванного дисбактериозом или хроническими эндокринными заболеваниями.

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Растворить или сжечь на корню?



Поверхностные мозоли появляются, стоит надеть узкие туфли или долго походить пешком в жару. Благо, вылечить такую мозоль труда не составляет: купил в аптеке бактерицидный пластырь, обмотался и жди выздоровления. Главное правило - мозоли не прокалывать, чтобы не занести инфекцию.

Настоящую же проблему представляют именно «любимые» мозоли на костяшках пальцев ног и в районе пяточной кости. Со временем они превращаются в красные затвердевшие шишечки. И никакой пластырь тут не поможет. Подобные мозоли имеют корень. Лечебное вещество пластыря способно «растворить» лишь верхние ороговевшие слои кожи. Корень же останется, и через некоторое время мозоль снова разрастется.

Удалить же корень можно лишь при помощи лазерной терапии или криодеструкции (прижигания жидким азотом). После прижигания остается ранка, которая будет недели две болеть. Но лучше раз вытерпеть, чем годами ходить, как в кандалах.



Откуда берутся шишки на пальцах



Шишки на пальцах - признак запущенного поперечного плоскостопия. Женщины чаще всего страдают им из-за слишком узкой обуви: нога сдавливается, и с внешней стороны на большой палец идет дополнительная нагрузка. От этого он вывихивается, разрастается хрящевая ткань, становится болезненной, воспаляется.

Как приготовить мазь для удаления мазолей

Смешайте 50 г прополиса, 30 г воска и сок одного лимона.

Нагревайте на слабом огне до растворения воска.

Охладите и храните в стеклянной баночке в холодильнике.

Мазь ежедневно прикладывайте к мозолям, закрепляя лейкопластырем.

Через несколько дней размягчите мозоли в 2% горячем растворе питьевой соды и осторожно удалите.опубликовано econet

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