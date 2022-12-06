5 точек для избавления от боли и стресса

Эта техника работает с энергетическими меридианами, которые в Китае используют тысячи лет

Как работает энергетическая система человека

Процесс простукивания очень прост, нужно лишь наметить ощущения, а потом совершать простые движения.

Неважно, левша вы или правша! Простукивание выполняется любой рукой на любой стороне туловища – если можно стразу на обеих сторонах туловища, еще лучше!

Как мы узнаем, что в организме существуют определенные проблемы, что возникает болезненная зона? Мы ее чувствуем, поскольку мозг, нервная система реагирует на работу внутренних органов. С одной стороны, мозг регулирует внутренние органы, с другой стороны - получает сигналы о сбоях и передает сигналы нам. Потому что справедливо полагает: мы сами являемся полноценными участниками регуляции, соавторами мозга в управлении оздоровительными процессами!

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Представьте себе, что столкнулись с видимой опасностью – лесным зверем, например. Органы тела сформируют реакцию на опасность гораздо раньше, чем мы сформулируем мысленную реакцию. И, в принципе, наши мышцы и сердечно-сосудистая система готовы действовать до того, как мы сообразим, что надо бежать, или карабкаться на дерево, или затаиться.

Тем не менее, мозг передает сигнал об опасности нам самим, оставляя за нами право выбора, как именно поступить: если бежать, то в каком направлении. Когда мы с нашей нервной регуляцией действуем сообща, надежды на успех больше! Вот на этом и основана наша «совместная» с мозгом работа по улучшению регуляции организма.



Механическое и мысленное простукивание



Во время простукивания мы работаем с энергетическими меридианами, которые в Китае используют тысячи лет.

Давайте для начала подумаем о «лесном звере», который подстерегает нас на жизненном пути и постоянно приводит в напряжение систему регуляции организма. Подумайте о факторе стресса, о том, что вас в эту минуту (или вообще в жизни) беспокоит. Чтобы мы прямо сейчас могли поработать с этим фактором, используя китайские меридианы.

Закрываем глаза, делаем глубокий вдох и, не расслабляя сознания, отлавливаем «первую попавшуюся» неприятную мысль, ассоциацию. «Просмотрите» ассоциацию как киноленту, прокрутите неприятную историю ее возникновения в своем сознании.

А теперь самое главное!

Почувствуйте, какой именно дискомфорт неприятная ассоциация доставляет телу: сосет под ложечкой, крутит в животе, сжимается сердце, вырабатывается слюна. Сконцентрируйтесь на телесной реакции, это очень важно!

Пронаблюдайте, насколько неприятно телесное ощущение, насколько легко или трудно его преодолеть.

А сейчас внимание:

Как бы ни было трудно и неприятно, мысленно увеличьте телесную реакцию, попробуйте физически почувствовать ее еще сильнее. Сконцентрируйтесь на тошноте, урчании в животе, спазме, слюноотделении.

Первичное простукивание



Начинаем простукивание. Точки для простукивания приведены на рис. 1.

1. Сложите вместе указательный и средний палец и постучите по центру лба, произнося:

Я освобождаю себя от неприятного чувства.



2. Постучите пальцами по правому или левому виску, произнося ту же формулу:

Освобождаю себя от этого чувства.



3. Далее стучим под правым или левым глазом:

Я освобождаю себя от любой энергетической травмы.



4. Затем стучим под правой или левой ключицей:

Я освобождаюсь от беспомощности, отчаяния, болезни.



5. Обхватите правой рукой запястье левой руки. Глубоко вдохните и выдохните, произнося слово:

Покой!

Представьте себе момент наибольшего покоя: теплая ванна, пляж, скамейка в парке, безмятежный сельский пейзаж. Пребывайте в блаженном чувстве несколько минут.

Возвращение в болезненное ощущение

Теперь нам предстоит вернуться в первоначальное болезненное ощущение. Включаем в работу неприятную мысль, которая вызвала ответную реакцию в теле.

Помните? Когда сосало под ложечкой, урчало в животе, сжималось в сердце или в голове…

Если удалось вернуться к этому ощущению, то наверняка оно будет менее ярким, чем в прошлый раз. Отметьте, какая доля неприятного ощущения осталась – половина, треть, две трети? Допустим, две трети, и запомним это!

А теперь повторим простукивание:

1. По центру лба, произнося:

Я освобождаю себя от этого чувства.

2. По правому или левому виску, произнося ту же формулу.

3. Под правым или левым глазом.

4. Под правой или левой ключицей.

5. Обхватите правой рукой запястье левой руки. Глубоко вдохните и выдохните, произнося слово:

Покой!

Осознанно произнося «покой», воссоздавая картину покоя.

Повторное возвращение в болезненное ощущение



Еще раз попробуем вернуться к первоначальному неприятному чувству.

Помните, от него в прошлый раз оставалось лишь две трети? Уверяю вас, за два-три приема простукивания мы совершенно уйдем от нежелательной реакции тела, потому что все труднее и труднее будет реконструировать первоначальную негативную мысль. Мы забыли о ней. Но нам для работы нужна болезненная реакция тела!

Постарайтесь найти другой негативный посыл, следующую неприятную ситуацию, от которой тело испытает напряжение. Поройтесь в воспоминаниях: тяжелый разговор с начальством, опоздание на автобус или электричку, ссора с соседом по лестничной площадке…

Непременно что-то найдется, и вызовет неприятную реакцию в теле. Сосредоточьтесь на этой реакции!

Мысленное простукивание

Теперь мы повторим простукивание МЫСЛЕННО. Все те же точки, но «внутри себя». Представляйте, как вы простукиваете лоб, висок, под глазом, под ключицей. В уме повторяете все те же слова:

Освобождаюсь, освобождаюсь, освобождаюсь, освобождаюсь.

Мысленно обхватите правой рукой левое запястье, вдохните и выдохните полной грудью.

Прикажите себе коротко: Покой!



Как всегда, возвращаемся к начальной точке этого (мысленного) простукивания. Заметьте, как расплывчата негативная ситуация, насколько ослаблены реакции тела.

За счет чего мы добились успокаивающего эффекта? За счет того, что наш ум, который вовремя проинформировал нас о неприятных реакциях тела, мы нацелили на исправление. Мозг не справлялся с регуляцией, попросил нас о помощи (болью), и мы ему оказали своевременную помощь. Сначала «собственноручно», пальцами, а потом за счет мысленных реакций.



Отныне стоит только ощутить боль, немедленно выполняем нехитрое механическое простукивание или мысленное простукивание, не дожидаясь расширения зоны застоя. Самая слабая, едва ощутимая боль является серьезным поводом для простукивания.



Если к вам привязалась неприятная мысль или вы претерпели эмоциональную нагрузку, «превратите» ее в неприятную реакцию тела (не пропускайте этот этап работы!) и выполните простукивание.

Реакция тела, связанная с эмоциональной нагрузкой, обязательно должна быть обозначена! Потому что мозг не просит у нас помощи прежде, чем тело испытает болевое ощущение. Боль – это сигнал мозга, что он в эту минуту уже не справляется сам, ждет помощи и готов к взаимодействию. Неприятными ощущениями тела (боль, тошнота, дискомфорт) мозг привлекает наше внимание.

В этот момент должно возникнуть единство: тела, регулирующих функций мозга и нашей человеческой воли.

За счет чего же мы овладели ситуацией, чем помогли своему мозгу?

Вспомните точки простукивания: лоб, виски, зона под глазами, ключицы. Это точки энергетических меридианов, соответственно, мочевого пузыря, желчного пузыря, желудка, почек. Идеально, если руками мы наловчимся простукивать одновременно симметричные точки слева и справа. При мысленном простукивании, конечно, не имеет значения, какую половину тела мы себе представили. Обхватывая запястье, мы приводим в действие энергетику легких, толстого кишечника, кровообращения и тонкого кишечника.

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Мы обращаемся к энергетике внутри себя, даем осознанный толчок возможным застойным зонам, когда мозг пребывает в состоянии стресса. Сигналы исправления отправляются во все возможные направления, и один или несколько из них оказываются в нужном месте в нужное время. Так работает энергетическая система человека.

Может ли энергетическая система человека получить сигналы исправления без нашей помощи? Нет! Застой энергии требует вмешательства обязательно!

Чаще всего мы не подозреваем, что работаем с энергетическим меридианом при ходьбе, при потирании рук, при неосознанном самомассаже лба и волосистой части головы. Вы обхватили руками чашку, чтобы погреться? Прекрасно! Первые точки (истоки) сразу нескольких меридианов получили мощные тепловые импульсы. В положительном результате можно не сомневаться! Вы решились пройтись по гальке босиком? Это неоценимый импульс для начальных точек ножных меридианов!опубликовано econet.ru

"Большая энциклопедия целительных точек от 1000 болезней", Д. Коваль, О. Власов

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