Длительная работа за компьютером, ежедневное напряжение глаз, неправильная осанка, иногда нехватка витаминов — все это негативно влияет на наше зрение.

Длительная работа за компьютером, ежедневное напряжение глаз, неправильная осанка, иногда нехватка витаминов — все это негативно влияет на наше зрение. Сегодня предлагается много способов восстановления зрения с помощью самых разнообразных комплексов гимнастики для глаз и методик. И у наиболее целеустремленных людей они дают положительные результаты.

Как значительно улучшить зрение, оздоровить и укрепить глаза

Точечный массаж

Офтальмологи рекомендуют для улучшения зрения и снятия усталости глаз делать легкий массаж биологически активных точек. Эта несложная процедура длится около 5 минут, а эффект заметен уже через 1—2 недели.

Итак, чтобы улучшить зрение с помощью массажа, необходимо нежно и аккуратно воздействовать на такие точки:

внутреннюю сторону брови — впадина сбоку от переносицы;

на щеке — на 2,5 см ниже середины нижнего века;

нижний край скулы, под глазным яблоком;

впадина между бровями над переносицей;

височные впадины, ближе к глазам.

Массаж точек необходимо делать кончиками указательных пальцев: нажимать вибрирующими движениями одновременно на две точки, расположенные симметрично.

Обычно рекомендуется выполнять точечный массаж для глаз 2—3 раза в день (детям — 1 раз) в течение 2—3 недель. Затем сделать недельный перерыв и повторить курс. Начинать воздействие на точки надо с 7 секунд и постепенно довести до 1 минуты.

Во время массажа полезно дышать глубже — это способствует правильному выполнению массажа. Если вы носите контактные линзы, не забудьте снять их перед массажем.

Тратака — практика очистки глаз

Тратака — это древняя медитативная техника из хатха-йоги, которая в переводе означает «устойчивый пристальный взгляд». Главная ее суть — сосредоточение ума, открытие в себе новых способностей и развитие концентрации. Но, кроме всего этого, она способна на физическом уровне оздоравливать глаза и улучшать зрение.

Существует мнение, что с помощью Тратаки можно избавиться от дальнозоркости, близорукости, астигматизма, косоглазия, а также депрессии, бессонницы и умственного беспокойства.

Метод делится на две части: внешняя Тратака на свече и внутренняя Тратака на послеобразе. Те, кто хочет, могут делать только внешнюю Тратаку. Или же можно выполнять тогда обе части. Выбор за вами.

Первая часть. Зажгите свечу и поставьте ее на маленький стул или стол так, чтобы пламя размещалось на уровне глаз, когда вы сидите на полу. Сядьте на пол и устройтесь таким образом, чтобы было удобно сидеть с выпрямленной спиной, и свеча была прямо перед вами на расстоянии вытянутой руки от ваших глаз. Закройте глаза и расслабьте все тело. Пускай все тело станет, как статуя. Примите четкое решение, что вы не будете шевелиться в течение всего занятия; если вы пошевелитесь, ваше внимание сразу же отвлечется от практики. Подготовка очень важна, поэтому полностью сосредоточьтесь на своем теле, старайтесь не думать ни о чем другом. Посидите так в течение нескольких минут.

Когда будете готовы — откройте глаза. И начинайте пристально смотреть на пламя, направляя свое внимание особенно на кончик фитиля. Не смотрите ни на что другое, только на пламя и фитиль. Старайтесь не моргать и не двигать глазными яблоками. Но не перенапрягайте глаза, если потребуется моргнуть — моргните. По мере практики вы обнаружите, что способны внимательно смотреть, не моргая, в течение длительного времени. Важно при этом как можно больше расслаблять глаза — именно напряжение глаз заставляет их моргать.

Многие люди слишком стараются, чтобы не моргать, из-за этого возникает еще большее напряжение глаз, что приводит к потере контроля над ними и частому морганию. Поэтому не старайтесь чересчур, и вы заметите, что глаза автоматически перестают моргать.

Удерживайте свое внимание на пламени свечи. Сосредотачивайте его таким образом, чтобы перестать осознавать свое тело. Если ваш ум начинает где-то блуждать — мягко возвращайте его к практике. Сначала внимательно смотрите на пламя в течение 2—3 минут. Затем закройте глаза.

Вторая часть. Каждый когда-нибудь смотрел на солнце, а затем закрывал глаза и видел четкий образ, который остался на сетчатке глаз. Аналогичным образом постарайтесь увидеть послеобраз пламени свечи перед закрытыми глазами.

Если вы не видите послеобраза, не огорчайтесь — для этого нужна практика. Между тем просто попробуйте визуально представить себе пламя.

Обычно образ смещается вверх или вниз. Постарайтесь сделать его стойким и полностью сосредоточьтесь на нем. Если будут возникать какие-то посторонние образы, или мысли, или другие переживания, просто оставайтесь свидетелем. То есть, старайтесь никак не реагировать на них. Просто позволяйте им появляться, следите за ними без всякого интереса. Действуйте таким образом до тех пор, пока послеобраз будет оставаться четким. Когда же он начнет рассеиваться, снова откройте глаза и начинайте смотреть на пламя свечи и фитиль.

Сосредотачивайте свое осознание на внешнем пламени и ни на чем другом. Продолжайте это созерцание в течение 2—3 мин, по возможности, не моргая. Затем снова закройте глаза и рассматривайте внутренний образ до тех пор, пока он остается четким и видимым.

Продолжайте поочередно повторять внутреннюю и внешнюю Тратаку, сколько есть времени. Перед тем, как закончить практику, закройте глаза и рассматривайте темное пространство перед своими глазами. Занимайтесь этим в течение нескольких минут. Затем закройте глаза и потушите свечу.

Чтобы добиться заметных результатов упражнения, старайтесь практиковать его не менее 15 мин ежедневно, а по возможности и больше. Можно заниматься в любое время, хотя идеально делать это рано утром или поздно вечером. Если возможно, занимайтесь утром и вечером. Желательно, чтобы в это время вас никто и ничто не отвлекало. опубликовано econet

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