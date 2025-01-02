Заболевания суставов: язык симптомов

Если потеряна возможность движения, значит, пациент хранит в душе что-то застывшее, оцепеневшее...

Тело - явление временное, а сознание — нет

Суставы обеспечивают человеку подвижность. Многие симптомы, проявляющиеся на суставах, связаны с воспалением и сильными болями. Это приводит к ограничению функций сустава (вплоть до полной неподвижности).

Если потеряна возможность движения, значит, пациент хранит в душе что-то застывшее, оцепеневшее. Сустав теряет свою функциональность, если человек цепляется за какую-то проблему, не позволяя ей сдвинуться с места. Твердый, негнущийся затылок выдает упрямца.

Бывает достаточно услышать, как говорит человек, чтобы получить информацию о симптоме. Вспомните:

«Перегнуть палку»;

«Зайти слишком далеко»;

«Задеть кого-нибудь»;

«Свихнуться»;

«Быть повернутым».

Существуют воспаление сустава, вывих, разрыв, ушиб или трещина. Язык этих симптомов однозначен. «Вывернуть» или «поставить на место» можно не только сустав, но и ситуацию, отношения, дела.

Когда сустав вывихнут, можно резким рывком вернуть его на место. Неправильное положение сустава можно усугубить еще больше, чтобы, сделав полный оборот, тот оказался на месте. Эти методы имеют четкую параллель с психотерапией.

Если некто занял неправильную позицию и не хочет ее менять, можно довести ее до логического конца и, показав тем самым всю ее абсурдность, вновь пытаться искать путь к золотой середине. Из любой ситуации проще всего выйти, продолжая идти вперед. Но люди, как правило, боятся так делать. Они предпочитают держаться одного полюса.

Большинство из нас делают то, что они делают, в среднем темпе, поэтому и застревают на месте: изменений происходит слишком мало. Этот подход абсолютно неверен. Каждый полюс при предельной концентрации переходит в свою противоположность. Так, после сильного напряжения легко перейти к релаксации. Золотая середина может обнаружиться только как результат познания двух полюсов. И попытка человека попасть туда сразу приводит к тому, что он застревает на уровне безликой усредненности.

Но и с подвижностью тоже можно «перегнуть палку». Механические изменения в суставах часто указывают эту границу. Они дают понять, что один полюс или одно направление оказались задействованы чересчур.

Современная медицина имеет возможность заменять износившиеся суставы искусственными, особенно часто это используется при повреждении тазобедренного сустава, когда путем сложной операции на его место ставится так называемый эндопротез.

Любой протез - это ложь. Мы изображаем наличие того, чего на самом деле нет. Если человек внутри неподвижен, а внешне производит противоположное впечатление, его тазобедренный сустав корректирует это положение, делая человека более честным. Искусственный же сустав сводит коррекцию на нет, вновь создавая впечатление все той же подвижности.

Медицина опять дает нам возможность стать нечестными! Но давайте мысленно представим себе следующую ситуацию. Мы произносим заклинание, уничтожающее все существующие на свете протезы: очки, слуховые аппараты, искусственные суставы и вставные зубы. Исчезают штыри, вставленные в кости, и вся остальная «синтетика», встроенная в организм человека, и нам открывается страшная картина!

Теперь, произнеся другое заклинание, мы лишаем медицину всех ее достижений в борьбе со смертью. Мы оказались бы среди груды трупов, калек, полуслепых и тугоухих. Картина обнаженных человеческих душ была бы ужасной, но честной!

Искусство врачевания избавило нас от подобного зрелища. Медицина прилежно реставрирует и протезирует человеческое тело. Оно начинает выглядеть почти натурально. Но что стало с душой? Она так и осталась глухой, слепой, разбитой параличом колченогой уродиной. Медицина сделала так, что никому этого не видно, спрятав правду и являя миру портрет красавца Дориана Грея. Именно поэтому мы так боимся честности. Ужасно в один прекрасный момент увидеть самого себя без грима.

Но поверьте: постоянная работа души намного важнее, чем поверхностная забота о теле. Ведь тело - явление временное, а сознание — нет.опубликовано econet

© Рудигер Дальке, из книги «Болезнь как путь. Значение и предназначение болезней»

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet