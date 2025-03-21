Аллергия: фобия иммунной системы 

Аллергия возникает тогда, когда иммунная система проявляет чрезмерную чувствительность к определенному веществу, т.е. организм не переносит, отказывается принимать что-то.

Подавленное неприятие

У любого заболевания есть как физиологические, так и психологические причины возникновения.

И аллергия в этом случае не является исключением из правил.

Наверное, вы уже знаете, в чем заключается физиологический механизм аллергии. Иммунная система проявляет чрезмерную чувствительность к определенному веществу. Организм не переносит, отказывается принимать что-то.

Параллельно с этим существует схожий психологический механизм. В жизни человека присутствуют обстоятельства или ситуации, или люди, которых он не хочет принимать такими, какие они есть, но переделать их не может.

Вы можете возразить: но ведь в жизни любого человека периодически возникают ситуации, которые не хочется принимать. Не все же становятся аллергиками!

Какое же тогда неприятие приводит к аллергии? То, которое подавляется или запрещается самим человеком.

Например, вас раздражает (обратите внимание на то, что аллергическую сыпь называют этим же словом — «раздражение») поведение вашего брата, бабушки или кого-то другого. Но поскольку это ваши родственники, вы запрещаете себе показывать и даже самой знать о своем раздражении.

При этом сама эмоция или неприязнь, как вы понимаете, никуда не исчезает. Если вы запрещаете себе что-то, раздражение от этого никуда не девается. Оно просто смещается в другую область и может реализоваться в физическом недуге - аллергии на то, что ассоциируется с раздражающим человеком. Это может быть его любимое домашнее животное или принимаемое им лекарство. Отсюда - аллергия на шерсть животных или медикаменты.

Что в этом случае предложит традиционная медицина?

Избегать контактов с животными и не принимать лекарство, заменив его другим. Как вы догадываетесь, это действительно может на время избавить вас от аллергических проявлений. Ведь не встречаясь с животными или лекарствами, вы реже вспоминаете о них и не испытываете раздражение. Если же избегать контакта с аллергеном не получается, этот метод перестает работать. Такое же временное облегчение дают медикаменты. Но против аллергии, вызванной подавлением неприятия, скорее помогут не таблетки, а психологическая работа над собой.

Старайтесь раскрыть причины болезни. Это даст вам осознание психологических проблем, в результате чего аллергии сама собой перестанет существовать, потому что вам больше не придется вымещать свои внутренние переживания в болезни физического тела.

• Если у вас аллергия на пыль, подумайте, не слишком ли вы преувеличиваете значение идеальной чистоты и порядка. Не могла ли появиться ваша болезнь после общения с кем-то из ваших знакомых, кого бы вы считали нечистоплотными, грязными?

• Если вы страдаете от аллергии на домашних животных, подумайте: что вам мешает любить этих милых существ? Возможно, родители когда-то запрещали вам заводить домашних животных или вы видели, как собака укусила человека.

• При аллергии на определенные продукты вспомните, не было ли случаев, когда вы ели эти продукты во время неприятного для вас разговора. Или, возможно, это блюдо очень любит человек, с которым у вас были напряженные отношения.

• Если у вас наблюдается аллергия на солнце, возможно, у вас есть неприязнь к темнокожим людям. Или вы стесняетесь своей фигуры, загорая на пляже в купальнике.

• Попробуйте узнать психологические причины своей аллергии, сопоставив время ее появления (и обострений) с теми обстоятельствами и проблемами, с которыми вы сталкивались в этот период.

Фобия иммунной системы

В нейролингвинистическом программировании аллергию называют «фобией иммунной системы». Почему именно фобией?

НЛП (нейролингвистическом программировании - одном из направлений психологии и психотерапии) аллергическую реакцию действительно называют фобией иммунной системы. Почему?

Аллергия возникает, когда иммунная система организма не может адекватно воспринимать вещества, которые не вызывают проблем у обычного человека.

То есть иммунная система начинает «бояться» безобидных веществ, ее реакция становится более сильной. Такой беспричинный «страх», когда опасности на самом деле нет, как раз и называется фобией. Это позволяет для лечения аллергии использовать психотерапевтические приемы, разработанные для избавления от фобий.

Давайте посмотрим основные из этих приемов.

Во-первых, выясните, почему безобидное вещество вызвало фобию у вашего организма. Для этого как можно более подробно вспомните первый контакт с аллергеном и первый случай появления аллергической реакции.

Что происходило в этот период? Что вы переживали при этом?

К примеру, если вы находитесь на грани нервного срыва и в таком состоянии принимаетесь стирать одежду порошком (которым до этого нормально пользовались), вполне возможно, что в этот (или, может быть, следующий) раз он вызовет у вас аллергию.

Стиральный порошок начнет ассоциироваться с сильными негативными переживаниями (в терминологии НЛП это называется «якорем»), организм начнет бояться контактов с ним и делать все, чтобы избегать их: вызовет насморк, заложенность носа или кожные высыпания, лишь бы только вы больше не пользовались стиральным порошком.

Во-вторых, используйте «механизм диссоциации».

Ослабьте или полностью разорвите образовавшуюся связь (ассоциацию) между негативными эмоциями и тем, что стало аллергеном. Продолжая пример со стиральным порошком: поймите, что не стирка одежды химическими веществами, а предшествовавшее этому событие вызвало негативные переживания.

Проведите «коллапс якорей».

Настройте себя испытывать огромную радость при мысли о веществе, вызывающем у вас аллергическую реакцию.

Допустим, у вас аллергия на апельсины. Представьте их приятный запах, яркий цвет, пупырчатую кожуру, сладкий вкус (обязательно обратите внимание на разные виды ощущений от предмета: зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые и обонятельные).

В полной мере насладитесь этими представлениями.

Подумайте о том, что в этом фрукте много полезных веществ. При достаточно частом и длительном выполнении этого упражнения вы заставите иммунную систему поверить, что апельсины - это не опасно, а очень приятно и даже полезно.

Проведите проверку результатов.

Если ваши бывшие аллергены доступны, то выберите место и время, когда вы выспались и хорошо себя чувствуете (спокойно и уверенно). Организуйте контакт с бывшим аллергеном и убедитесь, что аллергическая реакция отсутствует. опубликовано econet



Иллюстрации ©Dovile Norkute

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