Иногда шизофрения проявляется внезапно, но в большинстве случаев это процесс медленный.

У некоторых людей шизофрения появляется внезапно и без предупреждения. Но для большинства, процесс идет медленно, с тонкими предупреждающими знаками и происходит постепенное снижение функционирования. Многие друзья и члены семьи людей с шизофренией замечали на ранней стадии, что что-то случилось с их любимым человеком, но они просто не знали, что именно.

Как распознать шизофрению?

На этой ранней стадии, люди с шизофренией часто кажутся эксцентричными, немотивированными, эмоциональными, стараются вести уединенный образ жизни. Проявляют общее безразличие к жизни, их производительность на работе или в школе ухудшается.

Наиболее распространенные ранние признаки шизофрении:

Социальная самоизоляция;

Враждебность и подозрительность;

Ухудшение личной гигиены;

Оглядывание квартиры невыразительным взглядом;

Неспособность плакать или радоваться;

Несоответствующий смех или плач;

Депрессия;

Страх проспать или бессонница;

Четкие или иррациональные заявления;

Забывчивость, невозможность сосредоточиться;

Экстремальная реакция на критику;

Странное использование слов и манера говорить .

Хотя эти предупреждающие знаки могут возникнуть в результате ряда проблем, а не только шизофрении - они являются причиной для беспокойства. Когда необычное поведение вызывает проблемы в вашей жизни или жизни близкого человека, необходимо обратиться к врачу.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Распространенные заблуждения о шизофрении:

Миф: Шизофрения относится к "раздвоению личности" или нескольких личностей.

Факт: "Раздвоение личности" или нескольких личностей, это гораздо менее распространенное заболевание, чем шизофрения. У людей с шизофренией нет раздвоения личности. Скорее, они "отделились" от реальности.

Миф: Шизофрения является редким заболеванием.

Факт: Шизофрения не редкость, риск развития шизофрении присутствует примерно у одного из ста людей.

Миф: Люди с шизофренией являются опасными.

Факт: Хотя бредовые мысли и галлюцинации при шизофрении иногда приводят к агрессивному поведению, большинство людей с шизофренией не опасны для окружающих.

Миф: Человеку с шизофренией не может быть оказана помощь.

Факт: Шизофрения излечима, но может потребоваться длительное время для лечения. опубликовано econet

по материалам исследования Мелинды Смит и Жанны Сигал

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet