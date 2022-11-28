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Пониженная температура тела: что ВАЖНО знать

Источник: zid.com.ua 28 ноября 2022 5854
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Сниженная температура не менее опасна, чем повышенная, ведь в этом случае организм становится более уязвимым перед атакой бактерий и вирусов.

Пониженная температура тела: что ВАЖНО знать

О чем говорит сниженная температура тела

Мы заботимся о своем здоровье, когда столбик термометра ползет вверх, а вот на упадок сил часто не обращаем внимания. Однако температура 35,5, которая держится в течение длительного времени, часто является тоже сигналом неурядиц в организме.

Почему бывает пониженная температура?

Принято считать, что нормальная температура тела человека — 36,6°С. На самом деле возможны колебания в несколько десятых градуса в обе стороны. Насторожиться же следует, если в течение длительного времени значения на термометре не поднимаются выше отметки 36—36,2°С. Существует несколько причин такой температуры.

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1. Перенесенное заболевание. Если у вас недавно был грипп или ОРЗ, ничего удивительного, что температура у вас снижена. Организм еще не оправился полностью от болезни и не может работать в полную силу. В этом случае рекомендуется больше отдыхать, высыпаться, правильно питаться — и совсем скоро температура вашего тела достигнет 36,6°С

2. Обострение хронических заболеваний. Пониженная температура часто свидетельствует об обострении хронических заболеваний. Если снова напомнили о себе старые болячки, то следует обратиться к врачу и пройти курс лечения, чтобы навсегда ликвидировать коварную причину пониженной температуры.

3. Переутомление. Авралы на работе, нехватка сна, сидячий образ жизни, неправильное питание — все это приводит к тому, что организм истощается, и силы буквально покидают нас. В этом случае поможет снижение активности, отдых, умеренные физические нагрузки, в частности утренняя зарядка. Очень полезны контрастный душ и прогулки на свежем воздухе. Можно пропить курс мультивитаминов, а перед сном принимать настой валерианы или пустырника.

Пониженная температура тела: что ВАЖНО знать

4. Болезни надпочечников. При такой проблеме следует потреблять больше воды (при отсутствии противопоказаний) и пытаться налегать в сезон на дыни и арбузы, прекрасно очищающие организм и оздоравливающие надпочечники.

5. Одной из причин пониженной температуры тела может быть гипотиреоз (снижение активности щитовидной железы). Неправильная работа щитовидной железы приводит к сбою в функционировании многих органов.

Итак, если вы страдаете недомоганием, слабостью, часто раздражаетесь, чувствуете упадок сил, у вас мерзнут руки и ноги — измерьте температуру тела, возможно, она снижена. И не игнорируйте эти симптомы. Помните: сниженная температура не менее опасна, чем повышенная, ведь в этом случае организм становится более уязвимым перед атакой бактерий и вирусов.

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

• Перед тем, как повышать температуру тела изнутри, нужно поднять ее извне. Для этого нужно лечь и укрыться несколькими одеялами. Прежде всего тепло в организм поступает через ноги, поэтому нужно обложить их пластиковыми бутылками, наполненными горячей водой, или грелками.
• Также можно сделать теплые ванночки для ног. Для лучшего эффекта в воду рекомендуется добавить несколько капель аромамасла эвкалипта.
•  Поднимет температуру тела и настой зверобоя: 1 ст. л. сырья залить 1 стаканом кипятка. Если через 2—3 дня темпера не нормализуется, нужно обязательно обратиться к врачу и пройти необходимые медицинские обследования. опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ru/

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упадок сил гипотериоз температура здоровье организм

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Комментарии (Всего: 1)
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      Дианка Маланка

      После перенесённого ковида у меня такое несколько недель наблюдалось. Вообще эта болячка много у меня сил отняла. Мне врач мультивитамины фруттилар посоветовал принимать, отлично пополняют запас витаминов в организме, придает сил и энергии организму. Начала их принимать, улучшилось состояние, появилось больше энергии, и что самое важно температура нормализовалась.

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