​​​​​​​5 детокс напитков для того, чтобы похудеть и укрепить иммунитет

Соки из фруктов и овощей - это источник витаминов, минералов, клетчатки и других необходимых питательных веществ.

Укрепить иммунную систему и подтянуть фигуру!

Для того, чтобы получить максимум пользы от этих соков, важно выбирать продукты органического происхождения. Это позволит вам использовать еще и кожуру овощей и фруктов, которая также включает полезные вещества.

Фрукты и овощи - это источник витаминов, минералов, клетчатки и других необходимых питательных веществ, которые помогают поддерживать и укреплять здоровье нашего организма и, в частности, иммунитет.

5 рецептов вкуснейших детокс-напитков, которые вы легко (и с удовольствием!) сможете включить в свой ежедневный рацион.

1. Напиток из клубники, гуавы и апельсина

Сочетание этих фруктов подарит вам напиток, буквально заряженный витамином С. Этот мощный антиоксидант укрепляет иммунитет и защищает тело от вредного воздействия различных микроорганизмов.

Он низкокалорийный, зато с высоким содержанием клетчатки: увеличивает чувство сытости и улучшает пищеварение.

Ингредиенты:

2 горсти клубники

1 гуава

сок из 2 апельсинов

Способ приготовления:

Тщательно вымойте и порежьте клубнику и гуаву.

Выжмите сок из двух апельсинов и перелейте его в блендер.

Добавьте туда же порезанные ингредиенты и смешайте все до однородной консистенции.

Разлейте по стаканам и выпейте (желательно сразу).

Предпочтительнее потреблять данный напиток с утра натощак.

2. Напиток из моркови, апельсина и имбиря

Богатый витаминами А и С, этот натуральный сок станет идеальным средством для увеличения производства белых кровяных клеток. Они отвечают за защиту нашего тела от патогенных микроорганизмов, которые, как известно, являются причиной многих заболеваний.

Благодаря своим активным соединениям этот сок улучшает кровообращение, снижает кровяное давление и стимулирует способности кожи к регенерации.

Ингредиенты:

Морковь — 8 шт.

Апельсины — 3 шт.

1 чайная ложка тертого имбиря (5 г)

1/2 чайной ложки куркумы (по желанию, 2 г)

мед (по желанию)

Способ приготовления:

Тщательно вымойте и почистите морковь, затем выжмите из нее сок.

Выжмите сок из апельсинов и перелейте его в стакан блендера вместе с морковным соком.

Добавьте туда же тертый имбирь, куркуму и, если хотите, немного меда, чтобы подсластить.

Хорошенько смешайте все ингредиенты, у вас должен получиться однородный по консистенции коктейль.

Этот напиток желательно пить натощак.

3. Смузи из тыквы и моркови

Этот вкусный сок позволит не только укрепить защитные силы нашего организма, но и поможет преодолеть тревожность. А еще его ингредиенты позаботятся о состоянии нашей кожи, она станет ярче и свежее.

Ингредиенты:

1 кусок тыквы

1 большая морковь

1/2 стакана воды (100 мл)

Способ приготовления:

Тщательно вымойте овощи и порежьте их кусками, чтобы облегчить процесс смешивания.

Положите все в блендер, добавьте воду и хорошенько все смешайте. У вас должна получиться однородная по консистенции смесь.

Пейте дважды в день, минимум 3 раза в неделю.

4. Коктейль из дыни, клубники и листового салата

Смесь клубники, листьев салата и дыни подарит вам уникальный по своим очищающим свойствам напиток. У него очень сильные мочегонные свойства, так что можете не сомневаться, детокс-программа будет выполнена на все 100%.

Высокая концентрация витаминов, минералов и клетчатки в этом соке будет способствовать устранению нераспределенных жидкостей и контролю рН крови.

Такой сок рекомендуют пить для устранения избытка токсинов, улучшения внешнего вида кожи и укрепления иммунной системы.

Ингредиенты:

1/2 дыни

1 чашка клубники (170 г)

4 листочка салата

1 стакан воды (200 мл)

Способ приготовления:

Вымойте и порежьте дыню, клубнику и листья салата.

Положите все в блендер, добавьте воду и смешайте.

Не процеживайте. Пейте с утра натощак в течение недели.

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5. Смузи из огурца, помидора и сельдерея

Натуральный напиток на основе огурца, помидора и сельдерея имеет очень высокую концентрацию антиоксидантов. Они помогают защитить наш организм от окислительного повреждения и предотвратить скопление токсинов.

Мочегонные свойства этого напитка будут способствовать устранению нераспределенной жидкости и снижению лишнего веса (причем в течение короткого времени).

Да, возможно, его вкус вам покажется не таким приятным, как предыдущие варианты, однако это один из самых низкокалорийных и при том насыщенных питательными веществами напитков.

Ингредиенты:

1/2 огурца с кожурой

2 помидора, тоже с кожицей

1 стебель сельдерея

1 стакан воды (200 мл)

Способ приготовления:

Тщательно вымойте овощи, порежьте их кусочками и положите в блендер.

Добавьте стакан воды и хорошенько перемешайте. У вас должна получиться более или менее однородная смесь.

Пейте во время завтрака или ужина.

Ну что, готовы попробовать? Выберите вариант, который показался вам наиболее интересным и привлекательным, и пейте его регулярно. И уже очень скоро сможете заметить его пользу. опубликовано econet

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