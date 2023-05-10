Эта простая процедура избавит от пародонтита!

Лечение пародонтита, в отличие от пародонтоза, особых трудностей не представляет, поскольку сводится к устранению воспаления.

Этот массаж - альтернатива походу к стоматологу

Амарант — хороший помощник в лечении воспаления десен, небольших повреждений ротовой полости, а также при более сложных заболеваниях, таких как пародонтит и пародонтоз.

Лечение пародонтита, в отличие от пародонтоза, особых трудностей не представляет, поскольку сводится к устранению воспаления. Иногда, конечно, это воспаление может оказаться следствием другого заболевания, и тогда для лечения пародонтита потребуется вылечить заболевание-источник.

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Воспаление тканей пародонта отличается от воспаления тканей десен тем, что ткани пародонта находятся глубоко под поверхностью полости рта. В десне кровообращение хорошее, потому что она постоянно массируется пищей, сосуды реагируют на малейшее изменение температуры, расширяясь от слабого тепла и сужаясь даже от незначительного холода. Рядом с корнем зуба и под ним (т. е. в области пародонта) кровь больше застаивается, что при воспалительных процессах не только не полезно, а существенно замедляет восстановление. Для того чтобы разогнать кровь, и делают массаж.

Если воспалительный процесс не очень сильный и больной способен принимать пищу и действовать в быту, то и для массажа к стоматологу ходить незачем и можно делать его самостоятельно.

Перед массажем нужно очистить полость рта, чтобы остатки пищи и грязь не «размазались» по деснам и не попали на воспаленные области. Сделать это можно с помощью амарантового настоя или сходных по воздействию жидкостей (например, содовый раствор из расчета 1 чайная ложка соды на 200 мл воды или умеренно концентрированный настой ромашки).

Необходимо заранее подготовить несколько ватных тампонов. Они должны быть достаточно плотными, не «воздушными», диаметр должен составлять 2-2,5 см. Меньшие по размеру могут захватить не все пораженные участки, а через более крупные не будет ощущаться давление пальцев в процессе массажа.

Кстати, советуем налить масло в небольшую отдельную емкость, чтобы удобнее было макать туда тампоны.

КАК ПРОВОДИТЬ МАССАЖ?

Если воспаление коснулось и верхней, и нижней челюсти, сначала массируют область верхнего ряда зубов, потом — нижнего.

Тампон смачивают в амарантовом масле примерно наполовину или чуть больше. Затем оттягивают губу, открывая пораженный участок. Массаж нужно начинать от одной стороны и последовательно идти к другой (слева направо или справа налево) сначала одним движением, затем нужно вернуться на исходную точку и начать новый виток массажа новым движением.

Последовательность действий:

1. Почти не надавливая, нужно не резко провести тампоном по всему пораженному участку. Цель — хорошо смочить его маслом.

2. С исходной точки постепенно продвигаться по заданному «маршруту» круговыми движениями. Давление не должно ощущаться, но тампон должен плотно прилегать к челюсти. Каждый новый «круг» должен на несколько миллиметров выходить за пределы обрабатываемого пораженного участка.

3. Повторить 1 и 2 пункты в обратном направлении (т. е. если массаж делался от левой части к правой, то нужно повторить его от правой части к левой).

4. Взять новый тампон, смочить его аналогичным образом.

5. По-прежнему не надавливая, провести тампоном по ходу роста каждого зуба (по очереди, от левой части челюсти к правой или наоборот), т. е. от корня к видимой части зуба с внешней стороны. Повторять у каждого зуба, который расположен на воспаленном участке.

6. Повторить пункт 5 с внутренней стороны зубов.

7. Несильно сомкнуть челюсти, чтобы верхние и нижние зубы уперлись друг в друга, но давления не было. Повторить 3-4 раза.



8. Прополоскать рот теплой (не горячей!) жидкостью, обладающей противовоспалительным действием. Можно применить амарантовый настой.

Обычно советуют проводить массаж ежедневно, а при ярко выраженных пародонтитах — дважды в день.

Обратите внимание! Рекомендуемую частоту проведения массажа лучше уточнить у стоматолога, так как в некоторых случаях слишком частое применение амарантового масла может повредить.опубликовано econet

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