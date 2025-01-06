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Лучший источник органического йода

Источник: Econet 06 января 2025 6960
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Бурые водоросли  - это великолепный источник органического йода, который они в большом количестве поглощают из морской воды. Бурые водоросли содержат витамины, до 30 различных микроэлементов, аминокислоты, слизь, полисахариды, альгиновые кислоты, клетчатку.

Лучший источник органического йода

Бурые водоросли 

Бурые водоросли  - это великолепный источник органического йода, который они в большом количестве поглощают из морской воды.

Бурые водоросли содержат витамины, до 30 различных микроэлементов, аминокислоты, слизь, полисахариды, альгиновые кислоты, клетчатку.

Но нам водоросли интересны, прежде всего, как источник природного микроэлемента  – йода.

Йод – абсолютно необходим для нашего здоровья. При нехватке йода в пище страдает щитовидная железа, развивается ее гипофункция. На физическом состоянии это отражается самым пагубным образом. Развивается вялость, слабость, сонливость, катастрофически нарастает вес.

Ведь щитовидная железа – это активатор обменных процессов в организме. Если обмен веществ замедляется,  начинает появляться избыточный вес, а затем и ожирение.

Мы можем  соблюдать диету, физкультурой заниматься, а вес будет стоять, как вкопанный. Ни за что не снижается. В этих случаях нужно сделать биохимический анализ крови и определить содержание гормонов щитовидной железы. Как правило, при этом находят снижение функции щитовидки.

Добавление в пищу органического йода дает толчок для усиления обмена веществ и вес вновь начинает снижаться.

Лучший источник органического йода

Только не заменяйте бурые водоросли йодированной солью. Этот микроэлемент в виде йодистого калия - продукт летучий и при открытии банки или пакета с солью, йод быстро исчезает.

Йод также необходим для хорошего функционирования нервной системы. Уже в период беременности для правильного развития мозга плода, будущая мама должна позаботиться о достаточном поступлении в свой организм йода.

По словам профессора В.А.Дадали, заведующего кафедрой биохимии Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета им .Мечникова, если женщина в период беременности получает мало йода, интеллект ребенка уже на 30% снижается  к моменту его рождения.

При недостатке йода у пожилых людей, резко прогрессирует атеросклероз, снижется память, мыслительные функции. Йод снижает повышенную свертываемость крови и предотвращает нарастающий процесс  тромбообразования  при атеросклерозе.

Казалось бы, что сложного, в любом супермаркете продается морская капуста и в маринованном, и в сушеном, и в замороженном виде. Покупай и ешь ее на здоровье.

Но беда в том, что у нас в стране морские водоросли как-то плохо употребляются людьми.  В отличие от Японии, к примеру, где морская капуста вполне привычный продукт питания.

Но есть и другая крайность. Некоторые люди с большим удовольствием едят салаты из морских водорослей. Однажды моя знакомая так и сделала – съела сразу грамм 400 салата, купленного в  магазине. Я сама была свидетелем, как она говорила: «Не могу, так хочу, просто слюнки текут». Вот и наелась… Получив при этом отравление йодом. Проявлялось это ознобом, дрожанием рук, головокружением, тошнотой. В общем, очень была неприятная история.

Лучший источник органического йода

Этот пример показывает, что как недостаток йода, так и его избыток отражаются на состоянии организма человека не лучшим образом. Именно поэтому, чтобы получать органический, природный йод, причем в строго дозированной концентрации, лучше всего употреблять не более 100 гр салата из бурых водорослей.

Другим вариантом применения водорослей при похудении являются антицеллюлитные обертывания с водорослями различных проблемных зон тела. Водоросли согревают, участвуют в расщеплении жиров, улучшают кровообращение. На курс показано 10 обертываний с интервалом 2-3 дня.

Итак, мы с Вами разобрали еще один растительный активатор обменных процессов, который, по сути выполняет роль природного сжигателя жира. Благодаря внутреннему применению водорослей и косметическим процедурам обертываний, мы можем регулировать обмен веществ в нашем организме и добиваться наилучших результатов в похудении.опубликовано econet

Автор: Наталия Богоявленская

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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здоровье йод обмен веществ похудение бурые водоросли

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