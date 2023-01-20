Напиток для восстановления микрофлоры кишечника

Реджувелак, приготовленный без соли — это невероятно полезный продукт, который подвергается натуральной ферментации и в процессе этого обогащается полезными симбиотными бактериями
Реджувелак (капустный квас), приготовленный без соли — это невероятно полезный продукт, который подвергается натуральной ферментации и в процессе этого обогащается полезными симбиотными бактериями, полезен при болезнях желудка, при ревматизме, ожирении, заболеваниях мочевого пузыря.
Он содержит В12 и молочную кислоту — известнейший антиоксидант, сохраняющий вашу молодость и силу. Поначалу кажется, что на вкус гадость ещё та, но через недельку подсаживаешься как на наркотик. Капустный квас — это пробиотик.
Реджувелак (квас капустный) — источник витаминов и микроэлементов, в частности, кальция. Это хорошее профилактическое и лечебное средство при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Реджувелак (капустный квас) содержит противоязвенный витамин У, различные микроэлементы и биологически активные вещества, восстанавливает клетки печени, обладает желчегонным действием. Чистит сосуды, нормализует кровяное давление и работу желудочно-кишечного тракта.
Напиток содержит большое количество растительных ферментов, очищает желудочно-кишечный тракт, способствует отличному пищеварению, и, по сути, является хорошим аналогом бифидумбактерина. Кроме того, реджувелак содержит бактерии, полезные для кишечника, а также способствующие повышению сопротивляемости организма неблагоприятным факторам и восстановлению организма.
Реджувелак хорош в качестве источника белка и витаминов группы В и В12, С, Е, К.
Реджувелак так же хорошо пить на выходе из голодания, т.к. он помогает сформировать полезную микрофлору кишечника.
Приготовление:
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий