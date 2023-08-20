Герпес - очень распространенная вирусная инфекция, но возникает путаница, потому что оральный герпес часто путают с афтозным стоматитом.

Герпес часто путают с афтозным стоматитом

Герпес - очень распространенная вирусная инфекция, но при этом возникает много путаницы, потому что, во-первых, существуют различные типы герпеса, и, во-вторых, оральный герпес часто путают с афтозным стоматитом (его еще часто называют «лихорадкой на губах»), который представляет собой совершенно другое заболевание. Прежде всего, герпес подразделяется на две основные инфекции:

Вирус простого герпеса

Опоясывающий герпес

Инфекция простого герпеса затрагивает одну из двух основных областей и поэтому в общем подразделяется на:

Оральный герпес

Генитальный герпес

Но инфекция простого герпеса также связана с рядом других клинических состояний, таких как:

Паралич Белла

Рассеянный склероз

Болезнь Альцгеймера

Наиболее распространенным заболеванием, о котором мы будем говорить в этой статье, является оральный герпес, который обычно ошибочно принимают за стоматит или лихорадку. Тем не менее, важно понимать, что между этими двумя состояниями есть четкие и конкретные различия, иначе вы рискуете выбрать неправильный метод лечения.

В чем разница между лихорадкой на губах и оральным герпесом?

Лихорадка/простуда на губах – афтозный стоматит, также известный как простуда на губах – это болезненные изъязвления, которые возникают обычно внутри полости рта, на внутренней поверхности щеки, а иногда даже на языке. Они обусловлены аутоиммунной проблемой - как правило, это реакция на шоколад, цитрусовые или пшеницу.

Важно понимать, что стоматит НЕ будет реагировать на любое лечение от герпеса, потому что это не вирусная инфекция, а аутоиммунное заболевание. При афтозном стоматите лекарства от герпеса просто не помогут.

Волдыри от орального герпеса – герпетические поражения сильно отличаются от афтозного стоматита, хотя тоже могут быть очень болезненным. Как правило, они проявляются в виде небольших красных волдырей на губах

Что такое опоясывающий герпес?

Герпес зостер, второй тип инфекции герпеса, также называется опоясывающий лишай. Как правило, это повторная инфекция от вируса ветряной оспы. Если вы переболели ветрянкой, вирус может оставаться латентным в вегетативных ганглиях.

Затем, через годы, вирус может проявиться под действием стрессового фактора и вызвать возникновение опоясывающего лишая - очень болезненного заболевания кожи, при котором большинство людей обращается за медицинской помощью. Он может возникнуть в любом возрасте, но, как правило, обычно встречается у людей в возрасте 60 лет или старше.

Для лечения опоясывающего лишая используется целый ряд методик. Как правило, применяются типичные противовирусные препараты, которые иногда оказываются эффективными. Увы, мой опыт работы с ними был не настолько удачным. И, конечно же, я против того, чтобы применять лекарства, если для лечения заболевания существуют безопасные и эффективные альтернативные методы. К счастью, для герпетической инфекции есть целый ряд естественных методов лечения.

Естественные методы лечения герпетических инфекций

Для лечения инфекции герпеса эффективными были признаны следующие средства:

Лизин (незаменимая аминокислота)

Алоэ вера

Мелисса или лимонная мята (Melissaofficinalis)

Ресвератрол (очень мощный антиоксидант из виноградных косточек)

Чеснок

Лактоферрин (мощный антимикробный белок, обнаруженный в молозиве)

В дополнение к этим средствам, все из которых, по моему опыту, помогают, есть еще две методики с прекрасными результатами - гомеопатические препараты и техника эмоциональной свободы (EFT). В гомеопатии даже разработаны составы специально для лечения простого герпеса или опоясывающего герпеса. Я убедился, что они на удивление эффективны. Кроме того, они не токсичны, поэтому очень безопасны и практически не имеют побочных эффектов.

Техника эмоциональной свободы - это форма психологической акупунктуры без иголок. Нажимая кончиками пальцев на различные акупунктурные меридианы, вы можете энергетически разрешить эмоциональный прецедент, который вызвал ослабление вашей иммунной системы, позволив инфекции взять верх. Как только вы доберетесь до эмоциональных корней, ваша иммунная система запустится заново, как и целый ряд генов, что поможет найти решение и исцелить свое физическое состояние.

Новейший метод лечения герпеса – под солнцем

И последнее, но не менее важное: есть еще один новый подход к лечению, который мне еще предстоит опробовать самому. Тем не менее, накоплены данные, свидетельствующие о его эффективности и поддерживающие его применение. Речь идет о высоких дозах витамина D. Отмечается большое количество успешных исходов у людей, которые принимали до 50 000 единиц один раз в день в течение трех дней. Особенно ярко эффект мог бы проявиться, если бы вы не принимали регулярно витамин D и нечасто находились на солнце.

Если вы проверяли свой уровень витамина D и он находится в пределах терапевтической нормы, то, очевидно, что вам такой метод не подойдет – вы же не хотите передозировать витамин D. Тем не менее, весьма вероятно, что при нормальном уровне витамина D инфекция не возникает. Известно, что витамин D помогает при гриппе, кашле и простуде, и, по-видимому, при большинстве типичных видов вирусных инфекций - даже таких, как герпес. опубликовано econet

Автор: д-р Джозеф Меркола

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