17 основных минеральных веществ для долголетия

Здоровье человека, существование всех живых организмов зависят от различных минеральных веществ. Они участвуют во всех процессах, происходящих в органах и тканях.

Сегодня на планете обнаружено около 100 минералов, из них по крайней мере двадцать необходимы человеку. Ученые полагают, что в человеческом организме присутствуют все минеральные вещества, но пока нет чувствительных приборов для их обнаружения. Благодаря развитию биохимии была доказана необходимость минеральных веществ для поддержания здоровья, нормального обмена веществ, увеличения продолжительности жизни.

Минеральные вещества для поддержания здоровья

Помимо химических соединений (солей), в организме человека обнаружены и отдельные химические элементы.

Те из них, содержание которых измеряется тысячными долями процента, называются микроэлементами (марганец, цинк, фтор, мышьяк и др.).

(марганец, цинк, фтор, мышьяк и др.). А те, содержание которых минимально, называются ультрамикроэлементами (кобальт, свинец, никель, кремний и др.).

Их присутствие можно определить только по «поведению» других элементов, однако их значение очень велико.

Например, в крови животных и человека было обнаружено постоянное присутствие 24 микроэлементов, в том числе галлия и германия. Галлий используется в биохимической терапии при заболеваниях крови; германий благотворно влияет на красные кровяные тельца.

Микроэлементы являются в основном катализаторами биохимических реакций. По шутливому выражению специалистов, катализаторы воздействуют на организм, как чаевые на официанта. Недостаток микроэлементов в составе некоторых витаминов и гормонов вызывает серьезные нарушения деятельности нервной и эндокринной систем.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Минеральные вещества, входящие в состав органов и тканей, постоянно расходуются. Одним из источников их восполнения является почва, поскольку они поступают в организм человека с продуктами растительного и животного происхождения, а также с водой.

Позволю себе повториться: минеральные вещества необходимы для здоровья. Дефицит их может стать причиной заболеваний растений, животных и человека.

Например, недостаточное содержание йода в почве графства Дербишир (Великобритания) способствовало появлению у населения заболевания щитовидной железы.

В некоторых регионах Австралии в почве не хватает кобальта, и в результате коровы и овцы заболевают анемией и погибают.

В почве некоторых регионов Танзании обнаружен дефицит бора, поэтому яблони в этих местах начинают болеть.

Недостаток железа в почве является причиной хлороза у растений. Эта болезнь, называемая также «бледной немочью», связана с нарушением образования хлорофилла; в результате листья желтеют, замедляется рост растений.

Следовательно, почва часто не может обеспечить организм всеми необходимыми минеральными веществами, даже в минимальных количествах. Кроме того, важное значение имеет поддержание кислотно-щелочного равновесия. Если почва слишком щелочная, растения не могут брать из нее нужные элементы. Наиболее частая причина избытка щелочи — использование химических удобрений и неосторожное известкование почвы (для повышения содержания в ней кальция).

Таким образом, от содержания в почве минеральных веществ зависит здоровье человека. По этому поводу профессор Стонтон очень верно заметил: «Следует помнить: то, что сегодня растет на поле, завтра будет определять здоровье и силу нашего организма». Однако пока ученые не знают, как «улучшить» химию почвы. Следовательно, нельзя считать ее основным источником всех необходимых человеку минеральных веществ. В связи с этим, я думаю, необходимо использовать одно из открытий биохимии — минеральные пищевые добавки.

А теперь вкратце расскажу вам об основных минеральных веществах и микроэлементах.

Кальций

Профессор Генри Шерман и другие видные ученые убеждены в том, что кальций — важнейший элемент для поддержания здоровья и увеличения продолжительности жизни. Это подтверждают результаты многочисленных лабораторных исследований. Как считают медики, 90 % смертей происходит в результате заболеваний, связанных с дефицитом кальция в организме. Например, при недостаточном содержании кальция в крови возникают такие болезни, как спазмофилия (у детей) и тетания, характеризующиеся судорогами, припадками, повышенной возбудимостью.

Как известно, кальций составляет 25 % костной ткани. При дефиците кальция в пище возможно размягчение костной ткани (рахит) или разрежение костного вещества (остеопороз), ревматические боли в суставах.

Профессор Дж. Т. Ирвинг, специалист по экспериментальной одонтологии {терапевтический раздел стоматологии), говорит: «Кальций является наиболее важным для организма неорганическим элементом». Однако если верить Генри Шерману, дефицит кальция в организме — явление довольно частое. Шерман отмечает, что диеты, на первый взгляд кажущиеся сбалансированными, но не содержащие достаточного количества кальция, могут способствовать лишь кратковременному улучшению состояния здоровья, поскольку дефицит кальция рано или поздно сказывается.

Почему же в организме возникает кальциевая недостаточность? Очень часто причина заключается не в том, что человек не потребляет продукты, содержащие кальций, а в том, что кальций не усваивается. В связи с этим ваша задача — помочь организму усвоить необходимое минеральное вещество, чтобы получить реальную пользу.

Прежде всего необходимо помнить, что кальций теряется при термической обработке (например, при варке овощей — 25 %). Потери кальция будут незначительны, если вода, в которой варились овощи, идет в употребление (например, бульон или подливка). Кстати, у овощей в вершках (ботве, листьях) процент содержания кальция очень высок… Так что не будьте расточительны и не выбрасывайте их, употребляя в пищу только корнеплоды, которые содержат намного меньше кальция. Наиболее богаты кальцием капуста, ботва молодой репы, фасоль, миндаль. Не забывайте и о том, что использование химических удобрений при выращивании овощей снижает содержание в них кальция.

Должна сказать, что кальций широко представлен во многих продуктах питания (в злаковых культурах, мясе, рыбе), однако является трудноусвояемым. Например, организмом усваивается только 13,4 % кальция, содержащегося в моркови. Надо съесть 700 г моркови, чтобы получить 1/4 часть суточной нормы кальция (для взрослого человека она составляет 800 мг). Хорошо усваивается кальций в салате-латуке, но процент его содержания невысок. Поэтому, чтобы удовлетворить суточную потребность организма, человеку придется съесть очень большое количество этого продукта.

Для усвоения и удержания кальция необходимы благоприятные условия в самом организме. Помните, слишком щелочная почва не позволяет растениям забирать из нее питательные вещества, содержащиеся в ничтожно малых количествах. Слишком щелочная среда в кишечнике точно так же препятствует всасыванию кальция. Кислотная среда (в разумных пределах) помогает органам пищеварения накапливать кальций. В этом отношении очень полезен апельсиновый сок. При его употреблении уменьшается содержание щелочи, обеспечивается кислотно-щелочной баланс.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Некоторые крупяные изделия снижают содержание кальция, так как присутствующая в них фитиновая кислота препятствует всасыванию кальция в кишечник. Например, овсяная каша декальцинирует все продукты питания. Помните, что «врагами» кальция являются тростниковый сахар, шоколад и какао.

А теперь мне хотелось бы сказать о «взаимоотношениях» витамина D и кальция. Для усвоения кальция присутствие витамина D совершенно необходимо: он нейтрализует действие различных антикальцинирующих вешеств, является регулятором фосфорно-кальциевсго обмена. Хорошими источниками витамина D являются молоко, печень, яйца, салат-латук. В качестве пищевых добавок желательно вводить в рацион питания жир, содержащийся в печени трески или палтуса.

Кальций необходим для нормального течения многих жизненных процессов. Он участвует в образовании костей и зубов, в процессе свертывания крови; регулирует возбудимость нервно-мышечного аппарата, повышает тонус сердечной мышцы. Если вы плохо спите, причиной этого может быть дефицит кальция. Не торопитесь принимать снотворное, попробуйте принять кальцин — в таблетках или в жидком виде. Кальций в таблетках желательно запивать свежим (неконсервированным) апельсиновым соком. Затем хорошо прополоскайте рот, чтобы избежать повреждения зубной эмали в результате контакта с кислотой, содержащейся в соке.

Фосфор

Кальций и фосфор — «неразлучные» минеральные вещества, они не могут друг без друга. Фосфор также является составной частью костной ткани. Организму человека необходимо фосфора в 2–2,5 раза больше, чем кальция: суточная потребность — 1,5–2 г. Необходимо поддерживать соотношение этих минеральных веществ, в противном случае организм для восстановления баланса вынужден будет брать кальций из «костного запаса».

К счастью, витамин D, регулирует фосфорно-кальциевый баланс и тем самым оберегает нас от упомянутых выше заболеваний.

Основные пищевые источники фосфора: мясо, сыр, яйца, лосось, сардины, креветки, арахис, соя, грецкие орехи, редис, пшеница. Фосфор, содержащийся в продуктах животного происхождения, усваивается лучше, благотворно влияет на нервную систему, особенно при напряженной умственной работе.

Железо

Железо необходимо для кроветворения, обеспечивает транспортировку кислорода от легких к тканям. Дефицит его в организме встречается довольно часто; в результате возникает анемия, признаками которой являются упадок сил, бледность, общее ухудшение самочувствия.

Железо входит в состав гемоглобина — красного пигмента крови. Красные кровяные тельца образуются в костном мозге; они поступают в кровь и циркулируют в ней в течение шести недель. Затем распадаются на составные части, а железо, которое содержалось в них, поступает в печень и селезенку и откладывается там «до востребования».

Организм теряет железо при потоотделении, а также при отмирании клеток кожи и внутренних органов.

Суточная потребность организма в железе — 15–20 мг. У многих людей наблюдается недостаточность этого микроэлемента. Основная причина в том, что железо, как и кальций, не всегда хорошо усваивается. Трудноусвояемым является железо, присутствующее в мясе и крупяных блюдах.

Основные пищевые источники железа: зеленые овощи, ботва молодой репы, горчица, кресс-салат, печень, почки, яичный желток, листья одуванчика, моллюски, сухофрукты.

Как и кальций, железо не всасывается в кишечнике при наличии щавелевой и фитиновой кислот. Это одна из причин, вследствие которой следует потреблять железосодержащих продуктов в 2–3 раза больше суточной нормы. Для того чтобы железо лучше усваивалось, необходимы витамины С и B12.

Кобальт

Открытие биологической ценности кобальта было сделано сравнительно недавно. Кобальт является составной частью витамина В12, который успешно применяется при лечении анемии. Недостаток кобальта в организме может вызвать рак крови.

Основные пищевые источники кобальта: печень, почки, молоко, яйца.

Кобальт необходим для нормальной деятельности поджелудочной железы, а также для образования красных кровяных телец, регулирует содержание адреналина (гормона надпочечников).

Цинк

Установлено, что цинк является важным микроэлементом, он входит в состаз крови и мышечной ткани.

Доктор Генри Гилберт, известный биохимик, говорит, что цинк является катализатором химической реакции, благодаря которой в организме поддерживается необходимый кислотный уровень. Этот микроэлемент входит в состав инсулина (гормона поджелудочной железы), который регулирует содержание сахара в крови.

Суточная потребность организма в цинке — 10–15 мг.

Основные пищевые источники цинка: пророщенная пшеница и пшеничные отруби. Если вы едите много белого хлеба, риск возникновения в вашем организме дефицита цинка очень велик.

Медь

Это минеральное вещество крайне необходимо для здоровья. Так же как и железо, оно играет важную роль в поддержании нормального состава крови. Присутствие меди необходимо для эффективности железа, в противном случае железо, накопленное в печени, не сможет участвовать в образовании гемоглобина.

Суточная потребность в меди — 2 мг.

Основные пищевые источники меди: печень, орехи, яичный желток, молоко, ржаной хлеб.

Научными исследованиями доказано, что в темных волосах содержится больше меди, чем в светлых. При дефиците меди в организме появляется седина.

Мышьяк

Этот микроэлемент содержится во всех продуктах растительного и животного происхождения, за исключением сахара. Того количества мышьяка, которое обычно присутствует в растениях, вполне достаточно для человека. Мышьяк препятствует потере фосфора организмом и регулирует фосфорный обмен. Ученые полагают, что некоторые формы аллергии могут быть вызваны дефицитом мышьяка в организме.

Ванадий

Ванадий играет важную роль в повышении защитных функций организма. Он стимулирует движение фагоцитов — клеток, поглощающих болезнетворные микробы и повышающих невосприимчивость к инфекциям. Биохимические исследования доказали, что в сочетании с другими минеральными веществами ванадий замедляет процесс старения.

Поваренная соль (хлорид натрия)

Организму человека необходима поваренная соль — она является составной частью крови и тканевой жидкости. В нужном количестве она поступает в организм с пищей; суточная потребность составляет 4–8 г. Однако многие потребляют соли в 4 раза больше, используя ее в качестве пищевой добавки. Выход один: забыть о существовании солонки.

Избыточное потребление соли может вызвать нарушение деятельности почек, некоторые сердечно-сосудистые заболевания. Чтобы этого не случилось, следует вместо обычной столовой соли употреблять соли, входящие в состав минеральных веществ и регулирующие химический баланс в организме.

Калий

Это минеральное вещество необходимо для нормального функционирования всех мышц, особенно сердечной мышцы, способствует выведению из организма воды. Его можно отнести к разряду противосклеротических веществ, поскольку калий применяется для профилактики нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы.

Суточная потребность организма составляет 2–3 мг.

Основные пищевые источники калия: картофель (500 г картофеля обеспечивают суточную потребность), курага, изюм, чернослив, бобовые культуры, овсяная крупа, ржаной хлеб.

Йод

Йод необходим для синтеза гормона щитовидной железы — тироксина, участвует в создании так называемых патрульных клеток — фагоцитов.

Суточная потребность организма — не менее 75 мг.

Основные пищевые источники йода: морская рыба, морские водоросли, салат-латук, лук репчатый и порей, дыни.

Детям и подросткам нужно больше йода, чем взрослым. Недостаток йода в организме вызывает серьезные нарушения обмена веществ, способствует развитию зоба.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Кремнезем

Содержание кремнезема в крови крайне незначительно. Однако когда оно уменьшается, вы начинаете «чувствовать погоду», ухудшается психическое состояние. Волосы становятся тонкими и ломкими, вследствие чего может начаться облысение; кожа теряет эластичность.

Кремнезем является составной частью соединительных тканей. Мы уже говорили о важности этих тканей для продления молодости, здоровья и жизнеспособности организма. Кремнезем присутствует во многих наших органах.

С возрастом содержание этого микроэлемента в организме уменьшается. Ломкость костей в пожилом возрасте объясняется дефицитом не только кальция, но и кремнезема. Хрусталик глаза содержит в 25 раз больше кремнезема, чем глазная мышца, и гомеопаты считают, что один из видов катаракты лечится кремнеземом. В старые времена его использовали как лекарство против астмы, простудных заболеваний.

Дистрофия, эпилепсия, ревматизм, ожирение, атеросклероз — вот перечень болезней, с которыми сегодня успешно справляется кремнезем. В отличие от железа и кальция, кремнезем легко усваивается организмом, даже в пожилом возрасте.

Основные пищевые источники кремнезема: сельдерей, огурцы, листья одуванчика, лук-порей, молоко, редис, семена подсолнечника, помидоры, репа, полевой хвощ, собачник аптечный, медуница. Заваривая кипятком сбор из трав, следует пить настоенный «чай» по 2–3 стакана в день.

Думаю, теперь вы поняли, как важно заботиться о том, чтобы ваш организм не испытывал недостатка ни в одном минеральном веществе. Для этого надо не только потреблять их в нужном количестве, но и заботиться о том, чтобы эти вещества хорошо усваивались организмом.

Для достижения долголетия необходимы 17 основных минеральных веществ: кальций, фосфор, железо, кобальт, цинк, медь, мышьяк, ванадий, поваренная соль, калий, йод, кремнезем, бор, магний, алюминий, фтор и сера.опубликовано econet.ru.

Из книги " "Жить до 180 лет", Джустин Гласс

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet