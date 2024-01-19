Знаете ли вы о тесной связи между кишечником и мозгом?

Знаете ли вы, что из-за тесной связи между кишечником и мозгом, дисбаланс микрофлоры в кишечнике может привести к проблемам с памятью и даже состоянию тревожности?

Здоровый кишечник - хороший иммунитет

В нашем кишечнике обитают множество бактерий, известных как микрофлора кишечника.

Микрофлора кишечника имеет решающее значение в регулировании процессов пищеварения и обмена веществ, а также нашего иммунитета.

В здоровом организме, эта группа полезных бактерий регулируют пищеварительный рН и, в свою очередь, создает защитный барьер против инфекций, которые приводят к болезням.

Однако, из-за неправильного питания, частого употребления антибиотиков и стресса, их активность может быть нарушена, что создает дисбаланс, который угрожает нашему здоровью.

1. Микрофлора и проблемы с пищеварением

Так как бактерии живут и растут в нашем кишечнике, их дисбаланс вызывает негативные реакции в пищеварительной системе.

Это происходит потому, что вредные микроорганизмы получают возможность бесконтрольно размножаться. Таким образом, они начинают воздействовать на процессы, которые ответственны за расщепление пищи и усвоения питательных веществ.

В результате, увеличивается количество кислоты и токсинов в желудке что, в свою очередь, приводит к следующим неприятным симптомам:

газы и метеоризм

вздутие живота

изжога

кислотный рефлюкс

язвы двенадцатиперстной кишки

гастрит

понос

запор

синдром раздраженного кишечника

2. Проблемы с памятью

Несмотря на то, что многие об этом не знают, наш кишечник имеет тесную связь с деятельностью мозга, и, следовательно, дисбаланс может вызвать негативные реакции в когнитивных процессах.

Микрофлора кишечника участвует в производстве нескольких важных нейромедиаторов и, когда ее баланс нарушен, это может привести к проблемам с памятью, тревожности и другим симптомам, которые затрагивают мыслительные процессы.

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3. Недостаток питательных веществ

Полезные бактерии в кишечнике необходимы для того, чтобы осуществлять надлежащий синтез витаминов, минералов и других необходимых нам питательных веществ.

Если они выходят из-под контроля, то становятся вредными, пищеварительные процессы замедляются и снижается способность организма усваивать питательные вещества оптимальным образом.

Сначала это трудно заметить, потому что наше тело хранит запасы питательных веществ, но затем проявляется целый ряд симптомов, которые указывают на низкий уровень важных питательных веществ.

Вот наиболее распространенные виды этого дефицита:

витамины D, К, В7 и В12

минералы: магний и кальций

4. Кожные проблемы

Особо тесно связано наше кишечное здоровье с состоянием кожи, учитывая важную роль кишечника в выводе токсинов и всасывании питательных веществ.

Наличие любого из следующих заболеваний кожи может говорить о проблемах с дисбалансом кишечных бактерий:

акне

розовые угри

псориаз

экзема

5. Аутоиммунные заболевания

Аутоиммунные заболевания классифицируются как хронические, так как организм атакует сам себя, в стремлении бороться с элементами, которые он ошибочно считает опасными.

Это затрудняет диагностику и лечение, в основном потому, что первоначальные симптомы часто путают с некоторыми распространенными незначительными проблемами.

Хотя у появления таких заболеваний есть множество причин, и они должны быть проанализированы экспертом специалистом, не стоит исключать вероятность, что они имеют связь с проблемами микрофлоры кишечника.

Вот лишь некоторые из этих заболеваний:

ревматоидный артрит

аутоиммунный тиреоидит (тиреоидит Хашимото)

воспалительное заболевание кишечника

целиакия (непереносимость глютена)

диабет 1 типа

6. Хронический стресс

Несмотря на то, что некоторые стрессовые ситуации невозможно избежать, он также может возникнуть как реакция на дисбаланс кишечных бактерий. В этих случаях происходит повышение уровня гормона кортизола, который вместе с токсинами, угнетает выработку гормонов, отвечающих за наше хорошее настроение.

Картина хронического стресса, с рецидивами, происходящими несмотря на принятие необходимых мер для борьбы с ним, является очевидным признаком нездорового кишечника.

Если вы заметили у себя какую-либо из этих проблем, то еще не поздно улучшить свои пищевые привычки, и привести в порядок микрофлору кишечника, столь важную для нашего здоровья.

Начните правильно питаться, избегайте токсинов — эти простые рекомендации помогут вам избежать серьезных проблем. опубликовано econet

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