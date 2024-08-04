Почему лучше переспать, чем переесть

Мы спим недостаточно. Наш бешеный ритм жизни и долгий рабочий день определенно вносят свой вклад. И все больше исследований показывают, что из-за недостатка сна увеличивается риск набора лишнего веса.

Нехватка сна влияет на аппетит

Мы спим недостаточно. За последние 20-30 лет продолжительность сна уменьшилась в среднем на 1 час. Согласно оценкам Американского Национального Фонда по проблемам сна, в будни американцы спят приблизительно 6 часов 40 минут. Наш бешеный ритм жизни и долгий рабочий день определенно вносят свой вклад; по результатам исследования, американцы проводят на работе 9,5 часов и более 17 часов в бодрствующем состоянии. (Не думаю, что у нас в России показатели радикально отличаются).

Недостаток сна не проходит бесследно для нашего здоровья и веса. Все больше исследований показывают, что из-за недостатка сна увеличивается риск набора лишнего веса. Один из механизмов этого процесса связан с регулированием аппетита.

Результаты исследования, опубликованного в Ежемесячном обзорном академическом журнале США по вопросам диет и питания, служат этому лишним подтверждением:

Участники исследования делятся на 2 группы – первая спит 8 часов, вторая 4 часа. На следующий день все едят столько, сколько хотят; их физическая активность, количество съеденного и ощущение сонливости регистрируются.

Результат по количеству съеденного можно увидеть на графике ниже:

Воздействие недостатка сна на потреблении пищи

Те, кто спал 4 часа, съедали на 559 ккал больше чем те, кто спал 8 часов! Кроме того, они чувствовали себя более голодными до завтрака и перед ужином.

Интересный результат был и по физической активности. Те, кто спал мало, были активнее после полудня, чем группа, спавшая дольше. Однако в вечернее время их уровень активности был ниже. Так что, по-видимому, значительной разницы в уровне физической активности между двумя группами не наблюдалось.

Но вспомните, что лишний вес – это результат энергетического дисбаланса; мы толстеем, когда потребляем больше калорий, чем тратим.

На графике ниже показан энергетический баланс участников обеих групп:

На этом графике показано количество полученных калорий (голубым) и потраченных калорий (красным) для тех, кто спал 8 часов и 4 часа соответственно. Зеленый квадратик – это баланс калорий, разница между полученным и потраченным; положительный баланс означает, что со временем вес будет увеличиваться.

Здесь ясно видно, что у людей, которые спали 8 часов, баланс полученного и потраченного сходится идеально; тогда как у тех, кто спал мало, излишки энергии составили 444 ккал в сутки. Если бы они продолжили жить в таком режиме на протяжении года, то могли бы набрать 18 килограмм!

Хотя недостаток сна в этом исследовании был больше, чем мы испытываем обычно, все равно понятно, что если спать мало, могут начаться проблемы. И это исследование – просто одно из многих, которые показывают, как нехватка сна может повлиять на аппетит. Спать нужно от 7 до 8,5 часов, это критически важный фактор для снижения и поддержания достигнутого веса. В этом случае лучше переспать, чтобы не переесть.

Все больше исследований показывает, как ограничение сна может дезорганизовать гормоны, регулирующие аппетит. А здесь, как мне кажется, воздействие недостатка сна на аппетит хорошо показано в количественном выражении. Когда речь идет о регулировании веса, этот фактор нередко упускают из виду. опубликовано econet

© James Krieger

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