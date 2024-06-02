Можно (стоит) или нельзя (не стоит) мне съесть вот этот эклер сейчас? Многие понимают общую схему питания и важность гибкого подхода. Но все-таки часто непонятным остается весьма практический вопрос: «вот мне, именно это (скажем, эклер), сегодня можно или нет?». И просят привести конкретные примеры.

Разумеется, правильно настроенная префронталка и личностные границы позволят вам легко ответить на этот вопрос.

Но что делать тем, кто еще только работает над повышением чувствительности? Для тех я предлагаю четкие критерии, пройдя которые, вы сможете уверенно определить, стоит это делать или нет. Разумеется, речь идет не только о еде, но и о прочих дофаминовых наградах.

Дело в том, что вещи, которые хочет наш мозг, вообще полезны для нас. Но раньше они требовали больших усилий или были редкими, а сейчас они доступны практически даром и повсеместно.

Поэтому умеренность – это важное условие здоровья. Полное ограничение тоже больших плюсов вам не принесет за исключением риска орторексии и социальной дезадаптации. Одна и та же вещь, продукт может совершенно по разному влиять на вас в зависимости от контекста и вашего состояния. Мы говорим про психологическое влияние, а не про физическое.

Приведу пример. Два человека выпивают в месяц одинаковое количество алкоголя (съедают сладкого), но один из них алкоголик (сладкоежка), а второй нет. В чем разница? Первые (социальный) выпивает строго по пятницам и субботам строго один бокал вина в кафе в компании друзей и не допускает других ситуаций. Второй хлещет эти бокалы на рабочем месте, когда почувствует стресс и обиду. У второго риск проблем на порядок выше, так как такие вещи имеют тенденцию прогрессировать.

Иногда меня обвиняют, что я запрещаю настоятельно не советую что есть и пить. Да, я сам не употребляю алкогольные напитки и редко ем сладости. Что в общем-то и вам советую. Ну, один из ключевых запретов, что можно есть все, но именно вам сейчас не все можно.

Полный запрет сразу малопродуктивен, так как вас неизбежно потянет восполнить свой минимум кайфа. Но упорядочить эту ситуацию можно.

Предлагаю вам дифференцировочное упражнение – список критериев «можно» и «нельзя». Регулярно пробегая по этому списку вы улучшите свою осознанность, научитесь лучше слышать свое тело и правильнее удовлетворять свои потребности.

Вы сможете получать намного больше удовольствия и меньше вреда для здоровья, а также избежите формирования пищевой и другой зависимостей от еды. Дьявол кроется в деталях – поэтому научитесь эти детали различать. Пользуйтесь на здоровье.опубликовано econet

Можно или нельзя: критерии

Можно, но не обязательно Категорически нельзя Время Есть достаточно времени На ходу, в спешке, время ограничено Стресс Нет физиологических и психологических признаков стресса. Стресс, злость, мышечное напряжение, повышенное давление, учащенное дыхание. Здоровье Вы здоровы Любые болезни и проблемы со здоровь Осознанность и фокус на процессе. Вы находитесь «здесь и сейчас», фокусируетесь на процессе «как я буду есть» Загружены проблемами прошлого или будущими делами, сфокусированы на цели «надо съесть и мне станет лучше» Ритуалы и правила. У вас есть фиксированный ритуал употребления: Если вы перенесли «сладкий день», то это по факту обозначает срыв. Никаких отклонений от ритуала (хоть его можно пересматривать)! «Знаю ли я правила? Есть ли ритуалы?» - сладкий день - определенное место - прочие условия Награда Вы добились успеха в сложном деле, которое долго откладывали. Обоснованная награда закрепляет полученный успех на уровне рефлекса. Вы ничего не добились или ваши достижения обычны. Пустая награда лишь снижает уровень мотивации. Баланс «желание» и «наслаждение». Об этом еще буду подробно писать. Вы получаете много удовольствия в процессе, не менее, чем от самого ожидания и предвкушения. Удовольствие от ожидания сильнее, чем от процесса наслаждения. Да-да, в этом случае нельзя! Позиция «дефицит-изобилие» У вас все хорошо, вы в хорошем расположении духа – позиция изобилия У вас не все хорошо, и это вызывает определенный дискомфорт, который хочется снять употреблением. Эмоциональные компоненты Предвкушение блаженство неторопливость расслабление удовлетворение переживание тревога Срочность Стресс Опустошение и вина Послевкусие Хорошее спокойное послевкусие, расслабление Нехороший мерзкий привкус, сожаление, тревога.

Контрольные проверочные вопросы.

Контрольные вопросы: Можно, но не обязательно Категорически не советую Снять стресс или восполнить ресурс (возможности)? Восполнить ресурс Снять стресс Есть ли выход из зоны комфорта (усилия) или это халява? Выход из зоны комфорта (поехать в кафе, встреча с человеком) Халява (купить дешево прямо сейчас без усилий) Есть ли личный смысл или нет? Есть личный смысл Нет Выгодная ли это сделка? Баланс выигрыш – отдаленные последствия. Да, сделка выгодная. Невыгодная сделка, потери больше чем сюминутный выигрыш. Есть ли симптомы зависимости? Нет Да (более двух •Привыкание •Отвыкание •Злоупотребление •Потеря контроля •Исключительные усилия для получения •Чрезмерная приоритезация • Игнорирование отрицательных последствий

Автор: Андрей Беловешкин

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