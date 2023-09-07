Люди придумали для своего комфорта пружинные сетки, мягкие матрацы - за что и расплачиваются массовыми болезнями позвоночника.

Рецепты от бессонницы

Старость начинается с бессонницы. Этой неочевидной истине учит тибетская медицина. Поэтому при первых признаках нарушения сна необходимо стараться его восстановить.

Обычно беспокойство усиливается, и появляются признаки бессонницы в дни новолуния, полнолуния и четвертей лунных фаз. Особенно у тех, кто страдает заболеваниями сердца или сосудов.

Рецепт горячего напитка с медом и имбирем от бессонницы

В такие дни поможет перед сном стакан горячей воды с 1 ч. л. меда и молотым имбирем, взятом на кончике ножа. Что очень важно: не чай, кофе или какой-то другой напиток, сообщающий организму охлаждающую энергию Инь, а именно горячая вода, дающая организму энергию Ян. Мед обеспечит хороший сон. Имбирь – активный Ян-продукт, будет противодействовать угнетающему Инь луны.

Близкая к тибетской монгольская народная медицина рекомендует выпить перед сном стакан кипяченого молока, который, впрочем, может с успехом заменить рюмка красного сухого вина, смочить в подсолнечном масле и сунуть в ухо скрученную конусом ватку, вторую такую же – в другое ухо и вату в ушах держать всю ночь.

Рецепт молока с прополисом от бессонницы

Вечером, перед сном в полстакана горячего молока можно добавить 20 капель настойки прополиса (если не очень хорошо переносите молоко, возьмите всего четверть стакана или даже 1 ст. л.).

Упражнение «Эмбрион» от бессонницы

Может помочь от бессонницы такое упражнение: лечь на правый бок, обхватить руками согнутые колени, слегка потянуть позвоночник, прижать голову к коленям, затем отклонить голову назад и распрямить позвоночник. Так повторите несколько раз – вы расслабитесь и быстро заснете.

Тибетский массаж от бессонницы

Тибетские врачи рекомендуют массировать перед сном воротниковую зону, захватывая затылок, заушные области и поочередно поглаживая кивательные мышцы шеи. Этот массаж следует производить, смачивая пальцы в подогретом до теплого состояния растительном, лучше всего кунжутном масле. Его наливают в баночку, прикрывают крышкой, чтобы медленней остывало. Массаж расслабляет мышцы шеи, снижает давление, улучшает циркуляцию крови, снимает стресс. Он длится от 2–3, но не больше 15 минут.

Рецепт отвара из осиновой коры

Сон также улучшится и при этом снимется стресс, если осиновую кору прокипятить 1 минуту и стакан отвара пить порциями в течение дня. Осина улучшает сон. Если применять ее в виде пепла, который на кончике ножа положить в стакан горячей воды, добавить немного меда и выпить. Так можно делать каждый вечер.

Рецепт паховых прогреваний от бессонницы

Для улучшения сна подержите в паховой области 5–10 минут два холщовых мешочка с теплой солью - она оттягивает кровь от сердца. Прогревания можно повторять через день в течение недели.

Рецепт компресса на спину от бессонницы

Хорошо спинную область между лопатками обернуть махровым полотенцем, предварительно смоченным в горячем (нагретом до 40 градусов) растительном масле, сверху накрыть полиэтиленом и сухим полотенцем и держать до остывания. Этот же участок спины полезно промассировать с помощью медицинских банок. Лучше использовать новые, пластиковые банки, достаточно двух штук.

Рецепт казахской ванны от бессонницы

А вот два казахских народных рецепта борьбы с бессонницей. Возьмите килограммовую пачку йодированной поваренной соли и разделите на три равные части. Перед сном заполните ванну теплой (до 38 градусов) водой примерно до половины и насыпьте одну часть соли. Полежите в ванне 20 минут, мысленно прося очистить тело и душу от негативных веществ и энергии. После чего сполоснитесь под теплым душем, слегка более прохладным, чем сама ванна. Солевую ванну делать три вечера подряд.

Эффект закрепляется, если тело очищается с помощью молока и лепестков роз. Пакет молока 2,5-процентной жирности вылейте в заполненную наполовину теплой водой ванну. Мысленно просите: пусть жизненный путь будет таким же белым, как молоко. Лежите в ванне 15–20 минут. На другой день купите букет роз (не меньше пяти цветков). Лепестки роз заварите кипятком и настаивайте 10 минут. Этот настой также вылейте в теплую ванну и лежите в ней такое же время, прося такой же красоты и свежести здоровья, как у роз.

Стало банальностью врачебное утверждение: все болезни начинаются с позвоночника. А откуда, можно спросить, берутся дефекты этого стержня, который держит человека в вертикальном положении? От неправильного положения тела во время сна, считают китайцы.

Обратите внимание, как спят кошки, собаки, слоны, жирафы – на полу. Животным не требуются для сна ни подушки, ни одеяла, ни пуховые перины. А вот люди придумали для своего комфорта пружинные сетки, мягкие матрацы. За что и расплачиваются массовыми болезнями позвоночника. Каждую ночь он прогибается, когда мы лежим на мягком, пружинящем покрытии. При этом связки то натягиваются, то сжимаются: из-за этого развивается сколиоз – искривление позвоночника, – дающий начало множеству других болезней.

О том, как спят китайцы

Китайцы в основной своей массе приучены спать на жестком. Традиционно в китайских домах спали на глиняной печи, на которую постилали тонкий, не больше двух сантиметров, матрац. При этом люди не знали головных болей, сколиозов, шейных и грудных остеохондрозов, радикулитов. Там и сегодня действует жесткое правило: высота подушки равна толщине кулака. Подушку подкладывают не так, как мы – исключительно под голову. При этом шея у нас провисает, артерия перегибается, и кровь плохо оттекает от головы. Китайцы, в отличие от нас, кладут подушку под голову, шею и плечевой пояс. Так и засыпать легче, и меньше вероятность получить гипертонию и ишемическую болезнь сердца.

Засыпать китайцы с детства приучены на правом боку, потом они переворачиваются на левый бок, на спину, снова на правый. На животе никогда не спят, потому что в такой позе голова оказывается свернута на сторону – перетягивается артерия, из-за чего после 35–40 лет начинают неметь руки и ноги.

Особенно ужасен такой предмет роскоши, как перина. Полежать отдохнуть на ней не более получаса допустимо, но ни в коем случае не засыпать. Прогнутый позвоночник и прижатые сосуды нарушают кровоснабжение органов и приводят к развитию множества хронических заболеваний.

До сих пор в Китае неведомы ни пышные перьевые и пуховые подушки, ни ставшие модными у нас синтетические. На севере Китая наволочки набивают гречневой шелухой, на юге страны – рисовой. Шелуха – как песок: принимает любую форму, какую придает ей голова лежащего человека. Высоту подушки можно варьировать по своему желанию, скатывая шелуху. Такие подушки можно видеть и во дворце китайских императоров: даже элита предпочитала роскоши здоровье.

В китайском фольклоре есть пословица: человек должен стоять, как сосна; сидеть, как часы (имеются в виду маятниковые: при малейшем перекосе они перестают ходить); спать, как лук; ходить, как ветер.

До третьего класса китайских школьников заставляют сидеть, заложив кисти рук за спину, – так вырабатывается правильная осанка и привычка держать спину ровной. В каждой школе и каждом учреждении ежедневно утром 15 минут уделяется обязательной гимнастике (когда-то, в давние советские годы это практиковалось и у нас). Кроме того, дважды в день у школьников получасовой перерыв, который они проводят на игровых площадках. Вот почему детский сколиоз в Китае почти не встречается. В то время как в России не менее трети всех детей ходят с искривленным позвоночником.

С юности каждый китаец приучен: если почувствовал боль в спине, ложись на твердое, ухватись руками за что-нибудь за головой и медленно вытягивайся – боль наверняка ослабнет. Единственно, кому не следует этого делать – людям с опухолями. Утром, после сна повисеть на перекладине, пока руки не заболят, обычное упражнение для улучшения циркуляции крови вокруг позвоночных дисков.

У нас при межпозвонковой грыже часто назначают операцию (которая приводит к 30–50 %-ной потере трудоспособности). Объективно, лишь 5 % больных грыжей требуется хирургическая помощь. Между тем высокотехнологичные методы исследований – такие как ядерный магнитный резонанс и компьютерная томография – доказывают: грыжа уменьшается даже сама по себе, если вообще ничего не делать. При грамотной помощи мануального терапевта или специалиста по лечебной физкультуре она излечивается. По мнению же российских врачей-ортопедов и травматологов, при грыже мануальная терапия противопоказана.

Любой клерк в Китае приучен: при работе за письменным столом (или, что то же самое, за персональным компьютером) каждые полчаса необходимо разогнуть шею и откинуть голову назад хотя бы на несколько минут. опубликовано econet

Из книги Савелия Кашницкого «Рецепты долголетия. Жемчужины медицины Востока и Запада»

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