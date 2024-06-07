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Недостаточность надпочечников: ОСНОВНЫЕ симптомы

Источник: Econet 07 июня 2024 6614
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На любые стрессы надпочечники выдают гиперреакцию, однако, если стрессовые состояния регулярны, то со временем они истощаются..

Недостаточность надпочечников: ОСНОВНЫЕ симптомы

Определяем недостаточность надпочечников

Надпочечники – орган, за которым нужно пристальное внимание, ведь их недостаточность способна вызвать серьезные нарушения здоровья и жизнедеятельности. Не всем известно, но на любые стрессы надпочечники выдают гиперреакцию, однако, если стрессовые состояния регулярны, то со временем они истощаются, а затем и вовсе опустошаются. В таком случае речь уже идет о таком диагнозе, как недостаточность или истощение надпочечников. Он характеризуется неспособностью этого органа вырабатывать гормон стресса кортизол в необходимых количествах.

Основная симптоматика недостаточности надпочечников

Как только ресурс надпочечников начинает критически истощаться, организм незамедлительно реагирует на это и возникают всевозможные отклонения в жизнедеятельности. К большому сожалению, далеко не каждый обращает должное внимание на возникающие симптомы и считает, что срыв произошел внезапно и без видимых на это причин.

Чтобы не попасть в такую досадную ситуацию, следует знать основные признаки недостаточности надпочечников:

  • регулярные или периодически случающиеся головокружения и обморочные состояния;
  • скачки настроения и чрезмерная раздражительность;
  • образование геморроидальных образований, а также варикоза;
  • частые отеки, которые в основном локализуются на лице и лодыжках. Причиной их образования является скопление жидкости между клетками на фоне внутриклеточного обезвоживания;
  • затуманенность сознания, нетипичное поведение и даже потеря памяти;
  • склонность к гипогликемии;
  • появление мешков под глазами и бледности губ;
  • выпадение волос на руках и/или ногах;
  • головная боль;
  • бледные кожные покровы или их желтоватость, что напрямую связано с нарушением обмена такого вещества, как каротин;
  • слабость и боль в мышцах, а также других частях тела, вызванная недостаточным количеством противовоспалительных гормонов;
  • скованность суставов и/или их болезненность в утреннее время;
  • снижение либидо;
  • постоянная жажда и частое опорожнение мочевого пузыря;
  • снижение массы тела;
  • расстройства желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся периодическим поносом и запором, увеличенным образованием газов. Стоит подчеркнуть, что именно неполадки ЖКТ являются самыми частыми симптомами проблем с надпочечниками;
  • регулярно проявляющиеся аллергические реакции;
  • продолжительный кашель;
  • отсутствие восстановления организма после стрессовых ситуаций, а также острая реакция на стресс. Например, человеку становится невыносимо стоять в очереди;
  • тяжелое протекание даже незначительных травм или заболеваний. К примеру, после удаления зуба челюсть будет болеть еще месяц;
  • тяжелое течение гипотиреоза;
  • не утихающее чувство тревоги, напряженности, постоянное ожидание чего-то негативного;
  • желание есть соленую, сладкую или жирную еду, употреблять алкоголь;
  • плохой сон и упадок сил;
  • неспособность проснуться без кофе;
  • повышенная усталость в утреннее время, которая не проходит даже после продолжительного сна.

Если вы не понаслышке знакомы с подобной симптоматикой, то настоятельно рекомендуется проверить здоровье надпочечников.

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Недостаточность надпочечников: ОСНОВНЫЕ симптомы

Нарушение суточных ритмов как признак недостаточности надпочечников

Также диагностировать неполадки в работе надпочечников помогут суточные ритмы, ведь именно на них оказывает непосредственное влияние уровень кортизона.

Нарушения уровня кортизона можно заподозрить, если:

  • очень сложно проснуться и встать с постели раньше десяти часов утра. Именно этот фактор указывает на то, что надпочечники перестали полноценно выполнять свои функции;
  • самочувствие приходит в норму только после обеда;
  • между 15 и 17 часами дня наступает упадок сил, сопровождающийся непреодолимым желанием поспать;
  • после 18 или 19 часов вечера наступает очередной прилив сил;
  • к 20-21 часам вечера снова нарастает усталость. И если в этот период времени не ложиться, то еще один приток энергии случится примерно в одиннадцать ночи. Но стоит отметить, что в этом случае невозможен полноценный сон всю ночь, так как примерно в час случится очередной приток энергии и сон как рукой снимет.

Из вышесказанного становится понятно, что в случае нарушения работы надпочечников, суточные ритмы будут сдвигаться, то есть в дневное время вы будете чувствовать усталость, а в ночное, наоборот, прилив сил.

Стоит отметить, что у каждого человека возможен набор своеобразных и уникальных сочетаний основных симптомов.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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надпочечники кортизол организм кашель стресс здоровье

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