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Межпозвоночная грыжа: опасные сигналы

Источник: zid.com.ua 09 августа 2022 6636
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Во многих случаях грыжа межпозвоночного диска не беспокоит человека. Но иногда она может быть очень серьезной проблемой...

Межпозвоночная грыжа: опасные сигналы

Позвоночник человека состоит из позвонков, между которыми расположены межпозвоночные диски. Они дают возможность позвоночнику двигаться и обеспечивают его амортизацию, смягчая нагрузку.

Межпозвоночный диск состоит из жесткого внешнего фиброзного кольца и мягкого внутреннего пульпозного ядра.

Межпозвоночная грыжа — проблема 90% населения

Грыжа межпозвоночного диска возникает тогда, когда происходит разрыв фиброзного кольца и небольшая часть пульпозного ядра выталкивается наружу, в спинномозговой канал, сжимая спинной мозг или проходящий рядом нервный корешок.

Так возникает боль в спине, которая в зависимости от локализации грыжи может отдавать в ногу (если она возникла в поясничном отделе позвоночника) или руку (если в шейном).

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Когда грыжа становится опасной

Во многих случаях грыжа межпозвоночного диска не беспокоит человека (бывает, что ее случайно выявляют во время медицинских обследований). И даже если периодически возникает боль, она через некоторое время (несколько недель) проходит сама по себе.

Существует мнение, что 80% населения имеет межпозвоночные грыжи и только 30% из них об этом знает.

Но в некоторых  случаях грыжа межпозвоночного диска может быть очень серьезной проблемой, вызывая необратимые поражения нервных структур, ощущение  слабости в конечностях, нарушение работы тазовых органов (мочевой пузырь, половые органы) и даже приводит к параличу.

Межпозвоночная грыжа: опасные сигналы

Поэтому при возникновении острой боли в позвоночнике, особенно если такие приступы случаются часто, очень важно проконсультироваться у ХОРОШЕГО специалиста.

Слово «хороший» не случайно написано с большой буквы. Потому что далеко не каждый врач, который берется за лечение позвоночника, действительно приносит облегчение больному.

Сегодня существуют разные методы лечения этого заболевания. Из них самыми эффективными считаются:

  • апитоксинотерапия (пчелоужаливание),
  • иглоукалывание,
  • лечебно-профилактические тренажеры в комплексе с лечебной физкультурой.

В особо критических случаях больному необходимо хирургическое вмешательство.

Распространенные симптомы

  • Боль в пояснице (иногда покалывание и онемение), которая начинается от ягодиц и распространяется вниз по задней или боковой поверхности ноги ниже колена.
  • Боль в ноге, которая часто возникает через некоторое время после начала боли в пояснице или сама по себе.
  • Возникновение или усугубление боли во время сидения, кашля, чихания, наклонов вперед.
  • Боль во сне, которая возникает во время переворачивания во сне с одной стороны на другую.
  • Головная боль.
  • Повышение артериального давления.

Опасные сигналы

  • Слабость в ноге (чаще в стопе и колене)
  • Нарушение мочеиспускания (задержка мочи, недержание мочи)
  • Нарушения дефекации: стойкие запоры, неконтролированные испражнения
  • Онемение в области промежности
  • Нарушение чувствительности в ногах
  • Нарушение походки
  • Паралич.

Описанные выше симптомы требуют обязательной консультации у врача.

А «опасные сигналы» указывают на то, что обращение к специалисту должно состояться незамедлительно. Потому как существует вероятность того, что грыжа большого размера перекрыла канал позвоночника, сдавливая все нервы, которые проходят по нему.

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Причины возникновения

Как утверждают специалисты, в последнее время количество людей,  страдающих  грыжей, значительно увеличилось, и объясняется это изменением образа жизни современного человека.

Чтобы проследить такую связь, нужно  ознакомиться с анатомией и физиологией позвоночника. Дело в том, что в межпозвоночном диске отсутствуют кровеносные сосуды. Поэтому межпозвоночный  диск питается с помощью окружающих позвонок ткани, через которую просачиваются нужные ему вещества. Этот процесс более активен во время движения позвоночника. Но сегодня люди в большинстве ведут малоподвижный образ жизни,  что  ухудшает питание межпозвоночных дисков и, как следствие, снижает их прочность. Это и приводит к разрыву.

Опасными с точки зрения возникновения межпозвоночных грыж являются и тяжелые физические нагрузки. Структура волокон фиброзного кольца диска рассчитана на определенный объем и направление движений позвоночника. Если они нарушаются, превышают норму, то происходит постепенное разрушение фиброзного кольца. Его разрыв  и формирование грыжи  может случиться даже при однократной физической нагрузке (например, во время поднятия тяжести).

К факторам риска возникновения данной патологии также принадлежат:

  • Остеохондроз: эта болезнь является основной причиной возникновения межпозвоночной грыжи.
  • Возраст: межпозвоночная грыжа наиболее часто возникают у людей между 25 и 50 годами в результате старения и дегенерации дисков. Однако она может  случиться в любом возрасте, даже у детей.
  • Избыточный вес: вызывает дополнительные нагрузки на диски в нижней части спины.
  • Курение: снижает уровень кислорода в крови, лишая ткани  организма жизненно важных питательных веществ.
  • Рост: у высоких людей (мужчин выше 180 см и женщин выше 170 см) увеличен риск возникновения грыж межпозвоночных дисков.
  • Профессиональная деятельность, связанная с нагрузками на позвоночник. Люди, которые длительное время пребывают в состоянии сидения или стояния в одном положении.

Народные советы

Народная медицина советует для устранения межпозвоночных грыж применять такие средства:

1. Настойка индийского лука: 1 луковицу перемолоть в мясорубке и залить 0, 5 л 40-градусным спиртом или водкой. Легонько натереть позвоночник и укутаться. При регулярном проведении этой процедуры грыжа усыхает.

2. Настойка семян туи: 1 стакан измельченных семян залить 0,5 л спирта, настоять, взбалтывая 20 дней. Потом легонько растереть позвоночник и укутаться.

3. Трава сабельника болотного хорошо помогает при межпозвоночной грыже. 3 столовые ложки сухой измельченной травы сабельника болотного залить 0,5 л водки, настаивать 20 дней при комнатной температуре, процедить. Принимать настойку перед едой за 10 - 15 минут, по 1 ст. ложке 3 раза в день. На ночь этим же средством протирайте больные места позвоночника.

4. Укусы пчел. Нужно провести 6 сеансов укусов. Желательно обратиться к апитерапевту. Укусы производятся в определенные точки больного места. Пчелиный яд способствует устранению воспаления, а также улучшению кровообращения, вследствие чего болезненные симптомы исчезают. Это лечение противопоказано при наличии аллергии. 

5. Умеренные движения – профилактика болевых приступов. Нужно избегать длительных статичных положений тела, то есть не лежать и не сидеть слишком долго. Длительное лежание и сидение приводит к ослаблению мышц и ограничению движения в суставах. Поэтому лучше вести по возможности активный образ жизни, с частыми перерывами на отдых. Однако деятельности, которая ухудшает состояние поврежденного отдела позвоночника  (поднятие тяжестей, часто повторяющиеся наклоны и т.п.), следует избегать.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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позвоночник межпозвоночные диски грыжа боль в спине народная медицина здоровье

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