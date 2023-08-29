Этот напиток поможет эффективно очистить организм за 3 дня!

Благодаря полезным свойствам ингредиентов, входящих в состав этой воды, вы не только сможете очистить свой организм от тяжелых металлов, но и...

Домашнее лекарство для выведения шлаков и токсинов из организма

Даже если мы стараемся вести здоровый образ жизни, наше тело все равно неизбежно подвергается воздействию различных токсинов, которые могут негативно сказаться на работе различных органов.

Загрязнение окружающей среды, потребление определенных продуктов питания, воздействие химикатов из часто используемых бытовых средств, — вот лишь небольшая часть токсичных веществ, которые могут повлиять на наше здоровье.

И несмотря на то, что большинство из них выводятся из организма, благодаря работе выделительных органов, то некоторые все же накапливаются в избыточных количествах в нашем теле. И тогда они мешают выполнению жизненно важных процессов в организме.

Проблема в том, что многие из нас игнорируют данное обстоятельство. И даже когда тело посылает нам свои тревожные сигналы, мы не всегда принимаем соответствующие меры, чтобы предотвратить появление осложнений.

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В результате наступают негативные реакции (причем как на физическом, так и на психическом уровне), и это может сильно снизить качество жизни человека.

К счастью, существуют домашние лекарства, которые совсем не сложно приготовить самим. Благодаря своим очищающим и антиоксидантным свойствам, они способствуют выведению из организма шлаков и токсинов.

И сегодня мы хотим поделиться с вами одним таким рецептом: зеленая вода, которая очистит ваше тело всего за 3 дня.

Зеленая вода для детоксикации организма за 3 дня

Наша зеленая вода — это напиток, приготовленный на основе двух видов водорослей: спирулины и хлореллы. Оба ингредиента обладают антиоксидантными свойствами, они стали очень популярны, благодаря своей способности чистить кровь и регулировать уровень pH тела.

Водоросли - растительного происхождения, в них содержатся необходимые питательные вещества, которые способствую оптимизации процесса детоксикации организма, не вызывая при этом побочных реакций.

Большое количество витаминов и минералов в них обеспечивает защитный эффект от токсичных элементов, которые циркулируют у нас в крови.

Кроме того они помогают быстрее выводить их из тела посредством эффективной работы органов выделительной системы (почек и печени).

Каковы преимущества зеленой воды

Несмотря на то, что главной целью потребления зеленой воды является очищение организма, она обладает и другими полезными свойствами, о которых стоит рассказать отдельно:

Это идеальное средство для стимуляции выведения тяжелых металлов из организма (таких как ртуть, кадмий и свинец, к примеру).

Зеленая вода обеспечивает наше тело минеральными веществами, особенно это важно при потере электролитов из-за больших физических нагрузок или в случае диареи.

Еще данный напиток обладает пищеварительными свойствами, что весьма полезно при наличии таких проблем, как запор или избыточная кислотность.

Наличие витаминов и минералов помогает укрепить иммунную систему и ускорить реакцию на воздействие различных инфекционных агентов, пытающихся атаковать наше тело.

Высокое содержание антиоксидантов обеспечивает противоопухолевый эффект. Это не какое-то там волшебное средство, но оно действительно может снизить риск развития злокачественной опухоли.

При очищении организма от токсинов зеленая вода выводит также и вредные липиды, например такие, как плохой холестерин и триглицериды.

Несмотря на низкую калорийность, ингредиенты зеленой воды имеют достаточно высокую энергетическую ценность, чем можно отлично воспользоваться в течение дня.

Антиокислительные свойства защищают от повреждений ткани головного мозга и помогают улучшить концентрацию внимания.

Наконец, зеленая вода помогает предотвратить преждевременное старение кожи и внутренних органов.

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Как приготовить зеленую воду, чтобы очистить организм от токсинов за 3 дня

Очищение организма при помощи зеленой воды — это здоровая привычка, которая позволит вам избавить свое тело от накапливающихся день за днем токсинов.

Данная процедура предполагает 3-дневное максимально здоровое и сбалансированное питание (потребление, главным образом, овощей и фруктов, исключение любых переработанных продуктов питания).

Такой «диеты» вы можете придерживаться раз в 2 месяца или всякий раз, как будете чувствовать, что вам стало тяжело из-за скопления избыточного количества вредных веществ в организме.

Ингредиенты:

6 стаканов воды (1,5 литра)

1 столовая ложка порошка спирулины (10 г)

1 столовая ложка бентонитовой глины (10 г)

1 столовая ложка порошка хлореллы (10 г)

2 капли эфирного масла гвоздики (по желанию)

Способ приготовления:

Налейте воду в большой кувшин и добавьте остальные ингредиенты.

Перемешайте вручную при помощи деревянной или силиконовой ложки, а потом подождите минут 15-20 перед потреблением.

Потребление:

Выпейте стакан этого напитка с утра натощак.

Оставшееся количество разделите на 4-5 приемов в течение дня.

Пейте в течение 3 дней подряд.

Ну что, готовы? Если вы ищете эффективный способ избавить свой организм от токсинов, приготовьте себе эту зеленую воду и убедитесь в ее преимуществах.

После трех дней вы сразу почувствуете себя легче, активнее и здоровее.опубликовано econet

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