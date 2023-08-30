Как избавиться от боли в коленях

Экология здоровья: При подъеме по длинной лестнице разваливаются ноги в коленных суставах, возникает боль в коленях, иногда опухают коленные суставы...
При подъеме по длинной лестнице разваливаются ноги в коленных суставах, возникает боль в коленях, иногда опухают коленные суставы. Вот на такие симптомы жалуются немало пожилых людей, в особенности чересчур полных женщин. Полные мужчины тоже, конечно, не любят подъема по лестнице.
Быстрая ходьба ведет не только к утомлению ног, но и к учащенному сердцебиению.
Стадии симптомов таковы:
Это старение суставов, что называется "обезображивающим артритом". Его лечение сводится преимущественно к постепенному утолению боли и рассасыванию опухоли и отека.
Самый упрощенный способ утоления боли:
К активным точкам относится "симмон" (см. №3), расположенная на кисти со стороны ладони, ближе к мизинцу (по меридиану сердца), а также "итю" (см. №5), расположенная в подколенной яме (по меридиану мочевого пузыря).
№3: Симмон (Сердцебиение)
№5: Итю (Судорога мышц ноги)
Слегка массируют и раздражают эти точки подушечками больших пальцев.
Для выполнения следующего упражнения используется точка "рёкю" (см. №5), расположенная на 4 см снаружи от коленной чашки и принадлежащая меридиану желудка, а также точка "кэккай", расположенная на 5 см выше колена с внутренней стороны и принадлежащая меридиану селезенки.
№5: Рёкю (Боль в желудке)
Эти точки очень благотворно воздействуют.
Упражнение
Непринужденно сидя на стуле, нажимают "рёкю" на обеих ногах соответственно большими и средними пальцами обеих рук.
Затем, поднимая с пола правую и левую ногу поочередно, разгибают ее в коленном суставе.
При этом надавливают на указанные точки подушечками соответствующих пальцев.
Спустя 5 секунд снимают усилие пальцев и спокойно опускают ногу.
Когда боль облегчается, постарайтесь поднять ногу до горизонтального уровня бедра (10 раз для каждой ноги).опубликовано econet
Йосиро Цуцуми. Японский лечебный массаж. Болеутоляющие упражнения
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Источник: https://econet.ru/
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