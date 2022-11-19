Позвоночник: 6 страхов, которые порождают болезни

Большинство из тех людей, кто испытывает боль, недомогание или какие-то проявления болезни, обратятся к другим за помощью. Так было на протяжении тысячелетий.
Между тем метафизики древности выявляли и лечили болезни совсем иначе. Вместо того чтобы руководствоваться, как сейчас, симптомами, древним врачевателям нужно было знать образ мыслей человека, чтобы назначить ему верное лечение. Они считали, что единственный враг тела и здоровья — качество мыслей, и что если внешний мир перехватывает мысли о мире внутреннем, то неизбежным исходом будет болезнь. Потому они начинали с освобождения человека от нездоровых идей, а уже потом переходили к работе с телом. Кроме того метафизики иначе подходили к диагностированию места возникновения заболеваний. Нынешняя медицина рассматривает органы, железы и их работу, тогда как древние исследовали позвоночник. Они считали его линией жизни, души, ума и тела и верили, что болезнь является следствием какого-то разлада в спинномозговых нервах или блокировках в движении спинномозговой жидкости. Они полагали, что позвоночник даст им ответ не только о месте возникновения разлада, но и о его глубинных причинах.
Позвоночник представляет собой гибкий стержень из тридцати трех позвонков, образующих ствол, который соединяет голову с телом. Метафизики соотносили этот ствол у человека с Древом Жизни, которое в символической форме отражает единство и взаимодействие души, ума и тела, позволяющее всем аспектам человеческой природы сообщаться между собой и эволюционировать одновременно. Соответственно, по их представлениям, любые нарушения в стволе неминуемо приведут к нарушению коммуникативного процесса. Вот почему они называли эти нарушения разобщением.
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Позвонки — это расположенные друг над другом кости, которые образуют полую внутри «лестницу» и защищают спинной мозг и спинномозговую жидкость. Метафизики считали, что спинной мозг - суть проявления души в физическом теле, а спинномозговая жидкость олицетворяет жизненную силу души. В отличие от современной или китайской медицины, делящих позвоночник на пять отделов, метафизики усматривали шесть, и именно в них, полагали они, кроются причины возникновения болезни.
Названия эти отделы получили в зависимости от их местонахождения в теле:
Существует шесть страхов, присущих каждому из нас:
1. Страх, связанный с выживанием.
2. Страх неизвестного.
3. Страх быть покинутым.
4. Страх предательства.
5. Страх быть отвергнутым.
6. Страх смерти.
Все эти страхи связаны между собой и вызывают в жизни все заблуждения и все прочие страхи.
В костях наших тел хранятся верования и глубинные убеждения.
Позвоночник состоит из шести отделов, и с каждым из них соотносятся определенные страхи, глубинные убеждения и основные верования.
Ниже я представляю картографию позвоночника, отображающую все эти факторы. С ее помощью вы сможете установить причины болезней, их природу и их скрытых «возбудителей».опубликовано econet.ru
©Кэрол Ритбергер, "Сигналы тела"
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Источник: https://econet.ru/
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