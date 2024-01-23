Точечный массаж для избавления от головной боли

Чаще всего данная боль локализуется в лобно-височной области и обусловлена спазмом сосудов головы, лица, головного мозга.
Чаще всего данная боль локализуется в лобно-височной области и обусловлена спазмом сосудов головы, лица, головного мозга.
Наблюдается покраснение глаз, отечность, повышается артериальное давление. Появляется ощущение тяжести в голове.
Точечный массаж следует выполнять седативным, успокаивающим методом (см.рисунок).
1. ТОУ-ВЭЙ (Е-8) находится в височной впадине, на 1,5 цуня кверху и кнаружи от лобного угла волосистой части головы.
2. ХЭ-ЛЯО (TR-22) находится во впадине передневерхнего края ушной раковины, при пальпации чувствуется пульсация височной артерии.
3. СЫ-ЧЖУ-КУН (TR-23) находится у наружного края брови, углубление соответствует наружному краю скуловидного отростка лобной кости.
4. ЦЗЯНЬ-ЦЗИН (VB-21) находится в центре надкостной ямки, на середине ости лопатки.
5. ГЭ-ГУАНЬ (V-046) находится на 3 цуня от средней линии спины, между Д7_8/2 по второй линии спины.
6. ЛЕ-ЦЮЕ (Р-7) находится на 1,5 цуня от лучезапястной складки в нижней трети предплечья по лучевому краю, выше по направлению к локтевому суставу.
7. ЦЗУ-САНЬ-ЛИ (Е-36) находится на 3 цуня ниже коленной чашечки и на 1 цунь наружу от бугристости большой берцовой кости.
8. САНЬ-ИНЬ-ЦЗЯО (RP-6) находится на 3 цуня выше верхнего края внутренней лодыжки, в нижней трети голени на внутренней ее стороне.
9. СЯ-СИ (VB-43) находится на тыльной стороне стопы, между четвертым и пятым пальцами, в их основании.
При купировании приступа боли вначале необходимо выделять точки, находящиеся на верхних и нижних конечностях, затем воздействовать на точки, расположенные на голове.
Применение методики с целью предупреждения обострения следует начинать с точек, находящихся на голове, седативно воздействовать от 2–3 мин на каждую локализованную точку.опубликовано econet
© В. Васичкин, "Исцеляющие точки организма. Самые надежные техники самопомощи"
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