ВАЖНО! Как распознать инсульт

Эта болезнь не щадит никого – ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни молодых людей. При инсульте счет идет порой буквально на минуты.

Признаки инсульта

При инсульте счет идет порой буквально на минуты. От того, насколько быстро и точно сориентируются в ситуации люди, окружающие больного, зависит не только возможность его дальнейшего восстановления. Прежде всего, речь идет о жизни, поскольку от инсульта ежегодно умирают миллионы человек. Причем эта болезнь не щадит никого – ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни молодых людей.

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Инсульт. Факторы риска

В последнее время инсульт сильно помолодел. Случаи развития этого заболевания у людей в возрасте 25-30 лет уже никого не удивляют. Этому способствует множество факторов – от наследственности до вредных привычек. К основным факторам риска развития инсульта относятся:

Артериальная гипертония

Повышенный уровень холестерина в крови

Злоупотребление алкоголем

Постоянные стрессы

Курение

Малоподвижный образ жизни, ожирение

Неправильное питание (злоупотребление солеными, острыми, жирными блюдами)

Кроме того, инсульт чаще регистрируется у пожилых людей. И если в возрасте до 60 лет мужчины подвержены этому заболеванию больше женщин, то после 60 лет ситуация меняется – женщины страдают инсультом чаще. Что же касается неблагоприятного исхода, то смертность от инсульта выше именно среди представителей сильного пола.

Смертность при инсульте обусловлена тем, что люди, которые находились рядом, не придали значения подозрительным симптомам, растерялись и не вызвали вовремя скорую помощь. И драгоценные минуты уходили, унося вместе с собой шансы пострадавшего на жизнь.

Немного статистики:

Инсульт ежегодно поражает почти полмиллиона россиян, то есть, каждые 2 минуты в нашей стране регистрируются случаи инсульта. Треть больных умирает в течение первого месяца (многие – в первые дни), в течение года – 50% больных

Инсульт – вторая по распространенности причина смертности, на первом месте – сердечнососудистые заболевания

Инсульт – частая причина инвалидизации больных, каждый третий человек, перенесший инсульт, уже никогда не встает с постели

Смертность при инсульте напрямую зависит от того, насколько быстро была оказана квалифицированная медицинская помощь

Риску инсульта подвергается каждый из нас, и в любую минуту кто-то рядом может нуждаться в неотложной помощи. И если вы будете знать, как проявляется инсульт, что нужно предпринять, если это произошло, то тем самым вы можете спасти жизнь этому человеку.

Важно!

Чем раньше будет оказана помощь при инсульте, тем ниже вероятность летального исхода и риск того, что человек окажется на всю жизнь прикованным к инвалидному креслу.

Что такое инсульт?

Инсульт представляет собой острое нарушение мозгового кровообращения, которое происходит из-за закупорки тромбом сосуда головного мозга. В результате кровоснабжение определенного участка головного мозга ухудшается или прекращается полностью, приводя к его отмиранию. Это приводит к очень тяжелым последствиям: паралич одной стороны тела (полный или частичный), нарушение речи, изменение личности больного.

Как распознать симптомы инсульта

Признаки инсульта в большинстве случаев проявляются уже в первые минуты заболевания. И распознать их может каждый. При инсульте клетки головного мозга, лишенные нормального кровоснабжения, начинают отмирать, что может проявиться следующими симптомами:

Резкая головная боль

Сильное головокружение, нарушение координации движения

Слабость, онемение мышц с одной стороны тела

Проблемы с речью (заторможенность, нарушение дикции, полная неспособность произносить звуки)

Потемнение в глазах, ощущение размытого изображения, двоение предметов, ухудшение зрения

Спутанность сознания или его потеря (чаще кратковременная)

Дезориентация в пространстве (путаница в датах, неспособность определить свое местонахождение, отсутствие контактности, человек может не узнавать близких)

Галлюцинации

Не стоит игнорировать тревожные симптомы, даже если они были кратковременными. При малейшем подозрении на инсульт, например, если человек беспричинно споткнулся несколько раз или буквально на несколько секунд потерял сознание, воспользуйтесь правилом УЗП:

У – улыбнуться

Попросите человека улыбнуться. При инсульте происходит паралич мышц с одной стороны тела, в результате чего улыбка получается кривой – на пораженной стороне уголок рта останется опущенным.

З – заговорить

Попытайтесь заговорить с пострадавшим, попросив его произнести любую несложную фразу, например «На улице идет дождь». При инсульте речь обычно нарушается, становится бессвязной или заторможенной.

П – поднять руки

Попросите пострадавшего поднять обе руки вверх одновременно. При инсульте одна рука будет падать или уходить в сторону.

Если сомнения остаются, предложите больному высунуть язык. При инсульте он обычно западает набок.

Если у пострадавшего человека присутствует хотя бы один признак инсульта – срочно вызывайте скорую помощь! При этом максимально точно перечислите все симптомы.

Даже если признаки инсульта были кратковременными, и пострадавший быстро пришел в себя, важно убедить его обязательно обратиться за медицинской помощью. Необходимо знать, что несерьезные на первый взгляд симптомы инсульта почти в 100% случаев свидетельствуют о серьезных нарушениях мозговых функций. И это, в свою очередь, может стать причиной тяжелых последствий, которые приковывают больного к инвалидной койке или даже приводят к летальному исходу.

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Важно!

К симптомам инсульта нельзя относиться легкомысленно. Пусть вас не вводит в заблуждение кратковременное нарушение функций. В большинстве случаев после видимого улучшения состояния через некоторое время болезнь прогрессирует, но врачи уже не успевают спасти больного.

В ожидании помощи

До приезда скорой помощи постарайтесь предпринять меры, которые не позволят ухудшить и без того сложное положение:

1. Помогите пострадавшему принять горизонтальное положение, уложите его на кровать или, если это произошло на улице – на скамейку или даже просто на пол.

2. Обеспечьте правильную позу пострадавшему: голова и плечи должны быть немного приподняты (примерно на 30 градусов), но шею при этом сгибать не следует

3. Позаботьтесь о свободном притоке воздуха – откройте форточку, окно или дверь

4. Расстегните одежду, которая мешает свободному дыханию, расслабьте галстук, снимите с шеи шарф или платок

5. В случае возникновения рвоты поверните голову пострадавшего набок, чтобы исключить попадание рвотных масс в дыхательные пути

Если самое страшное произошло с кем-то из ваших родных или близких – не позвольте панике захлестнуть вас. Ведь от вашего хладнокровия и уверенности зависит в такой сложной ситуации очень многое.опубликовано econet.ru

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