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5 натуральных настоев при ожирении печени

Источник: steptohealth.ru 27 февраля 2024 5994
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Ожирение печени легко поддается лечению - поможет правильное питание с низким содержанием жиров. Также вы можете готовить себе различные натуральные настои, которые помогут организму справится с болезнью.

5 натуральных настоев при ожирении печени

Настои, которые помогут держать ситуацию под контролем

Стеатоз печени, известный также как ожирение печени, — это состояние, которое возникает при избыточном скоплении триглицеридов и жирных кислот в клетках печени.

Ожирение печени относится к недугам, связанным с метаболическими расстройствами, однако это заболевание может быть вызвано и вредными привычками, в частности, злоупотреблением алкоголем.

В большинстве случаев недуг протекает бессимптомно, признаки заболевания появляются лишь тогда, когда оно находится уже на продвинутой стадии и требует незамедлительного лечения.

К счастью, эта проблема обратима: ожирение печени легко поддается лечению. Успех, главным образом, зависит от правильного питания с низким содержанием жиров.

Кроме того, вы можете готовить себе различные натуральные настои, которые позволят держать ситуацию под контролем.

1. Настой мяты и больдо

Сочетание пищеварительных свойств листьев мяты и больдо подарит вам превосходное натуральное средство, чтобы стимулировать выведение жиров, скопившихся в тканях печени.

Эти растения содержат в себе противовоспалительные вещества и антиоксиданты, которые защищают клетки нашего организма и снижают риск развития более серьезных заболеваний. 

5 натуральных настоев при ожирении печени

Ингредиенты:

  • 1 стакан воды (250 мл)
  • 1 чайная ложка листьев мяты (5 г)
  • 1 чайная ложка листьев больдо (5 г)

Способ приготовления:

  • Поставьте воду на огонь, а когда она закипит, положите в нее листья растений.
  • Уменьшите огонь до минимума и оставьте на 2 минуты.
  • Затем снимите отвар с огня, подождите 10 минут и процедите.
  • Пейте по 1 чашке такого настоя с утра натощак 3 недели подряд.

2. Настой артишока

Благодаря своей способности уменьшать количество жиров в организме, артишоки являются одним из наиболее рекомендуемых для потребления продуктов при жировой болезни печени.

В них содержатся натуральные пищевые волокна и антиоксиданты, которые способствуют естественному очищению печени и предотвращают дальнейшее скопление липидов в тканях этого органа.

5 натуральных настоев при ожирении печени

Ингредиенты:

  • 3 стакана воды (750 мл)
  • 1 артишок

Способ приготовления:

  • Налейте воду в кастрюлю и поставьте на огонь.
  • Когда она закипит, добавьте туда порезанный артишок и оставьте на слабом огне на 3 минуты.
  • Дайте напитку остыть и настояться.
  • Пейте по 1 чашке приготовленного настоя перед каждым приемом пищи (3 раза в день).

3. Настой одуванчика

Очищающие свойства настоя одуванчика значительно облегчают и ускоряют лечение жировой болезни печени. Этот напиток предотвращает пищеварительные расстройства и воспалительные процессы.

Настой одуванчика содержит антиоксиданты и необходимые организму минеральные вещества, которые поддерживают высокую скорость обмена веществ и способствуют, тем самым, оптимальному расщеплению жиров. 

5 натуральных настоев при ожирении печени

Ингредиенты:

  • 1 стакан воды (250 мл)
  • 1 столовая ложка одуванчика (10 г)

Способ приготовления:

  • Доведите воду до кипения и положите в нее одуванчик.
  • Дайте настояться в течение 15 минут и процедите.
  • Пейте по 2-3 чашки настоя в день в течение 2 недель.

4. Настой семян укропа

Семена укропа (или фенхеля) также содержат антиоксидантные вещества, которые играют ключевую роль в лечении ожирения печени.

Настой семян укропа помогает уменьшить количество липидов в организме и тем самым облегчает процесс пищеварения.

5 натуральных настоев при ожирении печени

Ингредиенты:

  • 1 стакан воды (250 мл)
  • 1 чайная ложка семян укропа (5 г)

Способ приготовления:

  • Вскипятите воду и добавьте в нее семена укропа.
  • Дайте настояться в течение нескольких минут и процедите перед употреблением
  • Пейте по 2 чашки настоя в день в течение 3 недель.

5. Настой лимонной цедры

Натуральные пищевые волокна, которые содержатся в лимонной кожуре, станут прекрасным дополнение к вашему рациону питания. Они ускорят расщепление липидов, скопившихся в тканях печени.

Регулярное потребление этого настоя улучшит ваше пищеварение и поможет избавить организм от токсинов и лишней жидкости.

5 натуральных настоев при ожирении печени

Ингредиенты:

  • цедра 1 лимона
  • 1 стакан воды (250 мл)

Способ приготовления:

  • Положите лимонную цедру в кипящую воду и оставьте на 10-15 минут.
  • По истечении указанного времени процедите и можете пить.
  • Пейте 1 чашку этого настоя с утра натощак, а потом по 1 чашке перед каждым приемом пищи.
  • Курс очищения длится минимум 3 недели.

Как видите, справиться с жировой болезнью печени вовсе не сложно. Выберите подходящий вам настой и приготовьте его. 

Если будете следовать приведенным выше рекомендациям, то в скором времени желаемый результат будет достигнут. Не ждите - сделайте свой шаг к здоровью! опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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