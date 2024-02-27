5 натуральных настоев при ожирении печени

Ожирение печени легко поддается лечению - поможет правильное питание с низким содержанием жиров. Также вы можете готовить себе различные натуральные настои, которые помогут организму справится с болезнью.

Настои, которые помогут держать ситуацию под контролем

Стеатоз печени, известный также как ожирение печени, — это состояние, которое возникает при избыточном скоплении триглицеридов и жирных кислот в клетках печени.

Ожирение печени относится к недугам, связанным с метаболическими расстройствами, однако это заболевание может быть вызвано и вредными привычками, в частности, злоупотреблением алкоголем.

В большинстве случаев недуг протекает бессимптомно, признаки заболевания появляются лишь тогда, когда оно находится уже на продвинутой стадии и требует незамедлительного лечения.

К счастью, эта проблема обратима: ожирение печени легко поддается лечению. Успех, главным образом, зависит от правильного питания с низким содержанием жиров.

Кроме того, вы можете готовить себе различные натуральные настои, которые позволят держать ситуацию под контролем.

1. Настой мяты и больдо

Сочетание пищеварительных свойств листьев мяты и больдо подарит вам превосходное натуральное средство, чтобы стимулировать выведение жиров, скопившихся в тканях печени.

Эти растения содержат в себе противовоспалительные вещества и антиоксиданты, которые защищают клетки нашего организма и снижают риск развития более серьезных заболеваний.

Ингредиенты:

1 стакан воды (250 мл)

1 чайная ложка листьев мяты (5 г)

1 чайная ложка листьев больдо (5 г)

Способ приготовления:

Поставьте воду на огонь, а когда она закипит, положите в нее листья растений.

Уменьшите огонь до минимума и оставьте на 2 минуты.

Затем снимите отвар с огня, подождите 10 минут и процедите.

Пейте по 1 чашке такого настоя с утра натощак 3 недели подряд.

2. Настой артишока

Благодаря своей способности уменьшать количество жиров в организме, артишоки являются одним из наиболее рекомендуемых для потребления продуктов при жировой болезни печени.

В них содержатся натуральные пищевые волокна и антиоксиданты, которые способствуют естественному очищению печени и предотвращают дальнейшее скопление липидов в тканях этого органа.

Ингредиенты:

3 стакана воды (750 мл)

1 артишок

Способ приготовления:

Налейте воду в кастрюлю и поставьте на огонь.

Когда она закипит, добавьте туда порезанный артишок и оставьте на слабом огне на 3 минуты.

Дайте напитку остыть и настояться.

Пейте по 1 чашке приготовленного настоя перед каждым приемом пищи (3 раза в день).

3. Настой одуванчика

Очищающие свойства настоя одуванчика значительно облегчают и ускоряют лечение жировой болезни печени. Этот напиток предотвращает пищеварительные расстройства и воспалительные процессы.

Настой одуванчика содержит антиоксиданты и необходимые организму минеральные вещества, которые поддерживают высокую скорость обмена веществ и способствуют, тем самым, оптимальному расщеплению жиров.

Ингредиенты:

1 стакан воды (250 мл)

1 столовая ложка одуванчика (10 г)

Способ приготовления:

Доведите воду до кипения и положите в нее одуванчик.

Дайте настояться в течение 15 минут и процедите.

Пейте по 2-3 чашки настоя в день в течение 2 недель.

4. Настой семян укропа

Семена укропа (или фенхеля) также содержат антиоксидантные вещества, которые играют ключевую роль в лечении ожирения печени.

Настой семян укропа помогает уменьшить количество липидов в организме и тем самым облегчает процесс пищеварения.

Ингредиенты:

1 стакан воды (250 мл)

1 чайная ложка семян укропа (5 г)

Способ приготовления:

Вскипятите воду и добавьте в нее семена укропа.

Дайте настояться в течение нескольких минут и процедите перед употреблением

Пейте по 2 чашки настоя в день в течение 3 недель.

5. Настой лимонной цедры

Натуральные пищевые волокна, которые содержатся в лимонной кожуре, станут прекрасным дополнение к вашему рациону питания. Они ускорят расщепление липидов, скопившихся в тканях печени.

Регулярное потребление этого настоя улучшит ваше пищеварение и поможет избавить организм от токсинов и лишней жидкости.

Ингредиенты:

цедра 1 лимона

1 стакан воды (250 мл)

Способ приготовления:

Положите лимонную цедру в кипящую воду и оставьте на 10-15 минут.

По истечении указанного времени процедите и можете пить.

Пейте 1 чашку этого настоя с утра натощак, а потом по 1 чашке перед каждым приемом пищи.

Курс очищения длится минимум 3 недели.

Как видите, справиться с жировой болезнью печени вовсе не сложно. Выберите подходящий вам настой и приготовьте его.

Если будете следовать приведенным выше рекомендациям, то в скором времени желаемый результат будет достигнут. Не ждите - сделайте свой шаг к здоровью! опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet