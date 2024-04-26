Низкое давление: что делать

Какое артериальное давление мы можем считать низким? В чём причины низкого давления и опасно ли это? Итак, сегодня мы рассмотрим пониженное артериальное давление и связанные с ним вопросы.

Гипотония

Какое артериальное давление мы можем считать низким? В чём причины низкого давления и опасно ли это? Итак, сегодня мы рассмотрим пониженное артериальное давление и связанные с ним вопросы.

Нижняя граница нормы артериального давления для мужчин 100/60 мм.рт. ст., для женщин же 95/65 мм.рт. ст. Также верно, что пониженным давлением следует считать всякое давление меньше нормы на 20% — нормы для данного конкретного пациента, т.е. давления, при котором ему комфортно (в данном случае речь не идет о том, что если пациент приспособился к высоким цифрам АД, то его не нужно корректировать).

Однако, некоторые пациенты своего давления не чувствуют. И это является проблемой, потому что те, кто приспосабливаются к своему давлению, редко обращаются к врачу. В любом случае низкое давление — гипотонию — нельзя рассматривать в отрыве от высокого давления, потому что проблемы с низким давлением в молодости часто приводят к артериальной гипертензии в зрелом возрасте и снова к сниженному давлению в пожилом и старческом возрасте. Низкое давление является достаточно серьезной проблемой в любом возрасте, давайте разберем более детально почему.

Опасно ли низкое давление?

Почему врачи бьют тревогу, узнав о низком давлении у пациента? Пожалуй, всем известно, что высокое давление может привести к инсульту и инфаркту миокарда. Но в таком случае, можно ли считать низкое давление совсем безопасным? Отнюдь нет, низкое давление опасно.

Низкое давление приводит к тому, что головной мозг плохо кровоснабжается, и в связи с этим получает мало кислорода, это может стать причиной ишемического инсульта. Для пожилых пациентов это особенно опасно, потому что у них даже физиологическая гипотония во время сна может вызвать нарушение кровоснабжения в отдельных участках мозга, ответственных за слух и зрение, что может стать причиной глухоты и снижения зрения.

Такие заболевания как пороки сердца, кардиосклероз, стенокардия в условиях гипотонии прогрессируют значительно быстрее, так как коронарные артерии (артерии питающие сердце) в состоянии гипотонии не могут обеспечить достаточный кровоток сердечной мышце.

Гипотония особенно опасна для беременных, потому что по причине гипотонии органы плода недополучают питательных веществ и кислорода через плацентарный круг кровообращения от матери. В связи с этим у малыша при рождении могут быть диагностированы врожденные пороки развития. Гипотония также опасна, потому что может стать причиной преждевременных родов и невынашивания беременности.

Каковы симптомы пониженного давления?

Симптомы артериальной гипотонии связаны с тем, что кровоснабжения головного мозга и сердца недостаточно для нормального функционирования.

Симптомы, связанные с недостатком кровоснабжения головного мозга:

Головная боль, которая носит пульсирующий характер, может быть тупой, локализуется в области висков, лба, возникает после физического или умственного перенапряжения

Головокружение

Раздражительность, слабость, утомляемость

Снижение памяти, внимания

Симптомы, которые связаны с недостатком кровоснабжением сердца:

Сердцебиение

Боли в области сердца, в отличие от стенокардии боли в области сердца могут длиться более получаса

Желудочные и кишечные симптомы носят центральный характер, связаны с атонией или спастическим сокращением мышц:

Запоры или кишечные колики

Тошнота, рвота

Отрыжка после еды, вздутие кишечника

Как мы видим, симптомы гипотонии достаточно многообразны, и если гипотония имеет место быть у вас, то прежде чем убедиться, что все симптомы связаны именно с гипотонией, необходимо провести детальное обследование по сердечно-сосудистой системе, крупных артерий и вен головы, исключить эндокринную патологию, заболевания желудочно-кишечного тракта.

Необходимо сделать электрокардиограмму, ультразвуковое исследование сердца, сдать гормоны щитовидной железы, обследовать брахиоцефальные сосуды (крупные артерии и вены головы), исключить заболевания кишечника и др.

В чем причины низкого давления?

У низкого артериального давления существует множество причин. Скажем о видах артериальной гипотонии вследствие причин, по которым она бывает. Она бывает острой (вследствие инфаркта миокарда, внезапных приступов аритмии, тромбоэмболии легочной артерии, также возникающая при травматическом шоке, кровотечении, остром перитоните).

И хронической, которая делится на:

1. физиологическую (гипотония спортсменов, людей физического труда, чей организм адаптировался к физическим нагрузкам к экономному расходованию кислорода);

2. первичную (являющуюся следствием стресса, психического или физического перенапряжения)

3. вторичную, которая является симптомом различных заболеваний, гипотония в данном случае осложняет их течение.

На вторичную артериальную гипотензию приходится значительная часть артериальных гипотензий. Достаточно большое количество заболеваний приводит к вторичной артериальной гипотонии:

травмы черепа с повреждением головного мозга;

остеохондроз и травмы позвоночника, особенно позвоночных артерий;

цирроз печени;

анемия, особенно при острой кровопотере;

сниженная функция щитовидной железы;

гипогликемия;

острая интоксикация при инфекционных заболеваниях;

любые острые состояния: анафилактический шок, потеря жидкости при рвоте и др.

Важно также отметить, что артериальное давление контролируется гипоталамо-гипофизарной системой. Только при согласованных действиях данной системы сосуды отвечают на нервные импульсы, исходящие из головного мозга, сокращением. Если баланс регуляции нарушен, то сосуды остаются расширенными, а также в надпочечниках продуцируется недостаточное количество альдостерона, способного повысить давление.

Для того, чтобы поставить первичную или самостоятельную артериальную гипотонию, нужно детально обследовать пациента, исключить патологию щитовидной железы, анемию и другие заболевания, выяснить, не занимается ли пациент спортом и тяжелым физическим трудом, чтобы исключить гипотонию спортсменов.

И, конечно же, необходимо сообщить пациенту, что для выздоровления ему необходимо изменить образ жизни, попытаться свести к минимуму стрессы и физические перенапряжения, которые и являются причиной первичной артериальной гипотонии.

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Что нужно делать при низком давлении и нужно ли низкое давление лечить?

Мы уже говорили выше об опасностях низкого давления, как в молодости, так и в зрелом, в пожилом, и старческом возрасте. Поэтому на вопрос, нужно ли это лечить, ответ однозначный «да!», лечить низкое давление просто необходимо.

Если мы выяснили, что низкое давление не является следствием какого-то заболевания, то первое, о чем надо думать это о том, что нужно изменить образ жизни, избегать физического и нервного перенапряжения. Второе, что может помочь человеку с низким давлением, это массаж, плаванье, прогулки на свежем воздухе, иначе говоря, немедикаментозные методы лечения низкого давления. Если нет эффекта и от этого, тогда только нужно думать о применении лекарственных препаратов.

Причем сначала необходимо попробовать лекарственные средства растительного происхождения, такие как настойка элеутерококка, женьшеня, левзеи, родиолы, препарат Гинко билоба.

Если данные препараты не дают эффекта, то необходимо обратиться к врачу-неврологу, который назначит детальное обследование, включающее ЭЭГ, УЗИ брахиоцефальных сосудов, ЭхоЭГ, МРТ сосудов головного мозга, ЭКГ и лечение.

Что нужно знать гипотоникам?

Гипотоникам нужно знать, что низкое давление в молодости может привести к артериальной гипертонии в зрелом, пожилом и старческом возрасте. Если пациент находится в зрелом возрасте, то есть в группе риска по стенокардии, то необходимо дифференцировать боли в сердце при стенокардии и при гипотонии, иначе говоря, вегетативном синдроме.

Для этого важно помнить, что боли в сердце при гипотонии длительные, при стенокардии они длятся менее 15-ти минут. В любом случае при подозрении на стенокардию необходимо сделать ЭКГ, на которой будут отражены изменения характерные для ишемии миокарда. Они могут быть как при стенокардии, так и при гипотонии, но ЭКГ мы делаем для того, чтобы исключить инфаркт миокарда.

Самым простым средством при гипотонии остаются регулярные физические нагрузки. Эффект от них можно увидеть уже на 7-10 день активных умеренных тренировок. Важно заметить, что при физических упражнениях у гипотоников начинаются головокружения. К счастью, есть комплексы упражнений при пониженном давлении, которые можно выполнять сидя и лежа.

Разнообразие в питании, добавление пряностей, которые помогают легче переносить пониженное давление — полезный немедикаментозный момент при гипотонии. Такими полезными пряностями являются корица, гвоздика. Корица вообще очень интересная пряность, она способна нормализовать и повышенное и пониженное давление засчет разных механизмов воздействия на организм.

Кофеинсодержащие напитки также помогут справиться с симптомами пониженного давления при сочетании со стимулирующими растениями, которые, кстати, можно принимать только до 4 вечера во избежание бессонницы. Важно напомнить, что женьшень нельзя применять поздней весной, летом и ранней осенью — т.е. в солнечные периоды — из-за возможного риска стимуляции онкологических процессов.

Что нужно делать, чтобы избежать артериальной гипертензии в будущем?

Для того, чтобы избежать артериальной гипертензии в будущем гипотонику необходимо тщательно следить за своим здоровьем, нормализовать режим труда и отдыха, гулять на свежем воздухе, заниматься плаваньем и другими умеренными физическими нагрузками, а также принимать препараты в случае необходимости под контролем врача-невролога.опубликовано econet

Автор: Е.А. Кузнецова

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