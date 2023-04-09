Этот сок очень полезен для щитовидной железы

Несмотря на то, что данный сок действительно способен улучшить состояние и работу щитовидной железы, заменять им медикаментозное лечение не следует, а перед потреблением желательно проконсультироваться со специалистом.

Щитовидная железа расположена у нас в передней части шеи. Она имеет очень характерную форму бабочки.

Важность этого органа заключается в том, что он оказывает влияние на работу всех систем организма: участвует в обмене веществ, выработке гормонов и других жизненно важных процессах.

Сок для здоровья щитовидной железы

Щитовидная железа имеет белок под названием тироглобулин, который при соединении с йодом вырабатывает ряд химических веществ, регулирующих работу органов, тканей и клеток.

Нарушения возникают в том случае, если этому белку не удается соединиться с йодом, в результате развивается дисбаланс, который существенно снижает качество жизни.

Самым распространенным нарушением является гипотиреоз, считается, что в 80% случаев именно с ним сталкиваются люди, когда обнаруживают у себя проблему с щитовидной железой.

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Данное состояние вызвано снижением выработки гормонов щитовидной железы, что, в свою очередь, вызывает ряд негативных изменений в человеческом организме.

Еще может развиться заболевание под названием гипертиреоз, которое, в противоположность первому, наоборот, связано с чрезмерной активностью железы.

Есть и другие болезни, нарушающие ее функцию, и вызывающие тем самым нежелательные эффекты в работе организма.

Но к счастью, здоровые привычки помогают защитить наше здоровье и в значительной степени снизить риск подобных состояний.

И сегодня мы собираемся рассказать вам об одном из них: мультивитаминном соке, который, благодаря своей питательной ценности, принесет нашему организму огромную пользу.

Мультивитаминный сок для защиты щитовидной железы

Мультивитаминный сок, который мы рекомендуем вам, поможет позаботиться о здоровье щитовидной железы и будет стимулировать ее функцию.

Он богат витаминами А и В, антиоксидантами и такими минеральными веществами, как йод. А ведь этот натуральный компонент регулирует определенные функции, которые могут нарушиться из-за гормональных нарушений в организме.

Сок включает в себя такие продукты, как морковь, богатую бета-каротином (провитамин А), а это вещество, как известно, необходимо для корректной выработки гормонов щитовидной железы.

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Еще этот сок обеспечит наше тело значительным количеством витаминов группы В, благодаря зелени и овощам, которые также необходимы для нормальной работы щитовидной железы.

Без вышеперечисленных питательных веществ организм теряет способность эффективно усваивать йод, необходимый элемент для выработки гормонов как в самой железе, так и в надпочечниках.

Сок содержит и этот минерал (в значительных количествах), так как в его состав входят такие продукты питания, как водоросли спирулина, шпинат и огурец.

А если и этих аргументов недостаточно, чтобы убедить вас, вот еще один: сок обладает высокой энергетической ценностью и при этом содержит минимум калорий. Это не только не приведет к нежелательной прибавке в весе, но, напротив, поможет его скорректировать в сторону уменьшения.

Как приготовить этот мультивитаминный сок для щитовидной железы?

Наш мультивитаминный сок готовится из ингредиентов, которые легко достать в любом магазине вне зависимости от времени года.

Эти фрукты и овощи легко впишутся в любой рацион питания.

В результате у вас получится полезный напиток, который не только защитит щитовидную железу, но и поможет снизить артериальное давление, уровень холестерина в крови и решить другие проблемы, связанные с нарушением обмена веществ.

Потребление этого сока будет отличной превентивной мерой от всего этого, так что не нужно ждать, когда вышеуказанные проблемы появятся. Можно начинать пить прямо сейчас.

Ингредиенты:

1 огурец

5 стеблей сельдерея

6 листьев шпината

1 яблоко

5 шт. моркови

1 стакан кокосовой воды (250 мл)

сок 1 лимона

1 чайная ложка спирулины (порошок, 10 г)

Способ приготовления:

Тщательно вымойте все ингредиенты и порежьте, чтобы облегчить дальнейшее смешивание (кроме спирулины, кокосовой воды и лимонного сока, естественно).

Затем положите все в блендер, добавьте жидкости и смешайте до получения однородной консистенции.

Подавайте напиток свежеприготовленным и старайтесь выпивать по два стакана в день.

Лучше всего, если это станет регулярным, 2-3 раза в неделю.

Обратите внимание, что данный напиток является прекрасным дополнением к лечению щитовидной железы, но никак не его заменой.

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Эффективность может варьироваться в зависимости от особенностей каждого конкретного организма, а также от образа жизни, которого придерживается человек.

Помните, если вы заподозрили у себя какое-либо отклонение в работе внутренних органов, важно как можно раньше проконсультироваться со специалистом, сделать своевременную диагностику и получить соответствующее лечение.опубликовано econet

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