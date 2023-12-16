Эти тесты помогут определить ваш биологический возраст и «количество здоровья»

Попробуйте протестировать себя по таблице, – и Вы узнаете свой истинный возраст, а затем, следуя рекомендациям, определите свое «количество здоровья».

Определяем биологический возраст

Тесты, приведенные в таблице, позволяют узнать свой биологический возраст и оценить свое «количество здоровья».

Сначала попробуйте протестировать себя по таблице, – и Вы узнаете свой истинный возраст, а затем, следуя рекомендациям, определите свое «количество здоровья». Лучшее время для тестирования – по утрам, до завтрака. Показатели женщин – на 10% ниже зафиксированных в таблице. Собрав о себе все необходимые сведения, проставьте против каждого из 18 тестов тот возраст, который соответствует Вашему результату. Затем все цифры набранных Вами возрастов сложите и разделите на количество тестов (18). Это и будет Ваш настоящий возраст. Необходимо иметь при себе: 1. Секундомер или часы с секундной стрелкой. 2. Сантиметр. 3. Прибор для измерения давления. 4. Калькулятор. 5. Линейку. Таблица определения биологического возраста Тесты* Возрастные показатели 20 30 35 40 45 50 55 60 65 лет 1. Пульс после подъема на 4-й этаж (темп – 80 шагов/мин) 106 108 112 116 120 122 124 126 128 2. Пульс через 2 мин 94 96 98 100 104 106 108 108 110 3. 1,5–мильный тест Купера (мин) 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 – 4. Систолическое давление крови 105 110 115 120 125 130 135 140 145 5. Диастолическое давление крови 65 70 73 75 78 80 83 85 88 6. Проба Штанге: задержка дыхания на вдохе (с) 50 45 42 40 37 35 33 30 25 7. Проба Генчи: задержка дыхания на выдохе (с) 40 38 35 30 28 25 23 21 19 8. Проба на нормализацию дыхания (с) 40 37 35 32 30 28 25 21 18 9. Подтягивание на высокой перекладине (раз) 10 8 6 5 4 3 2 1 1 10. Приседания (раз) 110 100 95 90 85 80 70 60 50 11. Поднимание туловища из положения лежа в положение сидя (раз) 40 35 30 28 25 23 20 15 12 12. Проба Бондаревского: стойка на одной ноге с закрытыми глазами (с) 40 30 25 20 17 15 12 10 8 13. Отношение силы кисти к весу (%) 65 63 61 59 57 55 53 52 50 14. Проба Абалакова: прыжок в высоту с места (см) 50 45 43 41 39 37 35 33 30 15. Проба Руфье: оценка работоспособности сердца 0-1 1,1-2,0 2,1-2,9 3,0-4,0 4,1-5,0 5,1-6,5 6,6-8,0 8,1-10,0 >10 16. Индекс Робинсона: оценка уровня обменно-энергетических процессов ≤70 71-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 93-96 >96 17. Индекс Старра: оценка ударного объема сердца >101 96-100 93-95 91-92 89-90 87-88 85-86 83-84 <82 18. Индекс грации (%) 52 50 49 48 47 46 45 44 43 * Показатели приведены для мужчин. Показатели женщин – на 10% ниже зафиксированных в таблице.