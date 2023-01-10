Любая болезнь сопровождается процессами старения. Следовательно, оздоровление - это всегда омоложение. Молодость характеризуется прежде всего хорошей работой капилляров.

Здоровье зависит от кровообращения, а нормальное кровообращение - от того, хорошо ли работают капилляры.

Оздоровление - это всегда омоложение

Что такое старость? Это не что иное, как постепенное высыхание организма вследствие плохого питания клеток, закрытия капилляров. Любая болезнь сопровождается процессами старения. Следовательно, оздоровление - это всегда омоложение. Молодость характеризуется прежде всего хорошей работой капилляров.

Лечение с помощью ванн - прекрасное средство заставить капилляры работать, а значит, способ омолодить организм.



Скипидарные ванны

Такое простое и естественное средство, как скипидар, обладает огромным достоинством: будучи растворенным в ванне, он способен воздействовать на всю капиллярную сеть организма сразу.

Скипидарные ванны - самое безвредное и самое действенное средство борьбы с болезнью и со старением.

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Это средство могут применять люди самых разных возрастов, вплоть до преклонного. И даже в преклонном возрасте люди после скипидарной ванны чувствуют себя омолодившимися не на один десяток лет. Уходят не только болезни старости, но и само ощущение старости, и внешне такой человек, хоть и носит на себе черты возраста, перестает выглядеть стариком.

Для ванн используют скипидар двух видов:

белая эмульсия,

желтый раствор.

Каждый из этих видов имеет свои показания к применению.

Белая эмульсия осуществляет своеобразную гимнастику капилляров, стимулирует всю капиллярную систему, охватывающую как кожные покровы, так и внутренние органы. Таким образом, белая эмульсия оказывает воздействие на общее состояние организма.

Но надо иметь в виду, что белая эмульсия обладает свойством повышать кровяное давление. Поэтому эти ванны показаны людям с пониженным давлением, а тем, у кого оно повышено, следует проявить некоторую осторожность и не злоупотреблять такой ванной.

Ванна с желтым раствором, напротив, понижает кровяное давление. Она показана людям с повышенным давлением и требует осторожности от тех, у кого давление имеет склонность понижаться. Ванна с желтым раствором удаляет вредные отложения в стенках кровеносных сосудов, расширяет капилляры, способствует лечению атеросклероза.

Применяют и смешанные ванны: с белой эмульсией и с желтым раствором одновременно, они не имеют противопоказаний для людей, чье давление не превышает 180 мм ртутного столба.



Скипидарные ванны просты в применении, их можно принимать на дому. При нормальном кровяном давлении рекомендуется чередовать ту и другую ванну - с белой эмульсией и с желтым раствором, при нарушениях давления человек может приспособиться к наиболее подходящей для него разновидности ванн: выбрать одну, либо другую, либо смешанную ванну.

Курс лечения составляет от 10 до 30 ванн, ванны принимают не ежедневно, но 1 раз в 2 или 3 дня, в зависимости от самочувствия.

Для принятия скипидарной ванны:

нужно взять 100-120 миллилитров белой эмульсии, либо желтого раствора скипидара, либо в случае смешанной ванны по 50 миллилитров и того и другого и растворить в ванне с температурой воды 36° С;

через 5 минут добавить горячей воды, чтобы температура достигла 39° С.

Продолжительность первой ванны - 10 минут, второй - 15 минут, затем с каждой последующей ванной прибавлять по 1 минуте, пока продолжительность ванны не дойдет до 20 минут.

Начиная с третьей ванны, на 12-й минуте температуру воды доводят до 40° С;

начиная с пятой ванны, последние 4 минуты температуру держат на уровне 41° С,

начиная с 12-й ванны температуру последние 4 минуты (но не более) держат на уровне 42° С.

Обновленными и омолодившимися выйдете вы из скипидарной ванны, с раскрывшимися капиллярами, с улучшением тока крови, с прекрасной способностью всех клеток организма получать питательные вещества, доставляемые с кровью, с хорошим обменом веществ, который прекрасно справляется с выводом вредных веществ из организма.

Вы заметите, что после скипидарной ванны проходят любые боли - обезболивающее действие этих ванн поистине великолепно.

Горчичные ванны

Улучшают кровообращение и раскрывают капилляры. С этой задачей хорошо справляется обычная сухая горчица. Будучи растворенной в ванне, она улучшает кровоток не только в прилегающих к коже сосудах, но и во всех внутренних органах.

Для полной горчичной ванны в ванну с теплой водой (35-37° С) добавляют 200-300 граммов сухой горчицы.

Продолжительность ванны не более 10-15 минут.

При сердечных заболеваниях такая ванна не рекомендуется, так как она может оказать чересчур сильное и тяжелое воздействие на сердце, что не является благоприятным.



Более щадящий вариант горчичных ванн - это ванны ручные и ножные. Такие ванны прекрасно тренируют сосуды, и не только рук и ног, но и всего тела - ведь даже воздействие на ограниченный участок тела оказывается достаточным, чтобы охватить все прочие части организма.

Для этих ванн берут 1-2 столовые ложки сухой горчицы, насыпают в матерчатый мешок и опускают в ведро с теплой водой, после чего мешок несколько раз отжимают.

Руки погружают в ванну до локтей, ноги - до середины голени.

Ножные ванны уменьшают кровенаполнение сосудов головного мозга и снижают внутричерепное давление, что положительно влияет при повышенном кровяном и внутричерепном давлении.

Ручные ванны полезны при легких формах сердечной недостаточности, стенокардии, при воспалительных заболеваниях дыхательных путей.

Продолжительность ручных и ножных ванн 10-20 минут.

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«Испанский плащ»

Полное обертывание, называемое "испанским плащом", позволяет легко и быстро вывести нечистоты из организма, которые при расширении пор будут выходить вместе с потом.

Нужно сшить или раздобыть уже готовый "плащ" в виде рубахи из грубого холста длиной до пола и с широкими длинными рукавами, запахивающейся спереди, как кимоно.

"Плащ" нужно намочить в холодной (или теплой, если вы не переносите холода) воде, выкрутить и надеть на себя, запахнув спереди полы так, чтобы они сильно находили одна на другую.

Затем прямо в "плаще" как можно быстрее, чтобы не подвергаться воздействию воздуха, нужно лечь в заранее подготовленную постель, накрывшись шерстяным одеялом, а сверху - периной так, чтобы прекратить доступ воздуха. Можно накрыться еще и слоем вощеной бумаги. (Ни в коем случае не использовать полиэтилен или клеенку.)

В таком состоянии нужно лежать 1,5-2 часа, но встать нужно прежде, чем "плащ" высохнет на вас полностью. Сначала будет холодно, потом станет тепло, и наконец вы начнете сильно потеть. С потоотделением начнутся процессы очищения.

Прополаскивая плащ после выполнения процедуры, вы воочию убедитесь, сколько нечистот вы носили в себе, а теперь они вышли из вас: вода будет грязной, вы почувствуете в ней даже слизь - это все то, что вышло из вас вместе с потом.опубликовано econet

©Кацудзо Ниши

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