Синдром «текущей кишки» и гормональный дисбаланс

В статье речь пойдет о тонком кишечнике и том, как состояние и работа кишечника влияют на наш гормональный баланс.

Как известно, баня начинается с предбанника, а наше здоровье — c хорошей работы пищеварительной системы. Сегодня речь пойдет о тонком кишечнике и том, как состояние и работа кишечника влияют на наш гормональный баланс.

Синдром «текущей кишки»

Синдром «текущей кишки» или синдром повышенной кишечной проницаемости (leaky gut) — быстро растущая патология, от которой страдают тысячи людей, даже не подозревая об этом. Как правило, эти люди испытывают не только проблемы с пищеварением, но и сбои в работе всего организма и, прежде всего, иммунной и гормональной систем.

Толщина стенки тонкой кишки очень небольшая, стенка состоит всего из одного ряда клеток, плотно примыкающих к друг другу. По своему строению стенка тонкой кишки напоминает сеть или дуршлаг. Кишечник может стать более проницаемым или пористым, чем обычно, из-за повреждения слизистой оболочки кишечника.

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Аномально большие пространства между клетками приводят к поступлению в кровь из кишечника токсичных веществ, бактерий, непереваренных частичек пищи, всего того, что в случае здорового кишечника остается внутри кишечника, подвергается обработке и в дальнейшем выводится с калом.

Наличие в крови всего того, что там находиться не должно (частички пищи, бактерии и т.д.) запускает воспалительную реакцию во всем организме и может проявляться в виде следующих симптомов:

Повышенное газообразование

Чувствительность к разным продуктам питания

Усталость

Боли в суставах

Головные боли

Различные высыпания на коже лица и тела

Лишний вес

Частые простуды

Различные нарушения работы гормональной системы (заболевания щитовидной железы, доминирование эстрогена, прогестероновая недостаточность, нарушение менструального цикла, ПМС, эндометриоз)

Различные отклонения в работе пищеварительной системы

Кроме этого, циркулирующие в крови частично непереваренные частички пищи запускают реакцию иммунной системы и воспринимаются организмом как фактор стресса. Надпочечники начинают вырабатывать кортизол, который блокирует работу, прежде всего, прогестерона, так как оба этих гормона имеют один и тот же метаболический путь. Соотношение прогестерона и эстрогена нарушается в сторону доминирование эстрогена, что вызывает различные нарушения гормонального баланса.

Одним из самых важных определяющих симптомов «синдрома текущей кишки» (далее СТК) является повышенная чувствительность к различным продуктам питания. Надо учитывать, реакция на определенные продукты может быть слабовыраженной. Совсем необязательно, что после употребления тех или иных продуктов вы моментально покроетесь сыпью или станете задыхаться, но если ли же оставить без внимания эти «небольшие» проблемы, то в скором времени могут развиться более серьезные заболевания: артриты, экзема, псориаз, стойкий гормональный дисбаланс, депрессия, головные и мышечные боли, синдром постоянной усталости, различные аутоиммунные заболевания (в том числе и сахарный диабет и ревматоидный артрит), также может быть нарушено всасывание в кровь таких важных микроэлементов и витаминов как цинк, железо, магний и витамин В 12.

Что вызывает синдром повышенной кишечной проницаемости?

Неправильное питание

Неблагоприятным для здоровья кишечника является употребление следующих продуктов: непророщенные злаки, сахар, генетически модифицированная еда и не экологически чистые молочные продукты, произведенные в коммерческих условиях с использованием антибиотиков, гормонов и пестицидов.

Непророщенные злаки содержат большое количество лектинов и фитиновой кислоты. Лектины - это белки и гликопротеины, которые связывают углеводы на поверхности клеток, вызывая склеивание этих клеток. Они действуют как естественная защита для растений и защищают от плесени и паразитов. Но этот же факт играет злую шутку с нашим организмом, когда мы употребляем злаки. Лектины, вызывают склеивание клеток, скапливающихся в виде слизи и забивающих стенку тонкой кишки, что приводит к ее воспалению и нарушению работы. Лектины находятся не только в злаковых, но и во многих других продуктах. Если употреблять небольшое количество таких продуктов( пшеница, рис, спельта, соя), то наш организм может с этим справиться, однако регулярное их употребление в больших дозах будет способствовать развитию СТК. Ферментация и проращивание зерен уменьшает количество лектинов и фитиновой кислоты и делает зерна более легкоусвояемыми для организма. Разрушающим действием на стенку тонкой кишки также обладает глютен и генетически модифицированные злаки, так как они содержат еще больше лектина.

В состав молока входит протеин А1 казеин, который также может повредить слизистую оболочку кишки. В процессе пастеризации молока разрушаются энзимы, в результате чего сахар молока (лактаза) становится трудным для переваривания. Если вы решили пить молоко, то лучше употреблять непастеризованное и от животных, выращенных в экологически чистых условиях.

Сахар – еще один продукт, который в значительной степени мешает правильной работе вашей пищеварительной системы. Помните, что сахар – это любимая еда для грибка кандида и других вредных бактерий. Размножаясь и выделяя массу токсинов, они вызывают воспаление в стенке тонкой кишки, что приводит к ее повышенной проницаемости.

Хронический стресс

Хронический стресс ослабляет иммунную систему и, в частности, местный иммунитет в просвете тонкой кишки. Вредные бактерии и вирусы, попадающие в кишечник с пищей, водой и воздухом, не встречают должный отпор со стороны иммунной системы и начинают размножаться, вызывая воспаление и поражение стенки тонкой кишки. Создайте специальную программу «Антистресс» для себя: больше отдыхайте, спите, гуляйте, занимайтесь физкультурой , слушайте хорошую музыку, медитируйте, практикуйте йогу.

Токсины

Каждый день наш организм подвергается воздействию тысяч токсинов, которые содержатся в воздухе (выхлопные газы), в воде (хлор), в почве (пестициды), в различных лекарствах (антибиотики, синтетические гормоны, наркотики и т.д.). Попадая в организм, они могут вызвать воспаление, в том числе и в стенке тонкой кишки.

Дисбактериоз

Дисбактериоз - это состояние, при котором в кишечнике наблюдается дисбаланс между полезными и вредными бактериями (в пользу вредных). Дисбактериоз является еще одной причиной синдрома повышенной кишечной проницаемости. Каждый второй житель современного общества страдает от дисбактериоза кишечника, причиной этому – чрезмерное использование антибиотиков; медицинские вмешательства, такие как кесарево сечение, когда при рождении мать не передает ребенку здоровую флору; отсутствие или недостаточное количество свежих овощей и ферментированной пищи в рационе.

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4 простых шага как избавиться от синдрома «текущей кишки»

Шаг 1: Откажитесь от продуктов, разрушающих стенку тонкой кишки (сахар, глютен, генетически модифицированные продукты, мясо и молоко животных, выращенных в коммерческих условиях)

Шаг 2: Включайте в свой рацион продукты, которые помогают восстановить целостность кишечной стенки (смотри список ниже)

Шаг 3: Используйте биодобавки, восстанавливающие стенку тонкого кишечника

Шаг 4: Восстановите нормальную кишечную микрофлору с помощью пробиотиков

5 продуктов, употребление которых поможет вам избавиться от синдрома «текущей кишки»

Если вы страдаете от СТК, то вам просто необходимо включить в ваш рацион следующие 5 продуктов:

Бульон из костей (bone broth, варить 12-24 часа) богат коллагеном, аминокислотами, которые помогают восстановить целостность стенки тонкой кишки. В некоторых случаях 3-х дневное голодание на таком бульоне помогает избавиться от многих аутоиммунных заболеваний и вылечить СТК.

Кисломолочные продукты (желательно приготовленные в домашних условиях).

Ферментированные овощи (например, соленая капуста) – содержат органические кислоты и полезные бактерии для нормализации микрофлоры кишечника.

Коксовый орех и продукты из него очень полезны для восстановления стенки тонкой кишки, так как содержат жирные кислоты средней длины. Такие кислоты легко усваиваются и обладают противоспалительным эффектом. В домашних условиях можно приготовить кефир на основе кокосового молока, который также богат полезными бактериями.

Пророщенные зерна – отличный источник легко усваиваемой клетчатки. К тому же они стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике.

Среди многих биологических добавок для восстановления целостности тонкой кишки самыми эффективным являются глутамин, пробиотики, пищеварительные ферменты, сок алое, кверцетин и корень солодки.

6 биодобавок, которые помогут вылечить синдром «текущей кишки»

1. Пробиотики (Probiotics) – самый важный компонент для борьбы с патологическими бактериям и восстановления нормальной микрофлоры кишечника. Регулярное употребление кисломолочных продуктов и ферментированных овощей, а также препаратов пробиотиков с содержанием не менее 50 миллионов лакто- и бифидобактерий поможет контролировать рост патогенных бактерий в кишечнике.

2. Пищеварительные ферменты (Digestive enzymes) – улучшают процесс пищеварения, уменьшая вероятность попадания частично переваренных частичек пищи через повреждённую стенку кишки прямо в кровь.

3. Глутамин (L—glutamine) – аминокислота, которая необходима для восстановления клеток слизистой стенки тонкой кишки. Кроме восстановления, глутамин выполняет и защитную функцию, не позволяя раздражителям (медикаменты, токсины) разрушать клетки. Препарат продается в виде порошка. Принимать по 2-5 граммов 2 раза в день .

4. Корень солодки (Licorice root) балансирует уровень кортизола (гормона стресса) и уровень соляной кислоты в желудке. Солодка стимулирует естественный процесс восстановления слизистой кишечника и желудка. Употребляйте по 500 мг 2 раза в день, особенно, если вы находитесь в состоянии хронического стресса.

5. Кверцетин (Quercetin) – флавонол, содержащийся во многих овощах и фруктах, также является биодобавкой, которая стимулирует синтез белка. Кверцетин помогает сохранить целостность слизистой кишечника. Кроме этого, кверцетин уменьшает количество гистамина, который активно выделяется при аллергических реакциях и пищевой чувствительности. Принимать по 500 мг 3 раза в день с едой.

6. Сок алое (Aloe Vera). Вещества, содержащиеся в этом растении, угнетают рост грибка кандиды в кишечнике, стимулируют рост полезной микрофлоры, тем самым снимая проявления воспалительных процессов, способствуют эпитализации и восстановлению функции слизистой. Сок алое употреблять 1 -2 раза в день по 30-50 мл натощак.

Если вы будете следовать вышеуказанным рекомендациям, то это поможет вам улучшить и восстановить работу тонкого кишечника и, как следствие, нормализовать пищеварение и работу иммунной и эндокринной систем.опубликовано econet.ru

Автор Kсения Трушлякова

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