Витамины: классификация и краткий обзор их функций в организме

Витамины – это те вещества, биологическая роль и польза которых для многих из нас вовсе не очевидна...
Витамины (от лат. vita — «жизнь») — группа низкомолекулярных органических соединений относительно простого строения и разнообразной химической природы, необходимых для нормальной жизнедеятельности организмов.
Классификация витаминов:
Витаминоподобные вещества: J , L , аденин, дексапантенол, бенфотиамин
А витамины:
Суточная потребность - 900 мкг
Входит в состав зрительного пигмента, обеспечивает нормальное зрение.
Гипо-, авитаминоз - куринная слепота
Суточная потребность - 1,5 мг
Гипо- , авитаминоз - Бери-бери, который сопровождается полиневритами.
Суточная потребность - 1,8 мг
Участвует в окислительно-восстановительных реакциях организма.
Гипо- , авитаминоз - выражается нарушением белкового синтеза, помутнением хрусталика.
Суточная потребность - 20 мг
Гипо- , авитаминоз - пеллагра (дерматиты, диареи, психические нарушения).
Суточная потребность - 500 мг
Гипо- , авитаминоз - расстройства печени
Суточная потребность - 5 мг
Гипо- , авитаминоз - боли в суставах, выпадение волос, судороги конечностей, параличи, ослабление зрения и памяти.
Суточная потребность - 2 мг
Участвует в белковом обмене, активирует деление клетки, стимулируют эритропоез.
Гипо- , авитаминоз - анемия, системная красная волчанка
Суточная потребность - 50 мкг
Гипо- , авитаминоз - поражения кожи, исчезновение аппетита, тошнота, отечность языка, мышечные боли, вялость, депрессия.
Суточная потребность - 500 мг
о гипо- или авитаминозе нет данных
Суточная потребность - 400 мкг
Гипо- , авитаминоз - фолиево-дефицитная анемия, нарушения в развитии спинальной трубки у эмбриона
Суточная потребность - нет данных
Стимулирует выработку витаминов кишечной микрофлорой. Входит в состав фолиевой кислоты.
Суточная потребность - 300 мг
Гипо- , авитаминоз - нарушения метаболических процессов.
Вместе с фолиевой кислотой способствуют созреванию макроцитов до эритроцитов.
Гипо-, авитаминоз - макроцитарная анемия (болезнь Адисона-Бирмера, Пернициозная анемия).
Суточная потребность - 1 мг
Гипо- , авитаминоз - экзема, нейродермит, псориаз, ихтиоз.
Суточная потребность - 100 мг
С витамин - аскорбиновая кислота
Суточная потребность - 100 мг
Повышает свертываемость крови, понижает проходимость сосудов, стимулирует регенерацию тканей, стимулирует синтез интерферона, стимулирует синтез гормонов коры и мозгового вещества надпочечников, в частности: катехоламинов и ГКС. Последние две функции сбалансированы.
Гипо- , авитаминоз - цинга.
D витамины
Регулируют Ca - P метаболизм .
Гипо- , авитаминоз - рахит, остеомаляция, остеопороз
Е витамины
Суточная потребность - 15мг
Нервно-мышечные нарушения: спинально-мозжечковая атаксия (атаксия Фридрейха), миопатии, анемия, нарушение репродуктивных функции.
F витамины
Гипо- , авитаминоз - атеросклероз, замедление развития, ускоренное старение тканей
К витамины
Суточная потребность - 120 мкг
Гипо- , авитаминоз - гипокоагуляция
N витамины
Суточная потребность - 30 мг
Гипо- , авитаминоз - нарушения нормальной функционирования печени
P витамин
Гипо- , авитаминоз - ломкость капилляров
U витамин - метионин
Считается противоязвенным фактором.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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