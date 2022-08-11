УДИВИТЕЛЬНАЯ роль магния в организме человека

В настоящее время для большинства людей невозможно сохранить здоровье без дополнительного приема магния...

Что такое кислотно-щелочной баланс

Процессы жизни протекают в водных средах с определенной концентрацией атомов водорода. Вещества, которые отдают водородные атомы, называются кислотами, а те, которые их забирают – щелочами.



Соотношение кислоты и щелочи в каком-либо растворе называется кислотно-щелочным равновесием (КЩР).

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КЩР характеризуется специальным показателем pH (сила водорода), который показывает число водородных атомов в данном растворе.

В нейтральной среде pH равно 7,0

В кислой среде pH ниже 7 (от 6,9 до 0)

В щелочной среде pH выше 7 (от 7,1 до 14,0)

Тело человека на 70% состоит из воды, и имеет определенное кислотно-щелочное соотношение, характеризуемое показателем pH.

Нормальная величина различных жидкостей организма:

Артериальная кровь 7,35-7,45

Венозная кровь 7,26-7,36

Лимфа 7,35-7,40

Межклеточная жидкость 7,26-7,38

Внутрисуставная жидкость 7,3

Организм постоянно стремится уравновесить это соотношение, поддерживая строго определенный уровень pH. Этот параметр оказывает существенное влияние на все биохимические процессы в организме.

В норме кровь имеет слабощелочную реакцию: pH7,35-7,45. pН жестко выдерживается в узких границах, т.к. только в этих условиях возможна работа большинства ферментов.

Для каждого фермента существует свой оптиум pH (для большинства он составляет 7,3-7,4), при котором активность ферментов максимальна. Даже незначительные изменения pH в ту или иную сторону вызывают снижение активности ферментов и уменьшение скорости биохимического процесса. Это один из самых стабильных параметров гомеостаза.



Кислотная нагрузка – новое измерение пищи

Мы привыкли оценивать пищу с позиций калорийности, содержания белков, углеводов, жиров, витаминов и других веществ. Но любой продукт имеет еще один фундаментальный показатель – кислотную нагрузку пищи.

Американские ученые в начале 21 века сделали подлинное открытие, когда выявили, что у любого продукта есть еще один фундаментальный показатель, который имеет критическое значение для нашего здоровья. Это кислотная нагрузка пищи. Она складывается из соотношения в пище компонентов, которые в ходе метаболизма образуют либо кислоту, либо щелочь.

Кислотная нагрузка (КН) измеряется по принципу кислота минус щелочь.



Когда в пище преобладают компоненты, образующие серную кислоту (серосодержащие аминокислоты в белках) или органические кислоты (жиры, углеводы), то КН имеет положительную величину .

Если в пище больше компонентов, образующих щелочь (органические соли магния, кальция, калия), то КН представляет собой отрицательную величину.



Компьютерный анализ позволил определить кислотную нагрузку основных продуктов питания (см. таблицу)

Кислотная нагрузка основных продуктов питания * Продукт

Компоненты Кислотная нагрузка

Кислота Щелочь Кислые продукты Мясо 77,7 9,8 67,9 Зерновые 8,0 -5,8 13,8 Сыр 2,8 -1,4 4,2 Молоко и йогурт 5,7 2,9 2,8 Яйца

1,8

-0,7

2,5

Нейтральные продукты Бобовые 0,9 1,7 -0,8 Орехи 1,3 1,2 0,1

Щелочные продукты Листовая зелень 32,9 92,0 -59,1 Овощи-фрукты ** 21,3 67,8 -46,5 Коренья 10,1 36,5 -26,4 Овощи 6,8 21,1 -14,3 Клубни 4,5 15,1 -10,6 Фрукты 2,1 7,9 -5,8 * В миллиэквивалентах на 240 килокалорий ** Фрукты, которые в быту принято называть овощами: помидоры, кабачки, баклажаны, огурцы, арбузы, дыня, тыква и т.п. Источник: Американский журнал клинического питания. 2002; 76(6): 1308-1316

Неправильное питание – причина хронического закисления организма

Питание современного человека характеризуется дисбалансом ионов водорода и бикарбоната, что вызывает пожизненный, слабовыраженный, болезнетворно (патогенно) существующий системный метаболический ацидоз (закисление).

По данным антропологов рацион древнего человека состоял на 1/3 из нежирного мяса диких животных и на 2/3 из растительной пищи. В этих условиях питание носило исключительно щелочной характер.

Кислотная нагрузка пищи древнего человека составляла в среднем минус 78.

Ситуация принципиально изменилась с возникновением аграрной цивилизации, когда человек стал употреблять в пищу много зерновых культур, молочные продукты и жирное мясо одомашненных животных.

Но особенно драматические сдвиги в питании произошли в конце 20 века, когда рацион заполонили промышленно обработанные «кислые» продукты питания.

Эти изменения в составе диеты были названы факторами риска в патогенезе «болезней цивилизации», включая атеросклероз, гипертонию, остеопороз, диабет 2 типа.

Кислотная нагрузка пищи современного человека составляет плюс 48.

Диета современного человека богата насыщенными жирами, простыми сахарами, поваренной солью и бедна клетчаткой, магнием и калием. В ней доминируют рафинированные и обработанные продукты, сахар, мучные изделия, множество всяких полуфабрикатов.

Что представляет собой пища современного человека?? Это пицца, чипсы, глазированные сырки, новоявленные чудо-молочные продукты, кондитерские изделия, прохладительные сладкие напитки. Эта пища имеет кислые валентности.

Ежедневное «кислотное» питание приводит к хроническому пожизненному закислению (ацидозу) внутренней среды организма.

Хронический слабовыраженный ацидоз и работа ответных гомеостатических механизмов, приводит к многочисленным патологическим процессам:

pH крови – одна из самых жестких физиологических констант организма, которая выдерживается в узких границах.

При воздействии закисляющих или ощелачивающих факторов организм использует компенсаторные механизмы, буферные системы крови, а также прибегает к помощи легких, почек, органов ЖКТ и других органов.

В процессе жизнедеятельности организма требуются как кислые, так и щелочные продукты распада, причем кислых образуется в 20 раз больше нежели щелочных! Поэтому защитные системы организма, обеспечивающие неизменность его кислотно-щелочного равновесия, «настроены» на нейтрализацию и выведение прежде всего кислых продуктов распада.

В целом устойчивость организма к ощелачиванию в несколько раз выше, чем к закислению.

Для организма предпочтительнее состояние, приближающееся к легкому компенсированному алкалозу (ощелачиванию), т.к. в этих условиях более активно протекают процессы энергообразования, синтеза белков и липидов, минеральный обмен и др.

В действительности же чаще встречается состояние, близкое к компенсированному ацидозу.

Однако постоянная нагрузка на компенсаторные системы может привести к их декомпенсации, что в первую очередь проявится в нарушениях в обмене веществ не только в пределах клетки, но и в масштабах целого организма.

Компенсированный ацидоз может вредить организму незаметно, но постоянно в течение нескольких месяцев и даже лет.

Как организм управляет уровнем кислотности

При длительных отклонениях от равновесия в кислую сторону, скелет, как депо кальция и магния, может быть привлечен к компенсаторным процессам, т.к. поддержание кислотно-щелочного равновесия в организме с участием скелета высокопроизводительно.

Организм не допускает выхода pH крови за заданные пределы. Но достигается это дорогой ценой. В жертву приносится скелет: в целях ощелачивания, вымываются из костей щелочные буферы – кальций и магний.

По данным последних мировых научных исследований, кости сначала теряют магний. В первую очередь уходит магний, затем кальций. Отсюда ускоренное развитие остеопороза. Разрушаются мышцы. Хроническая слабость и боли в мышцах отмечаются уже в молодом возрасте.

Слабость костей и мышц ведет к деградации суставов.

Кислая реакция мочи создает идеальные условия для образования камней в почках. Это принимает характер эпидемии. Хроническое нарушение работы почек вызывает развитие воспалительных заболеваний и почечной недостаточности.

Кислая реакция слюны разрушает зубы и способствует развитию стоматитов.

Хроническое закисление может вызывать головные боли, тревожность, бессонницу, задержку жидкости в организме.

При избыточном кислотном рационе питания большое количество магния, кальция, калия и других нейтрализующих кислоты элементов постоянно истощается, изымается из тканей, и они должны быть обязательно восполнены, иначе очень скоро последуют симптомы болезней.





Магний, роль в организме

В силу своих биологических эффектов, магний для организма может быть даже важнее кальция.

По присутствию в организме (21-28г.) магний, наряду с кальцием, натрием и калием, входит в первую четверку минералов в организме, а по содержанию внутри клетки занимает второе место после калия.



Без магния не может быть усвоен кальций. Магний уравновешивает поступление кальция, и препятствует его выведению.

Магний особенно необходим для костной ткани, около 60% его содержится в костях и зубах, причем из этого количества примернотреть может быть оперативно мобилизована для нужд организма. 20% магния находится в мышцах, 19% – в других энергоемких органах организма (мозг, сердце, печень, почки и др.) и 1% – во внеклеточной жидкости.

В крови 60-75% магния находится в ионизированной форме.



Причины дефицита магния

Рафинированная пища;

Структура питания – приготовление пищи по системе фаст-фуд (быстрой пищи) – приводит к потерям 70-80% магния.

В большинстве самых распространенных продуктов питания магний представлен скудно.

Настоящими пожирателями магния являются столь любимая детьми кола, сладости .

Прием большого количества кофеина: кофе, чай, прохладительные напитки (колы), шоколад и др.

Чрезмерное употребление сахара ведет к усиленному выбросу магния с мочой.

Недостаток магния усугубляется обеднённостью почв (интенсивное земледелие). Загрязняющие агенты (органические удобрения, промышленные отходы, тяжелые металлы, пестициды) снижают проникновение магния из почвы в культуры.

Дефицит магния может наблюдаться не только при нарушении питания, но и при увеличении потребности в нем: при физической и умственной нагрузке, стрессе, психоэмоциональном напряжении, например, если ребенок посещает школу с усиленной подготовкой, занимается спортом (т.е. имеет повышенную нагрузку на нервную систему).

Другими причинами дефицита магния являются:

Нарушение всасывания (поносы, запоры), заболевания ЖКТ, злоупотребление слабительными;

Повышенное выведение через почки (почечный ацидоз, диабет, мочегонные средства, алкоголь);

Применение лекарств (противозачаточные, эстрогенные, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, сердечные гликозиды, противотуберкулезные, антибиотики, цитостатики).



Нехватка магния влечет за собой дефицит цинка, меди, кальция, калия, кремния и дальнейшее их замещение токсичными тяжелыми металлами: свинцом, кадмием, алюминием.

Огромную негативную роль играет широкое распространение различных диет для похудения. Избыточное употребление животного белка – мода на различные белковые диеты – сдвигает pH в кислую сторону, и повышает экскрецию солей мочевой кислоты.

Биологические эффекты магния

Магний - один из главных энергетиков клетки. Все энергетические процессы в организме идут при обязательном участии магния. 80-90% внутриклеточного магния находится в комплексе с АТФ.

Магний влияет на вход кальция в клетку (управление кальциевыми каналами). В этом отношении магний выступает как физиологический антагонист кальция и препятствует излишней функциональной активности клеток. Например, он предупреждает избыточное сокращение мышечных клеток (мышечные спазмы, спазмы сосудов при гипертонии и болях в сердце, спазмы бронхов при бронхиальной астме, спазмы кишечника и др.).

Магний защищает нервную систему от разрушительных стрессов и психоэмоционального напряжения. Магний является «изоляционным материалом» для проведения нервного импульса, тормозит избыточное его прохождение.

Магний поддерживает клеточный и гуморальный иммунитет, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие.

Магний поддерживает соли мочи в растворенном состоянии, и препятствует их осаждению. Подавляет камнеобразование в почках, даже в незначительных концентрациях угнетает кристаллизацию. Ионы магния связывают в моче до 40% щавелевой кислоты. Предотвращают осаждение соединений кальция.

Из-за недостатка магния (а его запасы истощаются гораздо быстрее, чем полагали ранее) кальций начинает порождать болезни. Магний, особенно в форме цитрата, сокращает абсорбцию оксалатов в кишечнике и его мочевую экскрецию.

Таким образом, магнию отводится еще одна роль в здоровье человека, особенно это касается потребление магния в форме цитрата.

Магний участвует в процессах обезвреживания токсинов в печени, защищает от радиации.

Магний защищает от попадания тяжелых металлов в организм (напр. свинца), и выводит их из обмена веществ.

Магний необходим для укрепления костной ткани, зубов, волос и ногтей.



Итак, магний, как никакой другой элемент, важен для протекания многих метаболических процессов в организме. Неслучайно он созвучен с латинским словом «magnum», одно из значений которого означает «великий».

Преимущества магния цитрат

Простым и эффективным способом ощелачивания внутренней среды является прием магния цитрата. Нормализация кислотно-щелочного равновесия достигается благодаря ощелачивающему действию как магния, так и цитратов, которые усиливают друг друга.

По своим биологическим свойствам цитрат магния имеет неоспоримые преимущества:

Магний в виде цитрата имеет высокую биодоступность.

Цитраты являются лучшим проводником в клетку.

Цитраты уменьшают выброс кальция с мочой, способствуют усвоению витамина С и различных минералов, нейтрализуют токсины, нитраты.

Учитывая биохимию, преимущество цитрата выражается в том, что он включается в энергетический цикл клетки (цикл Кребса), где, сгорая, образует энергию.

В настоящее время для большинства людей невозможно сохранить здоровье без дополнительного приема магния.

Магний, как и другие элементы в организме человека, не синтезируется, он поступает в наш организм с водой и пищей, его называют главным металлом жизни.

Магний позволяет организму усваивать кальций, но помимо этого он выполняет ещё более 300 функций в организме.

8 продуктов с высоким содержанием магния:

1. Рисовые отруби. Этот продукт трудно найти, поскольку его нечасто завозят в обычные продуктовые магазины, но рисовые отруби стоят того, чтобы за ними поохотиться. Только в 100 граммах этого полезного для здоровья продукта вы можете найти 781 мг магния – почти двойную рекомендуемую суточную норму.

2. Кориандр, шалфей или базилик. Эти великолепные травы не только снабжают организм большим количеством микроэлементов и минералов, они поступают вместе с магнием. В них содержится примерно 690 мг этого минерала на столовую ложку. Добавляйте эти специи в ваши любимые блюда, чтобы наделить их магией магния.

3. Тёмный шоколад. Вам нужна причина, чтобы побаловать себя этим любимым продуктом? Тёмный шоколад (или какао-порошок) богат антиоксидантами и большим количеством магния. Только в 100 граммах тёмного шоколада содержится около 230 мг магния.

4. Тёмно-зелёные листовые овощи. Капуста, шпинат, мангольд и любые тёмно-зелёные листовые овощи, а также зелень свёклы и зелень одуванчика, обеспечат высокий уровень магния. Например, в одной чашке приготовленного шпината будет содержаться 157 мг.

5. Злаки. Коричневый рис, лебеда, ячмень, цельный овёс и пшеница без ГМО содержат большое количество магния. Чашка варёного коричневого риса, например, содержит около 86 мг.

6. Фасоль и чечевица. Хотя ксеноэстагены в ГМО сое вызывают сильное беспокойство, соя, не содержащая ГМО, чечевица, фасоль и другие виды бобовых являются прекрасным источником магния. Некоторые бобовые обеспечивают до 150 мг на порцию.

7. Авокадо. Этот продукт не только богат полезными жирами, он ещё и отличный источник магния. Только один довольно крупный плод авокадо содержит более чем 60 мг этого полезного минерала.

8. Молочные продукты. Вы должны быть осторожны с некоторыми йогуртами и сырами, потому что производители продуктов питания любят нагружать их гормонами и сахаром, но обычные, неподслащённые йогурты и непастеризованные сыры обеспечивают большое количество магния, не засоряя ваш организм.опубликовано econet.ru

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