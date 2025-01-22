Почечнокаменная болезнь: лечение народными средствами

Для предупреждения почечнокаменной болезни большое значение имеет общегигиенический режим, правильное питание, двигательная активность...

Одна из самых распространенных болезней мочеполовой системы

Считается, что камни образуются путем кристаллизация насыщенной солями мочи или осаждением на белковую основу матрицы.

Процесс камнеобразования усиливают инфекция, травмы позвоночника, трубчатых костей и мочеиспускательного канала, недостаток в пище витаминов А, Е, Д. Камни образуются в почках, током мочи увлекаются в мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал.

При застое мочи в пузыре и уретре (аденома, рубцовые изменения и т. д.) вторичное камнеобразование возможно в этих органах.

Немалая роль в происхождении мочекаменной болезни принадлежит и наследственным факторам.

Химический состав камней неоднороден.

В кислой моче встречаются камни, состоящие из солей мочевой кислоты — уратов

В щелочной — из фосфатов.

Оксалаты (самые твердые камни) могут встречаться как в кислой, так и в щелочной моче.

Клиническая картина мочекаменной болезни разнообразна. Иногда болезнь протекает совершенно бессимптомно и случайно обнаруживается только при рентгенологическом обследовании. В других случаях больных постоянно беспокоят боли в поясничной области.

Часто почечнокаменная болезнь проявляется острыми приступами почечной колики. Боли бывают очень сильными, возникают внезапно без видимой причины, иррадируют (отдают) по ходу мочеточника в половые органы. Больной беспокоен, бледен, дыхание его учащено. Во время приступа наблюдаются учащенное болезненное мочеиспускание, тошнота, рвота. Могут наступить парез кишечника, задержка кала в отхождения газов. Часто повышается артериальное давление. Длительность приступа измеряется минутами, но иногда он может продолжаться более суток.

Причиной почечной колики является, прежде всего, ущемление небольшого камня в мочеточнике, что сопровождается прекращением оттока мочи и острым расширением почечной лоханки. Это вызывает раздражение рецепторов нервов почечной лоханки и капсулы почек. После приступа (приблизительно в 15% случаев) отходят камня.

В период между приступами диагноз почечнокаменной болезни поставить трудно.

Для предупреждения почечнокаменной болезни большое значение имеет общегигиенический режим, правильное питание, двигательная активность, а также борьба с воспалительными заболеваниями и инфекциями мочевого тракта.

При выявлении у больного уратов из его рациона стараются исключить жареное мясо, печень, почки, мясо птицы, сыры, шпинат, салат, редьку, редис. Исключают из питания кислые соки, маринады, пряности. Помочь избавиться от уратов вам могут такие растения, как брусника, лесная земляника, сельдерей, арбуз, тыква.



При мочекислом диатезе и уратных камнях больному можно рекомендовать следующие сборы и травы:

Корень петрушки

Трава почечного чая

Трава горца птичьего

Листья земляники

Листья брусники

Цветы пижмы

Всего взять поровну, смешать, измельчить. 2 столовые ложки сбора залить 2 стаканами кипятка, настаивать 1 час, процедить. Пить по 1/2 стакана 3—4 раза в день за полчаса до еды.

Корень стальника

Плоды можжевельника

Трава лапчатки гусиной

Листья березы

Трава чистотела

Приготовление, как в предыдущем рецепте. Принимать на ночь по 1 стакану настоя.

Цветы бузины черной

Семена льна

Листья березы

Трава петрушки

Плоды шиповника

Кора белой ивы

Листья земляники

2 столовые ложки измельченного сбора залить 300 мл воды, кипятить З минуты, настаивать 1 час, процедить. Принимать по 1/2 стакана З раза в день за полчаса до еды.

Листья вахты

Листья брусники

Листья березы

Трава лапчатки гусиной

Побеги почечного чая

Солома овса

Трава мяты перечной

Плоды укропа

Плоды кориандра

Все берется в равных частях. Смешать, измельчить. 2 столовые ложки сбора залить 400 мл кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут, охлаждать при комнатной температуре 45 минут, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за полчаса до еды.

Корень петрушки

Листья розмарина

Трава хвоща полевого

Листья шалфея

Трава зверобоя

Стручки фасоли

Приготовление и применение, как в предыдущем рецепте.

Плоды шиповника

Плоды можжевельника

Корень марены красильной

Листья березы

1 чайную ложку сбора залить 200 мл холодной воды, настоять 2—3 часа. Выпить в течение дня.

Листья грецкого ореха

Корневище пырея

Плоды можжевельника

Трава золотой розги

Корень стальника

Всего взять поровну, измельчить. 2 столовые ложки сбора залиты 400 мл воды, кипятить на водяной бане 15 минут, охлаждать 1 час при комнатной температуре, процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день за полчаса до еды.

Корень петрушки

Плоды укропа

Корневище сельдерея

Корень спаржи

Корень иглицы

Всего взять поровну. 4 столовые ложки сбора залиты 500 мл воды, кипятить на медленном огне 30 минут, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день за полчаса до еды.

Листья плюща — 2 столовые ложки

Листья толокнянки — 2 столовые ложки

Корень солодки — 2 столовые ложки

Плоды можжевельника — 4 столовые ложки

Плоды тмина — 4 столовые ложки

Трава хвоща полевого — 2 столовые ложки

Корень розмарина — 2 столовые ложки

2 столовые ложки сбора залить 500 мл кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут, настаивать 1 час, процедить. Пить по 150-200 мл 2 раза в день перед едой.

Трава хвоща полевого — 40 г

Плоды шиповника

Трава горца птичьего

Трава дрока — по 20 г

5 столовых ложек сбора залить 1 литром кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 2 стакана 3 раза в день во время еды.

Плоды можжевельника

Плоды барбариса

Плоды фенхеля

Корневище пырея

Трава пастушьей сумки

Корень стальника

Корневище солодки

2 столовые ложки сбора залить 300 мл кипятка. Нагревать на водяной бане 15 минут, охлаждать в течение 45 минут. Процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день через полчаса после еды.

Корень петрушки

Побеги почечного чая

Листья брусники

Все растение земляники лесной

Кукурузные рыльца

Корневище аира

Трава спорыша

Приготовление и применение, как в предыдущем рецепте.

Если у вас в моче выявлены фосфатные или оксалатные камни, то необходимо ограничить прием в пищу продуктов, богатых кальцием (молоко, творог, сыр, яйца, картофель) и добавить в рацион углеводы, мясо, огурцы, помидоры, рис и другие крупы.

Рекомендуют добавлять в пищу лимонную кислоту, так как она связывает кальций. В рационе в основном должны быть мучные блюда, яйца, мясо, масло, рыба. Полезен сок квашеной капусты, кислые и соленые фрукты и овощи. Особенно показан березовый сок.



При наличии в моче и почках оксалатных камней нужно употреблять меньше продуктов, содержащих щавелевую кислоту, препараты и продукты с большим содержанием кальция. Следует также ограничить продукты, содержащие пуриновые основания (мясо, печень, рыбу), и продукты, богатые щавелевой кислотой: шпинат, салат, ревень, щавель, томаты, кофе, какао, крепкий чай, цикорий, молоко, творог, морковь, землянику, лук, свеклу.

Помочь избавиться от оксалатных камней вам смогут: яблоки (особенно кожура), груши, виноград, айва, кизил, персики, черная смородина. Больным также следует рекомендовать хлеб, жиры, яйца, сыр.

При оксалатном и фосфатном диатезе народная медицина рекомендует следующие сборы и травы:

Трава донника

Листья брусники

Трава зверобоя

Плоды барбариса

Корень марены красильной

Трава грыжника

Трава репешка

Кукурузные рыльца

Трава руты душистой

2 столовые ложки сбора залить 500 мл кипятка. Нагревать на водяной бане 15 минут, настаивать при комнатной температуре 1 час, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за полчаса до еды

Трава василька — 3 части

Трава вероники — 3 части

Листья брусники — 2 части

Листья буквицы — 2 части

1 чайную ложку сбора залить 250 мл кипятка, настаивать 1 час в теплом месте, процедить. Пить по 1 стакану утром и на ночь с медом.

Корневище пырея — 2 части

Корень марены красильной — 1 часть

Листья шалфея — 2 части

4 столовые ложки залить литром кипятка, кипятить 10 минут, настаивать в термосе 2 часа, процедить. Пить по 1 стакану в теплом виде 2 раза в день с медом.

Листья крапивы

Корневище аира

Корень колючелистника

Листья мяты перечной — по 1 столовой ложке

Трава хвоща полевого ветки липы

Цветки бузины черной

Плоды шиповника

Плоды можжевельника — по 3 столовых ложки

Все смешать, измельчить. 2 столовые ложки смеси залить 500 мл воды, кипятить на водяной бане 15 минут, настаивать при комнатной температуре 1 час, процедить. Принимать по 1 стакану 2 раза в день. Желательно, чтобы настой всегда был свежим.



Листья брусники

Листья земляники

Трава хвоща полевого

Листья розмарина

Плоды можжевельника

Плоды тмина

Всего взять по 10 г (по 2 столовые ложки), измельчить, размешать. 3 столовые ложки смеси залить 1 литром кипятка. кипятить 3 минуты, настоять 1 час. Процедить. Пить по 2 стакана 4 раза в день после еды.

Корневище лапчатки прямостоячей — 3 части

Трава медуницы — 2 части

Цветы маргаритки — 2 части

1 столовую ложку сбора залить 500 мл кипятка, варить на водяной бане 15 минут, настаивать при комнатной температуре 1 час, процедить. Пить по 1 стакану 2—3 раза в день после еды.

При фосфатном и особенно при упорно текущем оксалатном диатезе обязательно нужно пройти полное обследование почек и мочевыводящих путей, найти и устранить причину заболевания.

При любых видах мочекислых камней очень полезна вегетарианская диета.



При всех видах камней в почках народная медицина рекомендует:

- Принимать по 1 столовой ложке сок редьки 3 раза в день в течение 2 недель. При необходимости можно повторить курс лечения.

При почечной колике приготовить сбор:

Малина (листья) — 20 г

Береза (концевые веточки) — 100 г

Трава сушеницы болотной — 10 г

Листья манжетки — 10 г

Все смешать, залить 5 литрами кипятка в эмалированной посуде. Укутать на час, затем процедить и вылить в ванну. Уровень воды в ванне должен быть чуть выше пояса.

Овес. Полулитровую банку неочищенного овса залить 1 литром кипятка. Кипятить на медленном огне 1 час. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день. Хорошо выгоняет песок и мелкие камни.

Спорыш. Водный настой травы (20 г на 200 мл воды) способствует отхождению камней при мочекаменной болезни, оказывая при этом противовоспалительное действие.

Марена красильная. Применяется при мочекаменной болезни для удаления камней, содержащих фосфаты кальция и магния. Экстракт марены входит в состав чехословацкого препарата цистенала.

Приготовление: 1 столовая ложка мелко истолченных корневищ заливается одним стаканом кипятка, настаивается 8 часов, процеживается. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день.

Настой вереска оказывает хорошее действие при камнях в почках.

40 г на литр горячей воды. Настаивать 1 час. Пить по 2/3 стакана 3 раза в день.

Тыква — универсальное средство, восстанавливающее обменные процессы в организме. Хорошо очищает почки. Обычно используется свежий сок тыквы по 2/3 стакана 3 раза в день.

Хорошим камнегонным свойством обладают корешки тыквы. Они мелко режутся и просушиваются. 2 столовые ложки сухих корешков заваривают в 0,5 л воды, настаивают 3 часа, пьют по 3/4 стакана 3 раза в день в течение 2 месяцев. Прием этого лекарства можно сочетать с приемом теплых ванн.

Не следует забывать при болезнях почек о таком эффективном средстве, как арбуз. Корка арбуза высушивается и используется при приготовлении настоев почти при всех заболеваниях почек как мочегонное и очищающее почки средство.

Петрушка огородная — крепкий отвар петрушки пьют без нормы при камнях в мочевом пузыре, почках, печени.

Для очищения почек от камней русские деревенские лекари прибегали к льняному семени, 20—30 зерен заливают 200 мл воды. Кипятят на медленном огне 10 минут. Пьют по 1/2 стакана через каждые 2 часа в течение 2 дней.

Семена шиповника. Отвар семян шиповника применяется при камнях в почках и мочевом пузыре.

Чайную ложку измельченных семян залить стаканом кипятка

Кипятить 15 минут на слабом огне.

Настоять 2 часа, процедить.

Пить по 1/4 стакана 4 раза в день перед едой.

При мочекаменной болезни можно использовать следующие сборы:

Корень окопника - 1 часть

Трава золотарника — 1 часть

2 столовые ложки смеси залить 0.5 л кипятка, настоять до охлаждения, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день.



Цветки бузины — 1 часть

Цветки терновника — 1 часть

Лист березы — 1 часть

Трава крапивы двудомной — 1 часть

Столовую ложку сбора измельчить, заварить стаканом кипятка, кипятить 5 минут на слабом огне, процедить Утром во время завтрака выпить стакан отвара для повышения энуреза и удаления песка и мелких камней.

При камнях в почках, мочеточниках и мочевом пузыре готовят сбор:

Плоды можжевельника — 1 часть

Плоды тмина — 1 часть

Корень солодки — 1 часть

Трава хвоща полевого 1 часть

Лист толокнянки - 1 часть

Лист розмарина - 1 часть

Лист плюща — 1 часть

Столовую ложку измельченной смеси заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1—2 стакана настоя 2—З раза в день перед едой.

При уратных камнях и мочекислом диатезе полезно применять также более простые фитопрепараты:

- Трава и корень сельдерея. 2 столовые ложки на 300 мл кипятка. Настоять 1 час, процедить, принимать по 1/3 стакана 3 раза в день.

- Корень и трава петрушки (1:1). Приготовление и прием, как в предыдущем рецепте.

- Корневище спаржи (2 столовые ложки на 500 мл кипящей воды). Настаивать 1 час, пить по ¼ стакана З раза в день).

- Полезны также кукурузные рыльца (настой), корень стальника (настой), корень брусники (настой).



Народные средства профилактики

- Пить 3 раза в день по стакану горячей воды, в которой размешать столовую ложку порошка из сушенной яблочной кожуры.

- Пить утром натощак рюмку сока редьки или есть сырую редьку в виде салата.

- Лучше пить «мягкую» воду, чем «жесткую», как в период обострения, так и в период ремиссии.

- Пить березовый сок по 1 стакану в день натощак.

- Хвощ полевой. 20 г сухой измельченной травы на стакан кипятка, настаивать 30 минут, процедить. Пить по 1/2 стакана З раза в день.

- Приготовить сбор:

Трава «медвежьи ушки» — 1 часть

Трава хвоща полевого — 1 часть

- Разгрузочные дни 1 раз в неделю (огуречная, яблочная или арбузная диета).

- Минеральные воды пить только по назначению врача.

При возникновении почечной колики больному полезна горячая ванна в течение 20 минут (в нее хорошо добавить несколько стаканов отвара хвоща полевого или одной или нескольких трав: душицы, листьев шалфея, листьев и мелких ветвей березы, цветов ромашки, листьев мальвы, травы сушеницы и листьев манжетки).

Этого же горячего отвара (имеется в виду хвощ полевой) можно выпить стакан перед принятием ванны.

После ванны лечь в постель и положить на живот припарки, а внутрь принимать каждые 2 часа столовую ложку сока редьки с медом.

Можно делать горячие припарки. Припарку лучше делать из мягкого, сваренного в кожуре картофеля. Можно также сложить в несколько слоев ткани потолще, смочить ее теплой водой или положить грелку. Но эффект выше, если к телу прикладывается именно мокрая горячая тряпка, а не резиновая грелка или бутылка. Однако если начнется кровотечение, то вместо припарки необходимо класть на живот и поясницу пузырь со льдом.

Так как приготовление сборов занимает много времени, можно приготовить один из следующих монофиторецептов:

- Настой корневищ пырея: 6 столовых ложек на литр кипятка. Настаивать в термосе 2 часа, процедить. Сразу выпить глотками 300 г в горячем виде.

- Можно готовить чай из листьев брусники, черной смородины, пить овощные и фруктовые соки (до 300 мл одномоментно).

- Для снятия приступа почечной колики также готовят настои из травы хвоща полевого, пастушьей сумки (30 г на литр кипятка), отвар листьев толокнянки (30 г на литр кипятка), отвар зеленой соломы овса (8 столовых ложек на литр кипятка), отвар листьев или почек березы.

- При почечной колике из крепкого отвара овсяной соломы делают горячие компрессы и припарки на область почек, как средство, разогревающее и расширяющее мочеточники и облегчающее прохождение камней.

В американской книге «Домашний доктор» под редакцией Деборы Ткач дается ряд полезных советов и рекомендаций по лечению и предупреждению почечнокаменной болезни.

1. Пейте много жидкости. Независимо от того, какого рода у вас камень, в значительной степени самой важной профилактической мерой является увеличение потребления воды, — считает доктор Стивен Стрим, заведующий отделением мочекаменных болезней в эндурологии при Кливлендском клиническом фонде в штате Огайо. — А вода разводит МОЧУ и предотвращает высокие концентрации тех солей и минералов, которые взаимодействуют и образуют камни». В среднем он предлагает выпивать в день до 2 литров жидкости.

2. Контролируйте поступление кальция. «Из всех почечных камней 92% состоит из кальция или его солей», — уточняет д-р Фуджелсо. Если врач говорит, что основу вашего последнего камня составлял кальций, вы должны пересмотреть поступление кальция. Если вы принимаете его дополнительно, первое, что нужно сделать, — это пересмотреть количество продуктов, богатых кальцием, — молока, сыра, масла и других, которые вы едите ежедневно. Идея состоит в том, чтобы не исключить, а ограничить пищу, богатую кальцием в вашей диете. Почти весь кальций поступает из молочных продуктов», — предупреждает д-р Фуджелсо.

3. Не ешьте слишком много пищи, богатой оксалатами. «Известно, что примерно 60% всех камней являются оксалатами кальция, - говорит д-р философии Брайан Л.-Дж. Морган, научный сотрудник терапевтического и хирургического колледжа Колумбийского университета. — Если все в вашем организме функционирует правильно, то оксалаты, которые вы потребляете вместе с определенными видами овощей и фруктов, должны выделяться из организма. Если у вас есть камни из оксалата кальция, то, очевидно, что-то не срабатывает, поэтому вы должны ограничить потребление пищи, богатой оксалатами, то есть такие продукты, как фасоль, свеклу, чернику, клубнику, кабачки, чай».

4. Не злоупотребляйте солью. Если у вас камни, содержащие кальций, самое время урезать потребление соли. «Вы должны снизить потребление соли до 2-3 г в день», — требует д-р Морган. Это значит ограничить потребление столовой соли и такой соленой пищи, как копченое мясо, хрустящий картофель и твердые сорта сыра.

5. Попробуйте магнезию и витамин В. Шведские исследователи установили, что ежедневное добавление в пищу магнезии группе больных почти на 90% предупреждает повторное образование у них камней. Ученые предполагают, что действие магнезии основано на том, что она, как и кальций, может соединяться с оксалатом. Но в отличие от соединений кальций-оксалат при этой связи образуются менее болезненные камни. Витамин В также может снижать количество оксалата в моче. В одном исследовании было установлено, что этого можно добиться, принимая 10 мг витамина в день.

6. Ешьте пищу богатую витамином А. Независимо от вида камней витамин А необходим для того, чтобы держать в порядке внутреннюю оболочку мочевого тракта и способствовать снижению образования камней. Согласно «Рекомендациям по питанию для здоровых взрослых людей», необходимо ежедневно получать 5000 МЕ витамина А. — уточняет д-р Морган. — Это не очень трудно. Например. 1/2 чашки консервированного сладкого картофеля дадут вам 7982 МЕ, а такая же порция моркови - 10665. К продуктам с высоким содержанием витамина А относятся абрикосы, капуста броколли, мускусная дыня, зимняя тыква, говяжья печень. Однако без назначения врача принимать витамин А не следует, в больших дозах он токсичен».

7. Следите за потреблением белков. «Существует прямая связь между частотой почечнокаменной болезни и количеством съедаемого белка», — говорит д-р Морган. Белок способствует увеличению содержания мочевой кислоты, кальция и фосфора в моче, ЧТО У некоторых лиц приводит к образованию камней.опубликовано econet



Источник: "Золотые рецепты народной медицины"

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