ВАЖНО! Симптомы гипертонической болезни

Иногда люди могут много лет жить с гипертонией без особого ухудшения самочувствия, не теряя работоспособности. Особенно это касается начальной стадии болезни.

Гипертония

Согласно последним рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, нормальным считается давление 140/90 мм рт. ст. и ниже у взрослых. Давление 160/95 мм рт. ст. является повышенным. Лица моложе 40 лет, у которых давление колеблется в этих границах, считаются склонными к гипертонической болезни и должны наблюдаться у врача.



Кровяное давление у детей ниже, чем у взрослых. Независимо от возраста ребенка оно не должно превышать 130/80 мм рт. ст. Ученые отметили, что повышенное артериальное давление у школьников 12 – 13 лет через 5 лет сохраняется только в 40% случаев.

Давление меняется в течение суток. Чаще всего минимальные показатели бывают ночью , во время сна, между 23 и 3 часами. Наивысшие показатели приходятся на конец дня, когда накапливается усталость, – между 17 и 20 часами. Днем давление зависит от случая, например от того, какие психические или физические нагрузки человек испытал и т. п.

Не все переносят повышение давления болезненно. Иногда люди могут много лет жить с гипертонией без особого ухудшения самочувствия, не теряя работоспособности. Особенно это касается начальной стадии болезни.

Типичным симптомом при гипертонии является головная боль – тяжесть в области затылка, которая иногда проявляется уже в утренние часы, часто сопровождается мельканием перед глазами, головокружением, а иногда тошнотой. В некоторых случаях происходят носовые кровотечения, приводящие к облегчению состояния. Не всегда бывает, что чем выше давление, тем сильнее головная боль. Более мучительны головные боли при резкой смене давления.

Как уже было сказано, гипертония обычно сопровождает другие сердечные болезни , которые могут накладывать дополнительные симптомы во время приступа, особенно часто возникает боль в области сердца.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения рекомендует выделять три стадии в развитии гипертонии: I – гипертония без признаков органических изменений сердечно-сосудистой системы; II – гипертония с гипертрофией («расширением») сердца; III – гипертония с вторичным повреждением органов (сердца, мозга, почек). Как особая форма рассматривается злокачественная гипертония.

В России распространена классификация гипертонии А. Л. Мясникова, согласно которой каждая стадия имеет две фазы: IА – предгипертоническая (отнесение таких лиц к больным гипертонической болезнью спорно); IБ – транзиторная (обратимая); IIА – неустойчивая; IIБ – устойчивая; IIIА – компенсированная, без существенных нарушений функций органов; IIIБ – декомпенсированная.

Гипертоническая болезнь обычно развивается исподволь. Повышения давления бывают недлительными. В ряде случаев наблюдаются нарушения сна, повышенная раздражительность, головные боли, изредка сердцебиения и неприятные ощущения в сердце. Затем жалоб становится больше, снижается работоспособность, давление повышается чаще. Электрокардиограмма показывает перегрузку левого желудочка.

Гипертоническая болезнь протекает неравномерно. Для нее характерны периоды обострений, в тяжелых случаях – кризы. Иногда она может стабилизироваться на некоторое время. В редких случаях давление стойко приходит в норму без каких бы то ни было осложнений. Современный метод измерения давления не дает сведений обо всех зонах кровообращения. Возможна гипертензия в каком-либо органе при нормальном давлении в плечевой артерии.

В последние годы появилось представление об органах-мишенях, которые больше других страдают от нарушения давления: это сосуды мозга, сердца и почек. Восприимчивость этих органов у разных больных неодинакова.

При лечении гипертонии важно не только снижать уровень давления, но и осуществлять наблюдение за страдающими органами, чтобы излишним снижением давления не ухудшить их состояние еще больше. Подбор лечебных процедур и лекарственных препаратов для каждой стадии болезни должен осуществлять врач.

На ранней стадии болезнь обратима. Если гипертония развивалась много лет, комплекс терапевтических мероприятий может остановить ее развитие. Успех лечения гипертонии часто определяется сроками ее диагностики, правильным подбором медикаментозного лечения, соблюдением всех предписаний врача. опубликовано econet

Автор: Светлана Устелимова, "Массаж при гипертонии и гипотонии"

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