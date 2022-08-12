Лидирующие причины синдрома хронической усталости и эндогенной депрессии

К огромному сожалению, население не обучено распознавать элементарные сбои в работе организма и очень часто симптомы гипотиреоза расцениваются как естественное старение организма и «взросление» разума.

Статья посвящёна лидирующим причинам синдрома хронической усталости и эндогенной депрессии: гипотиреозу (пониженное обеспечение клеток гормонами щитовидной железы) и надпочечниковой недостаточности (обычно речь идёт о низком кортизоле и альдостероне).

Как узнать, являются ли данные заболевания причиной МОЕЙ хронической усталости? Есть ли они у меня?

Вам нужно провести простой домашний температурный тест, а так же сопоставить стандартные симптомы гипотиреоза со своими.

Эпидемия недиагностированных гипотиреозов

При диагностике надпочеников помогут температурный тест, зрачковый тест, тест на изменение давления при подъёме и тест на низкий альдостерон с помощью морской соли.

Насколько достоверны домашние температурные тесты? Это вообще научно?

Температурный тест не обладает 100% достоверностью, но он куда более надёжен, чем стандартные лабораторные анализы щитовидки вместе взятые, которые запросто могут ВРАТЬ. И изучив эту статью, вы поймёте, почему. Если температура + симптомы говорят о том, что у вас гипотиреоз, а лабораторные анализы тиреотропного гормона, свободного Т4 и свободного Т3 выглядят «нормальными», то, скорее всего, у вас именно гипотиреоз. К сожалению, стандартные анализы крови на функциональность щитовидной железы крайне не информативны и именно поэтому на планете сегодня бушует эпидемия недиагностированных гипотиреозов — врачи оказываются ослеплены «нормальными» цифрами анализов, которые всего лишь отражают концентрацию гормонов в КРОВОТОКЕ, а не на уровне клетки.

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С надпочениками всё намного проще — анализы на свободный кортизол в суточной моче или

слюне достаточно информативны. Самое главное — это не сдавать утренний общий кортизол в крови, если только не хотите запутать сами себя и своего врача, как это в своё время сделал я.

Домашние тесты на функциональность надпочечников позволяют заподозрить проблему и далее с помощью лабораторных анализов либо подтвердить, либо опровергнуть её.

Тест базальной температуры Броды Барнса.



Вы заготавливаете градусник с вечера (на тумбочку у кровати) и первым делом по пробуждению, не вставая и не разговаривая, замеряете подъязычную температуру (градусник строго под язык).

Такая температура называется базальной (самой первой) подъязычной температурой и при отсутствии инфекции она хорошо отражает скорость вашего метаболизма (процесса превращения еды в энергию), которая регулируется гормонами щитовидной железы. Лично мне больше нравятся цифровые градусники, но подойдёт и ртутный (однако держать во рту его придётся минут 10). Ни в коем случае вы не должны мерить подмышечную температуру — она не информативна: сильно зависит от температуры воздуха в комнате и она сильнее варьируется у людей с низким кортизолом.

Дело в том, что гормоны щитовидки повышают температуру, а кортизол делает её стабильной изо дня в день. Термальная активность отражает метаболическую активность. Низкая температура означает замедленный метаболизм и наоборот. Широко варьирующаяся дневная температура говорит о слабой функции надпочечников. Если функциональность надпочечников улучшается, дневная температура становится более стабильной изо дня в день. Вы замеряете таким образом утреннюю температуру в течение 4-5 дней и далее высчитываете средне-арифметическую базальную.

Если ваша средняя базальная температура ниже 36.55 (97.8 F), то, крайне вероятно, у вас гипотиреоз. Даже если лабораторные анализы ТТГ, свободного Т4 и свободного Т3 выглядят «нормальными». И чем ниже температура, тем более глубокий гипотиреоз.

Если она выше 36.7 (98.2 F) при отсутствии инфекции, то вы кандидат на ГИПЕРтиреоз. Если базальная температура ощутимо варьируется изо дня в день, например, сегодня 36.4, а завтра 36.1, то, скорее всего, у вас есть ещё и дефицит кортизола, который часто является прямым следствием гипотиреоза.

Овулирующие женщины должны мерить температуру с 1ого по 5ый день менструального цикла, поскольку на овуляции температура подскакивает на 0.25-0.5 градуса за счёт эстрадиола (основной женский половой гормон) и уже не отражает скорость метаболизма, т.е. эффективность работы гормонов щитовидки. Несмотря на то, что эксперты советуют мерить температуру в течение 5ти дней для большей точности, на практике у гипотиреозников очень часто температура утром под 36.0-36.3 , что практически сразу говорит о некоторой степени гипотиреоза.

Данный температурный тест помогает не только при диагностике гипотиреоза и гипокортицизма, но и при оценке эффективности текущего лечения. Пациент с вылеченным гипотиреозом и нормализованным кортизолом должен иметь стабильную температуру около 36.6-36.7 C по пробуждению и около 37.0 к обеду под языком.

Этот диагностический тест был разработан американским врачом Бродой Барнсом (Broda Barnes) и опубликован в «Journal of the American Medical Association» в августе 1942 года.

Автор ряда книг по эндокринным проблемам (среди которых «Hypothyroidism: The Unsuspected Illness» — «Гипотиреоз: незаподозренная болезнь»), Брода Барнс настаивал на том, что гипотиреозом больны более 40% американцев — значительно больше, чем 5%, фигурирующие в официальных медицинских журналах (эти 5%, вероятно, были диагностированы по лабораторным анализам крови на гормоны щитовидки). В те времена температурный тест встретил много критики и предпочтение часто отдавалось именно анализам крови, но как сегодня известно, стандартные анализы крови для диагностики состояния щитовидной железы ( тиреотропный гормон, свободный Т4 и свободный Т3) содержат ОГРОМНОЕ количество подводных камней и могут запросто выглядеть абсолютно нормальными даже у тяжело больного гипотиреозом. Со своего личного опыта и опыта некоторых моих друзей могу ответственно заявить, что очень часто ТТГ, Т4 и Т3 выглядят «здоровыми», но при этом у человека температура по утрам 36.0 + все стандартные симптомы гипотиреоза. Сегодня, согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, гипотиреоз имеет треть населения планеты.

Гарантирует ли пониженная температура наличие гипотиреоза?

Не обязательно. Низкий эстрадиол (основной женский половой гормон) так же снижает температуру, поэтому нужно сдать анализ на него, чтобы исключить такой сценарий. На практике, абсолютное большинство случаев пониженной температуры означает именно гипотиреоз.

Что если моя температура высока и при этом у меня симптомы гипотиреоза?

Это может быть подсказкой к наличию аутоиммунного тиреодита, низких запасов железа или низкого уровня альдостерона. Температура может так же повышаться, если вы производите избыточное количество адреналина ( вы можете заметить это по высокому пульсу, чувству тревоги и т.д. )

Тест средней дневной температуры на состояние надпочечников.

Данный тест в большей степени отражает уровень кортизола — главного гормона надпочечников.

Для того, чтобы посчитать среднюю дневную температуру, вам нужно замерить подъязычную температуру 3 раза в день: спустя 3 часа после пробуждения, спустя 6 часов после пробуждения и спустя 9 часов после пробуждения. Если вы суммируете их и разделите на 3 (высчитав, таким образом, средне-арифметическую), вы получите среднюю дневную температуру. Далее вам нужно рассчитывать её в течение 5ти дней (овулирующие женщины с 1ого по 5ый день цикла) и если одна или более средних дневных температур отличается от других на 0.1 -0.15 градуса по цельсию (0.2F -0.3F), то это сильный аргумент в пользу надпочечниковой недостаточности.

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Оптимальная средняя дневная температура 37.0 С. В идеале, человек должен просыпаться с 36.6 по пробуждению , к обеду температура должна подниматься до 37.0 и ближе к вечеру она должна снова снижаться. Очень важно не путать термины «оптимальный» (отражает идеальное здоровое функционирование организма) и «нормальный»(отражает математически-статистическую ситуацию). К сожалению, в современном мире неправильного питания и вредных привычек, быть «нормальным» — как правило означает иметь какой-либо сбой в организме. Нас вообще не должны интересовать «нормальные» значения и «нормальное» здоровье, нужно всегда стремиться к оптимальному!

Зрачковый тест на состояние надпочечников.

Зрачковый тест оценивает преимущественно количество альдостерона (важный гормон надпочечников, который регулирует метаболизм солей — натрия и калия). Вам нужно находиться в полностью тёмной комнате с зеркалом в одной руке и фонариком ( или телефоном с функцией фонарика) в другой. Посветите фонариком сбоку (а не прямо) на глаз около минуты и внимательно наблюдайте за зрачком в зеркале. У людей с хорошо функционирующими надпочечниками (адекватными уровнями альдостерона) зрачок сожмётся и останется таким в течение всей минуты. У людей с низким альдостероном он сначала сожмётся, но в течение 30 секунд снова увеличится или будет пульсировать в попытке остаться сжатым. Почему так происходит? Низкий альдостерон вызывает дефицит натрия и избыток калия, что делает мышцы сфинктера вашего глаза слабыми и не способными длительное время сохранять сжатие зрачка.

Тест на изменение давления после подъёма из лежачего положения.

Лягте и расслабьтесь на 5 минут, а затем замерьте давление тонометром. Далее встаньте и сразу же замерьте давление снова. У людей с адекватным уровнем альдостерона давление должно подняться, чтобы протолкнуть кровь к мозгу. Если диастолическое давление (нижняя цифра) вместо подъёма падает, вы кандидат на надпочечниковую недостаточность. У людей с низким резкие подъёмы из лежачего или сидячего положения часто сопровождаются ортостатической гипотензией — потемнением в глазах и головокружением. И происходит это от временной нехватки кислорода в мозгу.

Тест на низкий альдостерон с помощью соли.

Сядьте и расслабьтесь на 3 минуты, после чего замерьте пульс. Далее выпейте 1-2 чайные ложки морской соли (если её нет, можно использовать обычную соль) , размешанной в стакане воды, и через час снова замерьте пульс сидя, предварительно расслабившись на 2-3 минуты. Если пульс падает существенно (более 10 ударов в минуту), значит есть дефицит натрия в организме, обычно вследствие низкого альдостерона, который , в свою очередь, часто является следствием гипотиреоза. В таком случае как временное решение подойдёт приём морской соли 2 раза в день по чайной ложке с водой подальше от приёма пищи, т.к. натрий обладает слабительным эффектом. Обычно через пару дней слабить перестаёт. Разумеется, по ходу дела вы должны нормализовывать функцию надпочечников, поскольку проблемы с давлением, пульсом и головокружением при подъёме — это самые безобидные симптомы надпочечниковой недостаточности. Постоянная слабость, сонливость, эндогенная депрессия, трудности с засыпанием и ранние пробуждения через 4-5 часов после отхода ко сну, неспособность эффективно переваривать стрессы — вот более опасные симптомы надпочечниковой недостаточности.

Если эта статья о гипотиреозе и надпочечниковой недостаточности, то причем здесь синдром хронической усталости вообще?

Дело в том, что большинство больных гипотиреозом первые несколько лет (иногда и 10-20) понятия не имеют ни о нём, ни о роли гормонов щитовидной железы, кортизола и инсулина в процессе энергообеспечения клеток организма и мозга в частности.

Свой пониженный уровень энергии они списывают на «годы берут своё, «я много работаю и устаю»;

повышенную потребность во сне и часто мёрзнущие стопы — на особенности организма;

эндогенную депрессию (состояние мозга, при котором вы теряете вкус к жизни и перестаёте получать от неё удовольствие) — на свою «опытность», возраст и «пресыщение» мирскими ценностями;

постоянно выпадающие волосы — на нервы и так далее..

К огромному сожалению, население не обучено распознавать элементарные сбои в работе организма и очень часто симптомы гипотиреоза расцениваются как естественное старение организма и «взросление» разума. И даже когда больной начинает подозревать наличие проблемы, он не ищет информацию в интернете по словам «гипотиреоз», «надпочечниковая недостаточность», но знает, что имеет хроническую усталость и вбивает в поисковике именно этот термин.

Я искренне надеюсь, что все не диагностированные гипотиреозники рано или поздно в ходе простого температурного теста смогут оценить работу своих гормонов щитовидной железы. То же самое касается и товарищей с эндогенной депрессией, которая в большинстве случаев является симптомом гипотиреоза, надпочечниковой недостаточности или диабета, а не самостоятельным заболеванием.

Правильно ли называть проблему гипотиреоза и надпочечниковой недостаточности «синдромом хронической усталости»?

— С научной точки зрения — НЕТ ! Но с практической- ДА, поскольку именно по словам «хроническая усталость» будут искать информацию в интернете не диагностированные гипотиреозники и пациенты с надпочечниковой недостаточностью. Кроме того, я глубоко убеждён, что именно гипотиреоз является причиной номер один хронической усталости на планете.

Большинство диагнозов СХУ — в действительности не диагностированные гипотиреозы?

Термин СХУ возник в конце 1980-ых и крайне быстро был популяризован. Его ввели для описания ситуаций не проходящей усталости и иммунной дисфункции «неизвестного происхождения». Если врач диагностирует вам СХУ, то на русский язык это переводится следующим образом: «Я не знаю, что конкретно вызывает вашу хроническую усталость и слабый иммунитет. Я понимаю, что что-то неисправно в вашем организме, поскольку такое состояние не является здоровым, но не могу найти — что». Условно говоря, если завтра медики откроют причину большинства случаев СХУ, будь то бактерия, вирус или какой-то сбой в работе организма, то это заболевание сразу получит название (обычно состоящее из одного или двух латинских слов) и автоматически перестанет считаться «синдромом хронической усталости». Термин СХУ зарезервирован именно для хронический усталости неизвестной причины.

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Помимо усталости и ослабленного иммунитета, общепринятыми симптомами СХУ являются: плохая переносимость физ. упражнений, депрессия, реактивация вируса Эпштейна-Барр, не освежающий сон, мозговой туман, чувствительность к свету и звуку, иногда головные боли.

Джени Боусорп (Janie Bowthorpe), автор самого информативного ресурса по здоровью щитовидной железы StopTheThyroidMadness.com (две книги + сайт), считает, что огромный процент диагнозов СХУ в действительности является не диагностированным гипотиреозом.

Задумайтесь над следующими фактами:

1. Громадный процент гипотиреозников остаётся не диагностированными благодаря одержимости врачей анализами ТТГ, Т4 и Т3 (которые иногда выглядят «здоровыми» при гипотиреозе), их отказом проводить медицинский осмотр, расспрашивать пациента о симптомах и замерять подъязычную температуру. Вспомните заявления Броды Барнса о частоте гипотиреоза 40%+ в Америке против официальных 5ти%. Если гипотиреознику ошибочно диагностируют здоровую щитовидку просто от того, что ТТГ не достаточно высок и Т4, Т3 в норме (мой случай), и он продолжает бегать по различным врачам в поисках причины своей постоянной усталости и слабости — рано или поздно ему могут поставить диагноз СХУ — как усталость «неизвестной» причины. Другая проблема заключается в том, что 95% эндокринологов планеты — ленивые не развивающиеся оболтусы, которые толком не умеют даже интерпретировать лабораторные анализы щитовидки.

2. Симптомы СХУ крайне похожи на основные симптомы гипотиреоза.

3. В 1973 году был открыт тиреотропный гормон (ТТГ), который был объявлен «золотым стандартом» при диагностике и лечении гипотиреоза. Сегодня известно, что ТТГ информативен ТОЛЬКО , если он больше 2 , и тогда это означает гипотиреоз. Если он меньше 2 — то это ничего не означает: у пациента может быть как гипотиреоз, так и здоровое функционирование гормонов щитовидки. Миллионы людей по всему миру остались не диагностированными благодаря идиотскому анализу ТТГ, который часто только запутывал врачей. И примерно лет через 10 после открытия ТТГ , заговорили о хронической усталости «не установленной причины» у некоторых пациентов.

Могло ли большинство диагнозов СХУ быть в действительности не диагностированным гипотиреозом ?

Лично я считаю, что ЗАПРОСТО, т.к. я лично видел приличное количество гипотиреозников с ТТГ менее 2ух и всеми признаками гипотиреоза, включая пониженную температуру.опубликовано econet.ru

Автор Сергей Иванов

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