Тревожные симптомы снижения уровня тестостерона

Есть множество продуктов, обладающих питательными веществами, необходимыми для производства мужских половых гормонов (тестостерона и других андрогенов). Ешьтн их – и вы обеспечите «живым сырьем» свое производство тестостерона.

Основные признаки мощной работы тестостерона

Тестостерон – мужской половой гормон, делающий из мальчика МУЖЧИНУ, его уровень определяет сексуальную ориентацию и стиль поведения мужчины

Нормальное содержание тестостерона в крови мужчины 550-1000 единиц. Широкие плечи, мощный торс, рельефные мышцы на плечах, груди и прессе, оволосение на груди и лице, басовитость голоса, более активный обмен веществ (сравнительно с женским), стремление к продолжению рода – это основные признаки мощной работы тестостерона.

Мужчины с пониженным на 10% уровнем тестостерона обычно женоподобны, мягки, чувствительны, а мужчины со стабильно пониженным до 20% (обычно «задушенные» властью родителей образцово примерные тихие отличники) – это непонимающие свое предназначение в жизни мужчины – первые кандидаты на операции по изменению пола, пассивные гомосексуалисты и трансвеститы.

Мужчины с пониженным уровнем тестостерона (особенно старшего возраста) склонны к депрессивному состоянию, а пожилые мужчины с низким уровнем тестостерона умирают (чаще от сердечно-сосудистых заболеваний) раньше мужчин, у которых нормальный уровень тестостерона (смертность выше на 35-45%!).

Мужчины, у кого содержание тестостерона 10% выше нормы – это супермены, агрессивные лидеры, с пониженным чувством самосохранения.

При старении снижается уровень тестостерона в крови, это ведет к потере мышечной массы, глобальному ожирению, уменьшению подвижности и риску переломов костей. После 40 лет уровень жизненно важного гормона падает каждый год на 1%.

А при критическом снижении его уровня (стабильно на 35-40%, менее 350 ед. ) – начинается «мужской климакс»: депрессия, раздражительность, общее снижение иммунитета, работоспособности, уменьшение мышечной массы, снижение потенции, ломкость костей, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Одна из главных причин значительно «помолодевшего» инфаркта миокарда – временный дефицит тестостерона!

Интересно: женщины с повышенным уровнем тестостерона чаще рожают мальчиков, но они тоже рискуют: немного мужских гормонов у них синтезируют надпочечники, и при повышенном их содержании женщина тоже недовольна своим местом в жизни, «теряет ориентацию».



Медикам давно известны способы ЕСТЕСТВЕННОГО увеличения выработки тестостерона, но они стесняются доводить эти знания мужскому населению – таблетки приносят им б0льший доход!

О воздействии плацебо (таблеток-пустышек) на сексуальную функцию: у мужчин положительный эффект составляет 40%, а у женщин до 50%. Многие люди свято верят, что чудо-таблетка или супер-диета улучшит их сексуальные возможности.

А реально это делает их ПОДСОЗНАНИЕ!

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Симптомы снижения уровня тестостерона

ПОЛОВАЯ СФЕРА: уменьшение яркости оргазма, снижение влечения, уменьшение плотности и объема яичек, эректильная дисфункция, уменьшение оволосения на лице, груди, лобке, невозможность оплодотворения.

НЕРВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА: падение жизненной энергии, усталость и разбитость в конце дня, депрессия, бессонница, раздражительность, снижение внимания, снижение памяти и умственных способностей.

КОСТИ, МЫШЦЫ, КОЖА, ЖИРОВАЯ ТКАНЬ: остеопороз, болезни опорно-двигательного аппарата, снижение мышечной массы и силы, снижение тонуса кожи и ее толщины (дряблость), увеличение количества жировой ткани.

СИМПТОМЫ ДРУГИХ ОРГАНОВ и СИСТЕМ: внезапное покраснение лица, шеи, верхней части туловища, чувство жара — «приливы», колебания уровня артериального давления, кардиалгии, головокружения, чувство нехватки воздуха, повышенная потливость.

Есть множество продуктов, обладающих питательными веществами, необходимыми для производства мужских половых гормонов (тестостерона и других андрогенов). Ешьтн их – и вы обеспечите «живым сырьем» свое производство тестостерона.

Различные продукты питания сильно влияют на процесс выработки тестостерона, на состав и качество спермы. Естественные продукты не дают вредных побочных действий, подобно медицинским химическим препаратам.



Мало того, искусственные таблеточные стимуляторы тестостерона дают лишь кратковременный эффект. Как и в случае с инсулином (и многими другими веществами), организм «прощупывает» своими рецепторами их содержание в крови и лимфе, и при явном избытке – дает команду органам на СОКРАЩЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЫРАБОТКИ!

В результате, «ненужные» больше органы атрофируются – и вы ПОЛНОСТЬЮ переходите исключительно на «таблеточную стимуляцию»! А оно вам нужно? ?!

Что НУЖНО есть (и чего НЕ нужно), чтобы увеличить выработку тестостерона

Запомните мысль из древнеиндийского трактата о еде:

«Половину желудка заполните пищей, одну четверть – водой, а одну четверть оставьте пустой – для контроля за дыханием».

Не обжирайтесь так, что потом ни охнуть, ни вздохнуть!

Увеличивают уровень либидо и тестостерона продукты, способствующие снижению веса.

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Ограничьте потребление жирной и тяжелой пищи (жирного мяса, сыра, чизбургеров, мороженого) – они связывают тестостерон, увеличивают вес, а это ухудшают потенцию и плодовитость мужчины.

«Пухлые» мужчины чаще страдают сниженной потенцией, у них хуже показатели спермограммы. Если вес мужчины выше нормы на 30%, эндокринная система переключается с производства тестостерона на выработку женских гормонов эстрогенов и прогестерона.

Мне понравилось изречение в одном из казацких хуторов: «Боевой петух – жирным не бывает!».

Избыток жиров, пиво, вино, алкоголь повышают уровень женского гормона ЭСТРОГЕНА – именно поэтому толстяки становятся женоподобными, и даже обретают девичий голос.

Но не злоупотребляйте, любители диет: сильное ограничение жиров тоже плохо - жиры отвечают за выработку гормонов, а холестерин, усваиваясь в печени, образует ТЕСТОСТЕРОН и ЭСТРОГЕН – а это «топливо для секс-двигателя»!

Оптимальные источники жиров – оливковое масло, лосось и орехи.

Прежде всего позаботьтесь об уровне цинка в организме – его недостаток приведет к низкому либидо (влечению) и у мужчин и у женщин. Цинк запускает выработку более 80 видов ферментов! И при ферментопатии (уменьшении или прекращении выработки ферментов) вместо приема «костылей для поджелудочной железы» – препаратов «Мезима» и «Фестала» – обеспечьте лучше достаток цинка в организме!

Кальций (содержится в добавке «Корал-Майн») – нормализует и гармонизирует уровень кальциетонина – гормона, отвечающего за усваиваемость кальция организмом. Без него кальций проскакивает через организм транзитом. Кальций – главный элемент, поддерживающий щелочность крови, но главный критерий достаточности количества кальция – определение плотности костей (организм при недостатке кальция вымывает его из костей).

Включите в рацион морепродукты, хлеб из непросеянной муки, коричневый рис, зеленые листовые овощи, нежирное постное мясо (говядина, кролик, курица). Убедитесь, что вы получаете достаточно витаминов группы В (особенно В6 и В12), приводящие тестостерон и другие гормоны секса в равновесие.

Полезны продукты с активирующим действием – сырые куриные яйца и грецкие орехи (8-10 орехов на ночь), проросший овес (по 1 ст. л. 3 р. в день), салат из корня сельдерея, семенники животных, кровь змей (последнее чаще употребляют на Востоке).

Для нормальной потенции и половой активности в пище человека должно быть в достатке «витаминов размножения» Е и А, а также витамина В, усиливающего проводимость импульсов по нервам.

Регулярное употребление фруктов и овощей, содержащих аскорбиновую (витамин С) и фолиевую кислоты сохранит сперму активной и жизнеспособной. Мужчине достаточно в день съедать 3 апельсина средних размеров, в каждом по 70 мг витамина С (курильщикам: табачный смог уничтожает 30-50% витамина С). Недостаток витамина С обедняет сперму, и даже ведет к частичной атрофии яичек.

Испробуйте морскую рыбу, богатую насыщенными жирными кислотами, принимайте препарат «Омега 3/60», который упорядочивает работу нервной системы. Полезно добавлять в пищу МИНЕРАЛЫ (в простейшем случае это «Корал-Майн, Коралловая вода») — это улучшает кровообращение, и эректильную функцию.

Введите в рацион продукты, богатые аминокислотой «L-Аргинином»: овсянка, арахис, кешью, грецкие орехи, молочные продукты, зеленые овощи, чеснок, корнеплоды.

Сперматозоиды – это концентрат нуклеиновых кислот и биологически активных веществ, необходимых для их синтеза – кальция, селена, цинка, калия, белков, фосфора, холестерина.

Эти ценные вещества и микроэлементы организм добудет из любых семечек, орехов, зерен, а также найдет в кунжутном семени, семенах моркови, каштанах, фисташках, бобах.

Все сводится к банальному питанию. Организм – это сложное биохимическое предприятие, в каждой клетке которого происходят тысячи химических реакций. Если качество питания плохое, то организм не может вырабатывать нужные гормоны, белки, ферменты (в том числе и тестостерон). Здесь и начинаются проблемы со здоровьем.

Продукты, повышающие потенцию

Прежде всего, это растительная пища.

– Орехи: грецкие орехи, лещина, арахис, фисташки.

– Фрукты: апельсины, лимоны, инжир, гранат.

– Овощи: все виды лука — лук зеленый, лук-порей, лук репчатый, лук-батун.



Плиний Старший (Рим) писал: «Лук толкает в объятия Венеры даже вялых мужей».

А если зеленый лук смешать с петрушкой и яйцом, то его чудодейственная сила увеличивается в несколько раз.

Лук восстанавливает гормональное равновесие в организме и содержит в себе вещества, усиливающие потенцию.

– Пряная зелень: петрушка, портулак, чабрец, мята, анис, тмин, тархун.

– Семена репы огородной (или репа, отваренная с мясом) возбуждают желание и потенцию.

– Тыквенные семечки (Сырые! Кроме этого они — глистогонное), крапива, ржаной хлеб.

– Молочные блюда: творог, кефир, сыр, йогурт. Творог и сыр лучше всего употреблять в виде приправ к салатам и винегретам.

– Замечательно усиливает потенцию скумбрия и камбала, полезны морепродукты: мидии, креветки, моллюски, ракообразные.

– Желудок верблюда (сычужина) – экзотическое блюдо, но это самый мощный усилитель потенции и эрекции. Принимать его по 3 г (кусочек с горошину) каждый день.

– Натуральный винный уксус и сок незрелого винограда усиливают половое влечение.

– Одуванчик — французы разработали даже одуванчиковую диету. Несколько растений одуванчика во время его цветения намного увеличивают сексуальную силу и потенцию мужчины.

Разные блюда и старинные рецепты

«ЗЕЛЕНАЯ ЯИЧНИЦА»:

Выжариваем жир из кусочков сала (можно на сливочном масле), быстро высыпаем в сковороду пучок мелко нарезанных перьев зеленого лука и чеснока.

1 минуту «упариваем» его под крышкой (чтобы не было острого запаха), добавляем мелко нарезанный УКРОП, много ПЕТРУШКИ и зеленой КРАПИВЫ, тщательно перемешиваем все, и сверху вбиваем ЯЙЦО.

Снова быстро перемешиваем – и отставляем с огня.

Посыпать все толченым грецким ОРЕХОМ.

Витаминная яичница готова.

«ВЕСЕННИЕ СОЛНЫШКИ» – салат из одуванчика:

Вырвать цветущие одуванчики вместе с корнями, оторвать «солнышки», тщательно отмыть корни от земли и все мелко порезать.

Добавить мелко нарезанные ПЕТРУШКУ, КРАПИВУ, УКРОП, ЩАВЕЛЬ (можно вареное яйцо).

Дать немного сметаны, выдавить лимонного соку из свежего лимона и чуть подсолнечного масла.

Сверху по зеленой «лужайке» разложить «солнышки», на которые тоже капнуть соку и сметанки.

На вкус – с кислинкой, и чуть горьковато, зато как полезно!

ВИТАМИННЫЙ САЛАТИК из РЕДИСКИ – мы привыкли покупать только КОРНЕПЛОДЫ редиски, забывая о том, что основная-то масса витаминов – в ее вполне съедобной ЗЕЛЕНИ (ботве)!

Отмываем и мелко нарезаем ботву и саму РЕДИСКУ, добавляем ОГУРЕЦ, ПЕТРУШКУ, УКРОП, чуть сметаны и лимонного сока.

«МУЖСКАЯ ПОХЛЕБКА» (старинный рецепт)

Ингредиенты:

2 ст. ложки нарезанного мелкими кусочками мяса

небольшая измельченная кость

1 морковь

1 луковица

1 репа средней величины

4-5 листьев одуванчика

1 ст. ложку измельченной свежей крапивы.

Промытую измельченную кость и мясо смешать с мелко порезанными морковью, репой, луковицей. Все залить горячей подсоленной водой, довести до кипения, варить около 10 минут. Настоять 30 минут. На дно тарелки уложить промытые измельченные листья одуванчика, крапивы и залить горячей похлебкой, заправив все сметаной.

Снадобье, повышающее потенцию (из русских травников)

Ингредиенты:

12 ядер грецких орехов

200 г. чернослива,

200 г. изюма,

200 г. сухого инжира

Мелко покрошить, перемешать, и держать в холодильнике. Принимать ежедневно по 2 ст. ложки смеси (во второй половине дня), запивая кефиром, кислым молоком.



Сибирское средство для усиления потенции:

1 килограмм чеснока мелко нарезать (лучше надавить) в 3-литровую банку, залить доверху кипяченой водой, закрыть крышкой и поставить в темное место на месяц.

Ежедневно ВЗБАЛТЫВАТЬ.

Через месяц – принимать: по 1 ч. л. на стакан молока 1 раз в день, пока лекарство не кончится.

Лекарство действует, как и древнетибетский рецепт омоложения: очищаются кровеносные сосуды, усиливается потенция, улучшаются слух и зрение = организм омолаживается.опубликовано econet

© Ольга Бутакова

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