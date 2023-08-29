Правильные завтраки для сердечно-сосудистой системы

Как можно заботиться о своём здоровье при помощи правильно подобранных завтраков?

Сегодня часто можно услышать разговоры о том, какой вред наносит нашему здоровью холестерин. А что мы знаем о триглицеридах? Не каждый из нас может с уверенностью утверждать, что уровень триглицеридов в его крови находится в пределах нормы.

Если ты хочешь снизить уровень триглицеридов, обязательно ешь на завтрак овёс

На самом же деле, триглицериды могут быть опаснее холестерина. Дело в том, что этот тип жиров присутствует в рационе каждого человека, со временем значительно увеличивая риск появления инфаркта. При этом мы часто даже и не подозреваем, что наше здоровье находится в серьёзной опасности.

Поэтому очень важно внимательно относиться к выбору пищи и количеству употребляемых жиров. Это позволит уберечься от появления частичек жира в крови, которые, накапливаясь на стенках кровеносных сосудов, могут стать причиной появления такого опасного заболевания, как артериосклероз. Как известно, последний приводит к серьёзным нарушениям кровообращения.

С другой стороны, необходимо напомнить о важности периодических медицинских осмотров. Часто повышенный уровень триглицеридов в крови не сопровождается четкими симптомами. Это расстройство склонно прогрессировать незаметно, постепенно подвергая серьёзной опасности нашу жизнь.

В нашей сегодняшней статье мы расскажем, как можно заботиться о своём здоровье при помощи правильно подобранных завтраков.

1. Ржаной хлеб с оливковым маслом extra virgin

Содержащиеся в оливковом масле Омега-3 помогают снизить количество триглицеридов в крови, из-за которых наши артерии теряют эластичность, а наша печень оказывается перегруженной.

Именно поэтому рекомендуется завтракать хлебом с оливковым маслом. При этом не стоит забывать, что лучше всего для этого подходит хлеб из цельного зерна. Стоит избегать хлеба, приготовленного из рафинированной муки.

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2. Ягоды

Заботясь об уровне холестерина и триглицеридов многие люди совершают серьёзную ошибку, считая, что для этого необходимо есть в больших количествах любые фрукты.

Будь осторожнее с подобными взглядами. Так, содержащаяся в фруктах фруктоза может повышать уровень триглицеридов в крови.

Поэтому речь вовсе не идёт не о том, чтобы есть много фруктов на протяжении дня. Нужно уметь правильно выбирать фрукты, сочетать их между собой и не злоупотреблять ими.

Рекомендуется быть аккуратнее с сухофруктами, например, изюмом и финиками. А вот клубнику, чернику, клюкву, вишню и малину обязательно нужно включить в свою диету. Эти ягоды отлично подходят для контроля количества триглицеридов. Они содержат совсем небольшое количество фруктозы и много витамина С. Эти ягоды хорошо сочетаются с бананами — ещё одним фруктом, который является нашим верным союзником в борьбе за здоровье артерий.

3. Удивительный утренний напиток, позволяющий снизить уровень триглицеридов

Мы рекомендуем тебе готовить его 3 раза в неделю. В другие дни можешь начинать утро с классической чашечки кофе.

Что касается кофе, то постарайся не добавлять в него цельного молока, сливок и других источников жиров. Именно из-за них полезный кофе из верного друга превращается в злейшего врага нашего сердца.

Сейчас мы расскажем тебе, как приготовить этот замечательный напиток.

Ингредиенты:

1 стакан свежих листьев шпината (30 г)

1 яблоко

5 столовых ложек лимонного сока (50 мл)

1 столовая ложка овса (10 г)

1 стакан воды (200 мл)

Приготовление:

Для начала необходимо тщательно промыть листья шпината и вымыть яблоко. Кожуру с яблока снимать не нужно. Разрежь его на четыре части и удали семечки из сердцевины.

Возьми блендер, положи в него кусочки яблока, шпинат, налей свежевыжатый лимонный сок, добавь столовую ложку овса и воду.

Хорошо перемешай все ингредиенты так, чтобы у тебя получился однородный напиток без комочков.

4. Скажи «да» овсу

Овёс является незаменимым элементом любой диеты. Один из самых важных злаков, овёс приносит большую пользу здоровью нашей сердечно-сосудистой системы.

Благодаря ему мы можем регулировать уровень холестерина и триглицеридов в крови, поддерживать стабильный вес и чувствовать себя энергичными. Секрет пользы этих злаков скрывается в растворимой и нерастворимой клетчатке. Например, овёс содержит бета-глюкан и другие активные компоненты, которые улучшают метаболизм холестерина и триглицеридов. Это настоящая сенсация.

5. Авокадо и арбуз

В арбузе практически отсутствует фруктоза. При этом он является источником большого числа витаминов и минералов и содержит много воды. Сочетание арбуза с авокадо позволяет принести ещё больше пользы нашему организму.

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Авокадо содержит большое количество жирных кислот Омега-3 и 6.

Лучше всего съедать чуть меньше половинки авокадо с одной долькой арбуза. Эта небольшая порция фруктов содержит все, что тебе необходимо: клетчатку, калий, магний, витамин С. Ключ к успеху, как обычно, скрывается в том, чтобы питание было разнообразным и умеренным.

6. Яблоки с грецким орехом

Наконец, последняя удивительная рекомендация основана на сочетании порезанного зеленого яблока (с кожурой) с горсткой грецких орехов.

Этот рецепт простой, вкусный и сытный. При этом такое сочетание очень полезно для сердечно-сосудистой системы человека. Как и мякоть яблок, так и их кожура, отличаются высоким содержанием антиоксидантов, пектина и клетчатки. Это делает их нашими верными союзниками в борьбе против повышенных триглицеридов.

Грецкие орехи представляют собой богатый источник мононенасыщенных жиров, витамина Е, фолиевой кислоты и магния. Также они обладают противовоспалительными свойствами.

Обязательно попробуй приготовить этот рецепт на завтрак. Положи в пиалу горстку грецких орехов и добавь нарезанное на кусочки яблоко. При этом старайся выбирать фрукты органического происхождения. Начни заботиться о своём здоровье уже сегодня. опубликовано econet

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