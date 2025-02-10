Почему женщины полнеют после менопаузы

Журналы и блоги заполнены информацией о том, как сбросить вес после менопаузы, но никто не пишет о том, насколько это может быть вредно.

Что и почему происходит с телом женщины в менопаузе?

Существует миф бьюти-индустрии, что это лишь вопрос денег и усилий — оставаться вечно молодой, что набор веса с возрастом — это проблема, требующая немедленных решений. Более того — проблема со здоровьем, ведь нам говорят, что худоба равно здоровье. Всегда же якобы можно сбросить «еще чуть-чуть», чтобы стать еще «здоровее»…

Почему после менопаузы откладывается жир на животе (и почему это нормально)

В своей практике я вижу много женщин, которые переходят из одной возрастной группы в другую. Шестидесятилетних женщин, пытающихся вернуть свое постпубертатное тело, молодых женщин, отмечающих, что их тело больше не выглядит, как в 16 лет, молодых мам, переживающих изменение тела после родов и, конечно, женщин, проходящих через менопаузу.

И хотя в каждом периоде жизни свои вызовы образу тела и самовосприятию, я вижу, что многие женщины чувствуют, будто тело предает их после менопаузы. Они испытывают безнадежность. И совсем не помогают тонны статей, в которых описывается как «сразиться» с менопаузой или как «избавиться от жира на животе» после менопаузы. Я не смогла найти ни одной (популярной) статьи, в которой бы говорилось то, что так важно услышать всем женщинам: это то, через что мы все проходим (если нам настолько повезло, что мы доживаем до этого возраста).

Наблюдая такую ситуацию раз за разом, я действительно хочу изменить тон, в котором обсуждается менопауза и старение в целом.

О себе: я еще не прошла через менопаузу и поэтому понимаю, что многие из вас подумают что-то вроде «ага, подожди, когда сама там окажешься». Я знаю, что не могу говорить исходя из личного опыта, но я могу говорить исходя из клинического опыта, поэтому послушайте меня перед тем, как закрыть статью.

Интересный факт о менопаузе №1: Все тела стареют

Вы можете испробовать все крема и добавки, выпить весь зеленый сок в зоне досягаемости, но старение — часть естественного биологического процесса, которого нам не избежать. В процессе старения репродуктивных органов (матки и яичников) уровень гормонов эстрогенов и прогестерона также снижается. Снижение уровня этих гормонов и есть основная причина большинства симптомов, с которыми встречаются женщины, проходящие через менопаузу — приливы, ночная потливость, внезапное учащение пульса, нарушения сна, перемены настроения, сухость влагалища, проблемы с мочеиспусканием.

Интересный факт о менопаузе №2: Жир — ваш друг

Когда ваши яичники больше не вырабатывают эстроген, жировая ткань организма начинает вырабатывать и регулировать эстроген в теле. Увеличение количества жира в теле в это время — это способ, которым наше тело справляется со снижением выработки эстрогена с возрастом. Так как снижение уровня эстрогена связано со многими побочными эффектами менопаузы, увеличение его уровня может помочь смягчить многие из этих симптомов.

Интересный факт о менопаузе №3: Недостаток жира означает недостаток эстрогена

Нехватка эстрогена может приводить к изменениям в головном мозге и нервной системе (что может выражаться в проблемах с памятью), к риску сердечно-сосудистых заболеваний (например, инфарктов и инсультов), к риску деминерализации костей (ведущих к остеопорозу и остеопении) и усиливать симптомы, о которых я упомянула выше. Самое удивительное, что нехватка эстрогена может приводить к задержке жидкости в организме и снижению эластичности кожи, что, в свою очередь, может приводить к ее сухости, зуду и морщинистости.

Я считаю, это удивительно: журналы и блоги заполнены информацией о том, как сбросить вес после менопаузы, но никто не пишет о том, насколько это может быть вредно. Грустная правда в том, что вне зависимости от того, насколько убедительно звучат мои аргументы, — их всегда будет недостаточно для многих женщин, которые боятся жира. Это проблема образа тела, а не жира, который есть в теле. И мы не сможем улучшить образ нашего тела,

если мы постоянно пытаемся заставить свое тело соответствовать социальным идеалам, которые идут вразрез нашим естественным биологическим процессам.

Я думаю, важно осознать, что эти изменения в теле происходят не потому, что с вами что-то не так. Вы не больны. Вы просто живете в обществе, которое не принимает жир в теле и женщин в возрасте.

Поэтому, вместо того чтобы направлять наши усилия на борьбу с жиром и маскировку возраста, лучше перенаправить их на борьбу с фэтфобией и эйджизмом (от англ. age – дискриминация по возрасту). Это означает не только принять жир в своем теле и свой возраст, но и принять жир на телах всех женщин всех возрастов. В том числе и очень большие тела. И очень старые тела. опубликовано econet

© Jessi Haggerty, перевод Юлия Лапина

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