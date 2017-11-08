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Упражнение для нормализации работы кишечника, почек и мочевого пузыря

Источник: ОртоБиономия 27038
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Экология жизни: Здоровье. Данное упражнение китайской медицины способствует нормализации работы кишечника, полезно для почек, мочевого пузыря. 

Упражнение китайской медицины

 

Данное упражнение способствует нормализации работы кишечника, полезно для почек, мочевого пузыря. 

Лягте на бок (сначала выполняется на правом боку, затем — на левом). Согните правую руку и положите ладонь под голову; левая рука выпрямлена и лежит сверху; правая нога выпрямлена; левая нога согнута в колене и лежит на правой.

Упражнение для нормализации работы кишечника, почек и мочевого пузыря

Затем сделайте 3—5 глубоких вдохов и выдохов, после чего левую руку поставьте на поясницу и сделайте ею несколько десятков нажиманий вниз. После этого рука несколько десят­ков раз массирует толкающими движениями от поясницы по животу до нижней его части.

Упражнение для нормализации работы кишечника, почек и мочевого пузыря

После этого левая ладонь массирует несколько десятков раз круговыми движениями вокруг пупка. Наконец, сожмите левую ладонь в кулак и по нескольку десятков раз помассируйте им поясницу (с переходом на спину) толкающими, круговыми движениями, а также ударами.

Упражнение для нормализации работы кишечника, почек и мочевого пузыря

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Источник: https://econet.ru/

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китайская медицина точечный массаж здоровье

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