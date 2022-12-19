Проблемы с кишечником могут стать причиной хаоса в эмоциях

Если вы чувствуете стресс, то значит важно понимать, что это не только может повлиять на здоровье...

Все ваши чувства создают физиологические изменения, и стресс - не исключение.

Во время стресса возрастает пульс, может подняться артериальное давление, а кровь от серединной части организма перемещается в руки, ноги и голову, чтобы быстро думать, сражаться или бежать.

Такая реакция должна быть временной, рассчитанной на то, чтобы помочь выжить, но, когда стресс становится хроническим, как у миллионов людей, которые это читают, он может пошатнуть ваше здоровье, нанести ущерб кишечнику и здоровью пищеварительной системы.

Как стресс влияет на кишечник

Реакция на стресс вызывает ряд неблагоприятных событий в кишечнике, включая:

Снижение усвоения питательных веществ

Снижение оксигенации кишечника

Кровоток в пищеварительной системе снижается в целых четыре раза, что приводит к снижению метаболизма

Уменьшение выработки ферментов в кишечнике – в целых 20 000 раз!

Но это не всё.

В самом прямом смысле слова, у вас два мозга, один - внутри черепа, а другой - в кишечнике. Интересно, что эти два органа формируются, фактически, из ткани одного типа.

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В процессе формирования плода одна часть превращается в центральную нервную систему, а другая - в энтерическую нервную систему.

Эти две системы связаны блуждающим нервом - десятым черепным нервом, который проходит от ствола мозга к брюшной полости.

Эта «ось мозг-кишечник» и соединяет два мозга и объясняет, почему вы ощущаете бабочек в животе, когда нервничаете, например.

Аналогичным образом, стресс приводит к изменениям связи мозг-кишечник, что поможет способствовать многочисленным желудочно-кишечным расстройствам, включая:

Воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) Синдром раздраженного кишечника (СРК) Неблагоприятные реакции на пищевые антигены (пищевые аллергии) Пептические язвы Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) Другие функциональные желудочно-кишечные заболевания

Как указывается в опубликованном в «Вестнике физиологии и фармакологии» исследовании:

«Стресс, который определяется как острая угроза гомеостазу, демонстрирует как краткосрочные, так и долгосрочные последствия для функций желудочно-кишечного тракта... Основными последствиями стресса для физиологии кишечника являются:

1.Изменения моторики желудочно-кишечного тракта

2.Повышение висцерального восприятия

3.Изменения в желудочно-кишечной секреции

4.Отрицательное воздействие на регенеративную способность слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и кровотока в ней

5.Негативное влияние на кишечную микрофлору

Мастоциты (MЦ) являются важными элементами оси мозг-кишечник, которые преобразуют сигналы стресса в высвобождение нейротрансмиттеров и провоспалительных цитокинов широкого спектра, что оказывает глубокое воздействие на физиологию желудочно-кишечного тракта».

В Гарварде изучают, как стресс может вызвать расстройства желудка

Гиппократ однажды сказал, что «все болезни начинаются в животе», и сейчас широко известно, что стресс - это триггер, который вызывает появление множественных хронических процессов.

Эти две догмы в сфере здоровья фактически взаимосвязаны, поскольку стресс наносит ущерб здоровью кишечника, а сочетание стресса и повреждения кишечника может способствовать возникновению множества воспалительных заболеваний, например:

Рассеянный склероз Диабет 1 типа Ревматоидный артрит Остеоартрит Волчанка Болезнь Крона Язвенный колит Хронические заболевания кожи Проблемы с почками Заболевания мочевыводящих путей Аллергические и атопические заболевания Дегенеративные заболевания Синдром хронической усталости Фибромиалгия Миалгический энцефаломиелит (МЭ) Воспалительные заболевания кишечника

Проще говоря, хронический стресс (и другие отрицательные эмоции, такие как гнев, тревога и печаль) может вызвать симптомы и в полной мере заболевание в кишечнике.

Как объясняют Гарвардские исследователи:

«Психология сочетается с физическими факторами, вызывая боль и другие кишечные симптомы. Психосоциальные факторы влияют на реальную физиологию кишечника, а также на его симптомы. Другими словами, стресс (или депрессия, или другие психологические факторы) могут влиять на движение и сокращение желудочно-кишечного тракта, вызвать воспаление или сделать его более восприимчивым к инфекции».

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Кроме того, исследования показывают, что некоторые люди, страдающие функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта, воспринимают боль более остро, чем другие люди, потому что их мозг не может должным образом регулировать сигналы боли из желудочно-кишечного тракта.

Стресс может еще больше усугубить уже существующую боль. Интересно, что связь работает в двух направлениях: стресс может вызвать проблемы с кишечником, но и проблемы с кишечником могут стать причиной хаоса в эмоциях.

Исследователи Гарвардского университета продолжают:

«Эта связь осуществляется в обоих направлениях. Кишечник с нарушенными функциями может посылать сигналы в мозг, и мозг с нарушенными функциями может посылать сигналы кишечнику. Таким образом, боль в желудке или кишечнике могут быть причиной или следствием беспокойства, стресса или депрессии. Это происходит потому, что мозг и желудочно-кишечная система тесно взаимосвязаны, так что их следует рассматривать как одно целое».

Дисбаланс в кишечнике может вызвать депрессию, тревожность и многое другое

Если вы чувствуете стресс, то значит важно понимать, что это не только может повлиять на здоровье, это может быть вызвано здоровьем вашего кишечника или, точнее, его недостаточным здоровьем.

Все чаще научные данные свидетельствуют о том, что питание кишечной флоры дружественными бактериями из ферментированных продуктов или пробиотиков имеет чрезвычайно важное значение для правильной работы мозга, включая психологическое благополучие и контроль настроения.

Доказано, например, что пробиотик Bifidobacterium longum NCC3001 нормализует тревожное поведение мышей с инфекционным колитом.

Исследования, опубликованные в 2011 году, также показали, что пробиотики оказывают прямое воздействие на химический состав мозга в нормальных условиях так, что это влияет на ощущение тревоги или депрессии.

Вкратце, что пробиотик Lactobacillus rhamnosus оказывает заметное влияние на ГАМК (ингибиторный нейротрансмиттер, в значительной степени вовлеченный в регулирование многих физиологических и психологических процессов) в некоторых областях мозга и снижает уровень вызванного стрессом гормона кортикостерона, уменьшая проявления поведения, связанного с ощущением тревоги и депрессии.

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Авторы пришли к выводу:

«В совокупности эти выводы подчеркивают важную роль бактерий в двусторонней связи по оси мозг-кишечник и предполагают, что некоторые организмы могут оказаться полезными терапевтическими вспомогательными средствами в лечении связанных со стрессом расстройств, таких, как тревога и депрессия».

Любопытно, что в кишечнике обнаружены такие нейротрансмиттеры, как серотонин. Кстати, наибольшая концентрация серотонина, которая участвует в регулировании настроения, контроле депрессии и подавлении агрессии, находится в кишечнике, а не в мозге!

Если у вас есть эти симптомы, возможно, виноват стресс

Журнал The Harvard Health Beat составил полезный список физических, поведенческих и эмоциональных симптомов стресса. Мы все подвергаемся стрессу практически каждый день, но эти признаки сигнализируют о том, что стресс, возможно, стал преобладать в вашей жизни и, возможно повышает риск возникновения связанных со здоровьем проблем:

Физические симптомы

Скованность или напряженность мышц, особенно в шее и плечах Головные боли Проблемы со сном Дрожь или тремор Недавняя потеря интереса к сексу Снижение или увеличение веса Беспокойство

Поведенческие симптомы

Прокрастинация Скрежетание зубами, особенно ночью Трудности с выполнением рабочих задач Изменения в объеме потребления алкоголя или пищи Человек начинает курить или курит больше, чем обычно Возросшее желание быть с другими или быть одному Размышления (частые разговоры или раздумья о стрессовых ситуациях)

Эмоциональные симптомы

Плач Сильное ощущение напряженности или давления Трудности с расслаблением / Нервозность Вспыльчивость Депрессия Плохая концентрация Трудности с запоминанием Потеря чувства юмора Нерешительность

Что можно сделать для уменьшения стресса и улучшения состояния кишечника?

Вообще-то, многое.

Что касается стресса, то, чтобы расслабиться и «проветрить голову» зачастую очень полезны физические упражнения. К другим распространенным и успешным способам уменьшения стресса относятся, например, молитва, медитация, смех. Научитесь навыкам релаксации, таким как глубокое дыхание и позитивная визуализация, которая является «языком» подсознательного.

Когда вы создаете визуальное представление о том, как вы хотите себя чувствовать, ваше подсознание понимает и начинает помогать вам, совершая необходимые биохимические и неврологические изменения.

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Мой любимый способ управления стрессом - EFT (техника эмоциональной свободы), который похож на акупунктуру, только без иголок. Это удобный и бесплатный способ быстро и безболезненно разгрузить эмоциональный багаж, кроме того, он настолько простой, что им могут овладеть даже дети.

Используя эти способы, чтобы контролировать свой уровень стресса, можно параллельно укреплять здоровье кишечника таким путем:

Избегайте сахара/фруктозы: употребление сахара и фруктозы в избыточном количестве искажает соотношение полезных и вредных бактерий в кишечнике и служит удобрением/топливом для патогенных бактерий, дрожжей и грибков, что негативно сказывается на благотворных бактериях в кишечнике.

Употребляйте ферментированные продукты: приготовленные традиционным способом, непастеризованные ферментированные продукты - богатый источник пробиотиков. К полезным продуктам относятся ласси (индийский йогуртовый напиток, который традиционно пьют перед обедом), квашеное сырое органическое молоко выпасных животных, например, кефир, различные ферментированные овощи - капуста, репа, баклажаны, огурцы, лук, кабачки и морковь, а также и натто (ферментированная соя).

Добавки с пробиотиками: если вы не едите ферментированные продукты, то, безусловно, рекомендуется принимать высококачественные добавки с пробиотиками. Как заявили исследователи: «...пробиотики могут оказывать глубокое воздействие на взаимодействие мозга и кишечника («ось микробиом-кишечник-мозг») и подавлять развитие вызванных стрессом расстройств как в верхнем, так и в нижнем желудочно-кишечном тракте».

Спите в полной темноте: это необходимо для надлежащей выработки гормона мелатонина. Как показывает исследование: «доказано, что мелатонин, важный посредник в оси кишечник-мозг, оказывает важное защитное действие в отношении вызванных стрессом повреждений желудочно-кишечного тракта». опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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