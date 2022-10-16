Печеночные пробы: нормы и расшифровка анализа

Это лабораторные исследования крови, целью которых является объективная оценка базовых функций печени

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Печеночные пробы – это лабораторные исследования крови, целью которых является объективная оценка базовых функций печени. Расшифровка биохимических показателей позволяет выявить патологии органа и проследить в динамике возможные нежелательные изменения в ходе лечения фармакологическими препаратами с гепатотоксичным действием.

ОСНОВНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Биохимический анализ крови позволяет определить концентрацию важных соединений и выявить количественный уровень ряда ферментов в плазме.

Оценить функциональную активность печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков помогают следующие показатели:

активность ферментов АСТ – аспартатаминотрансферазы, АЛТ – аланинаминотрансферазы, ГГТ – гамма-глутамилтрансферазы и ЩФ – щелочной фосфатазы;

уровень общего белка и его фракций (в частности – альбуминовой) в сыворотке крови;

уровень конъюгированного и неконъюгированного билирубина.

Степень отклонения от нормальных значений позволяет установить, насколько повреждены печеночные клетки, и каково состояние синтетической и выделительной функции печени.

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Обратите внимание: в организме человека печень играет роль основной «биохимической лаборатории», в которой непрерывно протекает огромное количество реакций. В органе происходит биосинтез компонентов системы комплемента и иммуноглобулина, которые необходимы для борьбы с инфекционными агентами. В нем также осуществляется синтез гликогена и подвергается биотрансформации билирубин. Кроме того, печень отвечает за детоксикацию, т. е. расщепление опасных веществ, попадающих в организм с едой, напитками и вдыхаемым воздухом.

Оценить по анализу крови насколько активно протекают биохимические процессы внутри клеток печени довольно проблематично, поскольку клеточные мембраны отделяют гепатоциты от кровеносной системы. Появление ферментов печени в крови свидетельствует о повреждении клеточных стенок гепатоцитов.

О патологии зачастую говорит не только повышение, но и падение содержания отдельных органических веществ в сыворотке. Снижение альбуминовой фракции белка свидетельствует о недостаточности синтетической функции органа.

Важно: в ходе диагностики ряда патологий печеночные пробы проводят параллельно с почечными и ревмопробами.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПЕЧЕНОЧНЫХ ПРОБ

Печеночные пробы назначаются при появлении у пациентов следующих клинических признаков патологии печени:

желтушность склер и кожных покровов;

тяжесть или боль в подреберье справа;

горький привкус во рту;

тошнота;

подъем общей температуры тела.

Печеночные пробы необходимы для оценки динамики заболеваний печени и гепатобилиарной системы – воспаления желчных протоков, застоя желчи, а также вирусных и токсических гепатитов.

Важно: печеночные пробы помогают при диагностике некоторых паразитарных заболеваний.

Они имеют большое значение, если пациент принимает лекарственные средства, способные повреждать гепатоциты – клетки, образующие свыше 70% ткани органа. Своевременное выявление отклонений показателей от нормы позволяет внести необходимые коррективы в план лечения и предотвратить медикаментозное повреждение органа.

Обратите внимание: пдним из показаний для проведения печеночных проб является хронический алкоголизм. Анализы помогают диагностировать такие серьезные патологии, как цирроз и алкогольный гепатоз.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА НА ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ

Пациенту необходимо прийти в лабораторию в утренние часы – с 7-00 до 11-00. Перед забором крови в течение 10-12 часов не рекомендуется принимать пищу. Можно только пить воду, но без сахара и негазированную. Перед анализом нужно избегать физических нагрузок (в т. ч. нежелательно даже делать утреннюю гимнастику). Накануне запрещается потреблять алкогольные напитки, так как в этом случае показатели будут сильно искажены. Утром обязательно воздержаться от курения.

Обратите внимание: забор небольшого количества крови для проведения печеночных проб осуществляется из вены в области локтевого сгиба. Тесты проводятся с применением современных автоматизированных биохимических анализаторов.

Факторы, влияющие на результаты печеночных проб:

несоблюдение правил подготовки;

избыточный вес (или ожирение);

прием некоторых фармакологических средств;

чрезмерное сдавление вены жгутом;

вегетарианская диета;

беременность;

гиподинамия (недостаточная физическая активность).

Для оценки функциональной активности печени важно выявить наличие/отсутствие застоя желчи, степень повреждения клеток и возможное нарушение процессов биосинтеза.

Любая патология печени вызывает ряд взаимосвязанных изменений количественных показателей. При каждом заболевании в большей или меньшей степени меняется сразу несколько параметров. При оценке печеночных проб специалисты ориентируются на наиболее значимые отклонения.

РАСШИФРОВКА АНАЛИЗА НА ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ У ВЗРОСЛЫХ

Показатели нормы (референсные значения) печеночных проб по основным параметрам (для взрослых):

АСТ (АсАТ, аспартатаминотрансфераза) – 0,1-0,45 ммоль/час/л;

АЛТ (аланинаминотрансфераза) – 0,1-0,68 ммоль/час/л;

ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) – 0,6-3,96 ммоль/час/л;

ЩФ (щелочная фосфатаза) – 1-3 ммоль/( час/л);

общий билирубин – 8,6-20,5 мкмоль/л;

прямой билирубин – 2,57 мкмоль/л;

непрямой билирубин – 8,6 мкмоль/л;

общий белок – 65-85 г/л;

альбуминовая фракция – 40-50 г/л;

глобулиновая фракция – 20-30 г/л;

фибриноген – 2-4 г/л.

Отклонения от нормальных цифр позволяют говорить о патологии и определить ее характер.

Высокий уровень АСТ и АЛТ свидетельствует о повреждении клеток печени на фоне гепатитов вирусного или токсического генеза, а также об аутоиммунных поражениях или приеме гепатотоксичных лекарственных средств.

Повышенный уровень ЩФ и ГГТ в печеночных пробах говорит о застое желчи в гепатобилиарной системе. Он возникает при нарушении желчного оттока из-за перекрытия протоков гельминтами или конкрементозными образованиями.

Снижение общего белка говорит о нарушении синтетической функции печени.

Сдвиг соотношения белковых фракций в сторону глобулинов позволяет заподозрить наличие аутоиммунной патологии.

Высокий неконъюгированный билирубин в сочетании с повышением АСТ и АЛТ – признак повреждения клеток печени.

Высокий прямой билирубин выявляются при холестазе (одновременно возрастает активность ГГТ и ЩФ).

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В дополнение к стандартному набору печеночных проб кровь часто исследуют на общий белок и отдельно на его альбуминовую фракцию. Дополнительно может понадобиться определение количественного показателя фермента НТ (5′-нуклеотидазы). Коагулограмма помогает оценить синтетическую функцию печени, т. к. подавляющее большинство факторов свертывания крови образуется именно в этом органе. Для диагностики цирроза большое значение имеет установление уровня альфа-1-антитрипсина. При подозрении на гемохроматоз делают анализ на ферритин – его повышенный уровень является важным диагностическим признаком заболевания.

Точно установить характер и степень выраженности патологических изменений позволяют дополнительные методы инструментальной и аппаратной диагностики, в частности – дуоденальное зондирование и ультразвуковое сканирование печени.

ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ У ДЕТЕЙ

Нормальные показатели печеночных проб у детей существенно отличаются от референсных значений у взрослых пациентов.

Забор крови у новорожденных проводят из пятки, а у пациентов постарше – из локтевой вены.

Важно: перед анализом рекомендуется не принимать пищу в течение 8 часов, но для грудничков данная рекомендация неприемлема.

Для того чтобы доктор имел возможность правильно трактовать результаты печеночных проб, ему следует сообщить когда и что ел ребенок. Если малыш находится на грудном вскармливании, уточняется, не принимает ли мать какие-либо лекарственные средства.

Нормальные показатели варьируют в зависимости от возраста ребенка, активности роста и гормонального уровня.

На показатели могут влиять некоторые врожденные аномалии, которые с возрастом постепенно сглаживаются или вообще исчезают.

Один из основных маркеров холестаза (застоя желчи) у взрослых – высокий уровень щелочной фосфатазы, но у детей активность данного фермента повышается, например, в период роста, т. е. не является признаком патологии гепатобилиарной системы.

РАСШИФРОВКА АНАЛИЗА АЛТ У ДЕТЕЙ

Нормальные показатели АЛТ у детей в единицах на литр:

новорожденные первых 5 дней жизни – до 49;

малыши первого полугода жизни – 56;

6 мес.-1 год – 54;

1-3 года – 33;

3-6 лет – 29;

12 лет – 39.

Уровень АЛТ у детей повышается при следующих патологиях:

гепатиты (вирусный, хронический активный и хронический персистирующий);

токсическое повреждение гепатоцитов;

инфекционный мононуклеоз;

цирроз;

лейкозы;

неходжкинская лимфома;

синдром Рея;

первичная гепатома или метастазы в печени;

обтурация желчных протоков;

гипоксия печени на фоне декомпенсированного порока сердца;

обменные нарушения;

целиакия;

дерматомиозит;

прогрессирующая дистрофия мускулатуры.

РАСШИФРОВКА АНАЛИЗА АСТ У ДЕТЕЙ

Нормальные показатели АСТ у детей в единицах на литр:

новорожденные (первых 6 недель жизни) – 22-70;

грудные дети до 12 мес. – 15-60;

дети и подростки до 15 лет – 6-40.

Причины повышения активности АСТ у детей:

болезни печени;

заболевания сердца;

патологии скелетной мускулатуры;

отравления;

цитомегаловирусная инфекция;

инфекционный мононуклеоз;

патологии крови;

острое воспаление поджелудочной железы;

гипотиреоз;

инфаркт почки.

РАСШИФРОВКА АНАЛИЗА ГГТ У ДЕТЕЙ

Референсные значения (показатели нормы) ГГТ при расшифровке печеночных проб у ребенка:

новорожденные до 6 недель – 20-200;

дети первого года жизни – 6-60;

от 1 года до 15 лет – 6-23.

Причины повышения показателя:

болезни гепатобилиарной системы;

злокачественные опухоли поджелудочной железы;

пороки сердца;

сердечная недостаточность, сопровождающаяся застойными явлениями;

сахарный диабет;

гипертиреоз.

Важно: при гипотиреозе (гипофункции щитовидной железы) уровень ГГТ снижается.

РАСШИФРОВКА АНАЛИЗА ЩФ У ДЕТЕЙ

Референсные значения щелочной фосфатазы (ЩФ) в печеночных пробах у детей и подростков:

новорожденные – 70-370;

дети первого года жизни – 80-470;

1-15 лет – 65-360;

10-15 лет – 80-440.

Причины повышения показателей ЩФ:

заболевания печени и гепатобилиарной системы;

патологии костной системы;

болезни почек;

патологии органов пищеварения;

лейкозы;

гиперпаратиреоз;

хронический панкреатит;

муковисцидоз.

Уровень данного фермента падает при гипопаратиреозе, недостатке гормона роста в пубертатном периоде и генетически обусловленной недостаточности фосфатазы.

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Норма общего билирубина в печеночных пробах новорожденных составляет 17-68 мкмоль/л, а у детей от 1 до 14 лет – 3,4-20,7 мкмоль/л.

Причиной повышения цифр являются:

гемотрансфузия;

гемолитическая желтуха;

пороки сердца;

гепатиты;

муковисцидоз;

нарушение оттока желчи.

Обратите внимание: При оценке показателей печеночных проб у детей необходимо обращать внимание на целый ряд факторов. Отклонения от приводимых здесь значений нормы ни в коем случае нельзя расценивать как наличие патологии у ребенка.

Расшифровка результатов должна обязательно проводиться только специалистом!опубликовано econet.ru.

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