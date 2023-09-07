Артикуляционные упражнения для детей

Эти упражнения будут полезны для логопедов и родителей детей, страдающих тяжелыми нарушениями речи.
1. «Рисуем дорожки». Движения пальцев от середины лба к вискам.
2. «Рисуем яблочки». Круговые движения пальцев от середины лба к вискам.
3. «Рисуем ёлочки». Движения пальцев от середины лба к вискам. Движение направлено несколько по диагонали.
4. «Пальцевой душ». Легкое постукивание или похлопывание кончиками пальцев по лбу.
5. «Рисуем брови». Проводить по бровям от переносицы к вискам каждым пальцем поочередно: указательным, средним, безымянным и мизинцем.
6. «Наденем очки». Указательным пальцем проводить легко от виска по краю скуловой кости к переносице, затем по брови к вискам.
7. «Глазки спят». Закрыть глаза и легко прикрыть пальцами веки. Удержать в течение 3—5 секунд.
8. «Нарисуем усы». Движение указательными и средними пальцами от середины верхней губы к углам рта.
9. «Веселый клоун». Движение указательными и средними пальцами от середины нижней губы к углам рта, а затем вверх к скуловой кости.
10. «Грустный клоун». Движение указательными и средними пальцами от середины верхней губы к углам рта, а затем к углам нижней челюсти.
11. «Клювик». Движение указательным и средним пальцами от углов верхней губы к середине, а затем от углов нижней губы к середине.
12. «Погладим подбородок». Тыльной поверхностью пальцев поглаживать от середины подбородка к ушам.
13. «Расческа». Поглаживание губ зубами.
14. «Молоточек». Постукивание губ зубами.
15. Всасывание верхней и нижней губы попеременно.
16. Пожевывание попеременно то верхней, то нижней губы.
17. «Пальцевой душ». Набрать воздух под верхнюю губу и легко посту- кивать по ней кончиками пальцев, проделать то же самое движение, набрав воздух под нижнюю губу.
18. «Нарисуем три дорожки». Движение пальцев от середины нижней губы к ушам, от середины верхней губы к ушами, от середины носа к ушам.
19. «Нарисуем кружочки». Круговые движения кончиками пальцев по щекам.
20. «Погреем щечки». Растирающие движения ладонями по щекам в разных направлениях.
21. «Паровозики». Сжать кулаки и приставить их тыльной стороной к щекам. Производить круговые движения, смещая мышцы век сначала по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки. Можно сопровождать круговые движения ритмичным произнесением: «Чух, чух, чух».
22. «Пальцевой душ». Набрать воздух под щеки и легко постукивать по ним кончиками пальцев.
23. «Испечем блины». Похлопать ладошками по щекам.
24. «Умыли личико». Ладонями обеих рук производить легкие поглаживающие движения от середины лба вниз по щекам к подбородку.опубликовано econet
Автор: А.А. Шафеева, "Логопедический массаж"
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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